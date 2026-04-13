Ska du ge dig ut på de europeiska vägarna under 2026 är det dags att se över dina sommardäck redan nu eftersom slitna mönster kan bli en dyrköpt läxa.
Däckmissen kan stoppa din resa genom Europa i sommar
Många svenska bilister underskattar de risker som uppstår på kontinentens snabba motorvägar när sommarregnen drar in med full kraft. Att ha koll på de lokala reglerna och däckens faktiska skick är avgörande för att slippa både böter och farliga trafiksituationer under semestern.
Genom att säkerställa att bilen är rätt utrustad kan du fokusera på resmålet istället för att oroa dig för poliskontroller eller tekniska problem längs vägen.
Missa inga nyheter – prenumerera på Dagens PS Motorbrev.
Mönsterdjupet är din livförsäkring på motorvägen
Även om den lagliga gränsen för mönsterdjup på sommardäck är 1,6 millimeter i de flesta länder inom EU, räcker det sällan för en trygg resa på kontinenten. Vid höga hastigheter på tyska Autobahn eller franska betalvägar krävs det betydligt mer för att däcket ska kunna skjutsa undan vatten.
Experter rekommenderar starkt att du har ett mönsterdjup på minst 3 millimeter när du kör söderut. Kraftiga sommarskurar kan annars förvandla vägbanan till en skridskobana, vilket leder till vattenplaning.
Om polisen vid en kontroll bedömer att dina däck är för slitna kan det leda till omedelbara böter som ska betalas i svenska kronor på plats, skriver M Sverige.
Snabba fakta om däck och säkerhet i Europa
Här är de viktigaste punkterna att kontrollera innan du rullar ombord på färjan eller kör över bron.
- Kontrollera lufttrycket i kalla däck eftersom en tungt lastad semesterbil kräver högre tryck.
- Se över däckens mönsterdjup på flera ställen över hela slitytan.
- Undersök om däcken har torrsprickor efter att ha stått parkerade i stark sol.
Obligatorisk utrustning vid däckkontroller
När polisen i länder som Frankrike, Italien eller Tyskland genomför kontroller av fordonets däck, passar de ofta på att granska bilens övriga säkerhetsutrustning. Saknas något av detta kan det kosta dig flera tusen kronor i böter.
|Utrustning
|Krav i de flesta EU-länder
|Kommentar
|Reflexväst
|Ja
|Ska finnas för alla i bilen och nås inifrån kupén
|Varningstriangel
|Ja
|I vissa länder krävs två stycken
|Första hjälpen-väska
|Ja
|Kontrollera bäst före-datum på innehållet
Undvik vattenplaning på semestern
Vattenplaning sker när däckets mönster inte hinner dränera vattnet mellan gummit och asfalten. På de stora Europavägarna är detta en av de vanligaste orsakerna till allvarliga olyckor under sommarmånaderna.
Genom att byta ut däck som närmar sig den lagliga gränsen i god tid innan avfärd minskar du risken för att semestern slutar i diket.
Planera för en smidig resa
För att din bilresa genom Europa ska bli så lyckad som möjligt bör du använda EU-kommissionens officiella verktyg Going Abroad där du hittar alla aktuella trafikregler för 2026.
Du kan även vända dig till Transportstyrelsen för specifika frågor om vad som gäller för din bilmodell vid utlandskörning. Att vara väl förberedd är det bästa sättet att garantera en trygg och avkopplande bilsemester för hela familjen.
