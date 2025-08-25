Dagens PS
Bränslepriset kan landa på 35 kronor – en fördubbling

ETS 2 kan betyda högre priser vid bensinmacken. (Foto: Caisa Rasmussen/TT)
ETS 2 kan betyda högre priser vid bensinmacken. (Foto: Caisa Rasmussen/TT)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 26 aug. 2025Publicerad: 26 aug. 2025

Den ekonomiska bördan för hushåll som är beroende av bil kan snart bli betydligt tyngre.

Ett nytt EU-beslut väntas påverka priset vid pumpen och kan komma att innebära en stor omställning för många.

Vad är ETS 2 och hur påverkar det priserna

Från och med 2027 inför EU ett nytt utsläppshandelssystem, kallat ETS 2, som omfattar fler sektorer än tidigare, bland annat vägtransporter. Systemet innebär att företag som säljer fossila bränslen som bensin och diesel måste köpa utsläppsrätter, vilket i sin tur lägger en extra kostnad på varje liter bränsle.

Dessa kostnader förväntas sedan vältras över på konsumenterna, vilket leder till högre priser.

Vad sägs om priser på 35 kronor per liter? (Foto: Caisa Rasmussen/TT)
Vad sägs om priser på 35 kronor per liter? (Foto: Caisa Rasmussen/TT)

Enligt Viktor Gunnarsson från branschorganisationen Drivkraft Sverige kan prisökningen landa på mellan 1 till 2 kronor per liter redan 2027.

Året därpå kan priset öka ytterligare till mellan 2 och 2,60 kronor per liter. Samtidigt varnar andra experter för betydligt kraftigare prisökningar, skriver Carup.

Bilexperten Ronny Svensson har spekulerat i priser på upp till 35 kronor per liter, vilket skulle innebära en total fördubbling jämfört med dagens nivåer, säger han till Carup.

Konjunkturinstitutet har på regeringens uppdrag gjort egna beräkningar och de visar att en barnfamilj med två barn kan få ökade utgifter på mellan 2 700 och 6 800 kronor per år.

Institutet betonar dock att det finns en stor osäkerhet kring framtida priser på utsläppsrätter. Enligt Konjunkturinstitutets grundscenario kan bensinpriserna stiga med 1,32 kronor per liter och dieselpriserna med 1,41 kronor per liter.

I ett högre scenario kan priserna stiga med 3,36–3,59 kronor per liter.

EU:s nya plan kan stoppa försäljningen av bensinbilar

EU har länge uttryckt en önskan om att minska utsläppen från fordonstrafiken, och bensin- och dieselbilar har pekats ut som stora bidragsgivare till
Faktorer som avgör den slutliga kostnaden

Det finns flera faktorer som gör det svårt att exakt förutse vad bränslepriserna kommer att landa på. Priset på utsläppsrätter är inte statiskt utan kan variera. Dessutom påverkas priserna av den svenska reduktionsplikten, som har tillfälligt sänkt inblandningen av biobränslen.

För att klara EU:s klimatkrav måste reduktionsplikten höjas igen, vilket kan leda till ytterligare kostnadsökningar.

Andra faktorer som oljepriset och globala kriser kan också påverka. Just nu finns ett överflöd på olja i världen som pressar priserna, men konflikter eller andra händelser kan snabbt ändra detta. Även inflation och ekonomiska svängningar spelar en roll för prisbilden.

Rödgröna löften driver upp bensinpriser: SD varnar

Bensinpriserna är ständigt i fokus i Sverige, och debatten om framtiden för våra drivmedelskostnader blir allt hetare. Två debattartiklar från

Regeringen anklagas för att mörka effekterna

Miljöpartiets språkrör Daniel Helldén har anklagat regeringen för att mörka de kommande prishöjningarna. Han menar att klimatminister Romina Pourmokhtari inte varit tydlig med vad det nya systemet innebär för svenska bilister.

Regeringen försvarar sig med att det råder osäkerhet kring priset på utsläppsrätter.

Prisutvecklingen som ingen kan förutse

Det är alltså många olika faktorer som måste samverka för att det mest extrema scenariot med bensinpriser på 35 kronor per liter ska bli verklighet.

Nya system och regler har redan trätt i kraft, med krav på tillstånd för utsläpp av växthusgaser redan från 1 januari 2025.

Handeln med utsläppsrätter startar 2027 och systemet förväntas vara fullt implementerat år 2028.

Den slutliga effekten för svenska bilister återstår att se, men det är tydligt att de fossila bränslena kommer att bli dyrare.

Satsning på högre hastigheter: Då får du köra i 150 km/h

I en tid där många europeiska länder sänker hastigheterna på sina vägar, väljer en nation att gå mot strömmen. Landet, som kanske inte är en vanlig

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

