Bränslepriset kan landa på 35 kronor – en fördubbling

Ett nytt EU-beslut väntas påverka priset vid pumpen och kan komma att innebära en stor omställning för många.

Vad är ETS 2 och hur påverkar det priserna

Från och med 2027 inför EU ett nytt utsläppshandelssystem, kallat ETS 2, som omfattar fler sektorer än tidigare, bland annat vägtransporter. Systemet innebär att företag som säljer fossila bränslen som bensin och diesel måste köpa utsläppsrätter, vilket i sin tur lägger en extra kostnad på varje liter bränsle.

Dessa kostnader förväntas sedan vältras över på konsumenterna, vilket leder till högre priser.

Vad sägs om priser på 35 kronor per liter? (Foto: Caisa Rasmussen/TT)

Enligt Viktor Gunnarsson från branschorganisationen Drivkraft Sverige kan prisökningen landa på mellan 1 till 2 kronor per liter redan 2027.

Året därpå kan priset öka ytterligare till mellan 2 och 2,60 kronor per liter. Samtidigt varnar andra experter för betydligt kraftigare prisökningar, skriver Carup.

Bilexperten Ronny Svensson har spekulerat i priser på upp till 35 kronor per liter, vilket skulle innebära en total fördubbling jämfört med dagens nivåer, säger han till Carup.

Konjunkturinstitutet har på regeringens uppdrag gjort egna beräkningar och de visar att en barnfamilj med två barn kan få ökade utgifter på mellan 2 700 och 6 800 kronor per år.

Institutet betonar dock att det finns en stor osäkerhet kring framtida priser på utsläppsrätter. Enligt Konjunkturinstitutets grundscenario kan bensinpriserna stiga med 1,32 kronor per liter och dieselpriserna med 1,41 kronor per liter.

I ett högre scenario kan priserna stiga med 3,36–3,59 kronor per liter.