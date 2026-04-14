Hatade modellen gör comeback som elbil och ska frälsa Europa

Teknik som kan dela med sig av strömmen

En intressant teknisk detalj i den nya generationen är satsningen på så kallad vehicle-to-grid-teknik. Det innebär att bilen inte bara tar emot el, utan även kan skicka tillbaka energi till elnätet eller hemmet vid behov.

Enligt Massimiliano Messina, som är ordförande för Nissan AMIEO, är Europa själva hjärtat i företagets plan för framtiden. Han menar att de genom att erbjuda innovation i varje segment kan påskynda övergången till utsläppsfria resor.

Nog är den utmanade i design, minst sagt. (Foto: Nissan)

Designen som utmanar det traditionella

Trots att bilen ofta får kritik för sitt utseende har ledningen inga planer på att göra den diskret. Clíodhna Lyons, vd för produkt- och marknadsstrategi, menar att modellen alltid har stått för en djärv design och en vilja att utmana det traditionella.

Med den tredje generationen tar de med sig den andan in i den elektriska eran. Frågan kvarstår dock om den nya tekniken och den eldrivna drivlinan är tillräckligt för att få kritikerna att se förbi den kontroversiella formen på denna kompakta suv.

Nissans uppställning. (Foto: Nissan)

Fortsatt satsning på hybridteknik

Satsningen på ren eldrift innebär inte att man helt överger andra alternativ. Vid sidan av de rena elbilarna fortsätter tillverkaren att satsa på sin speciella hybridteknik där förbränningsmotorn fungerar som en generator.

Målet är att kunna erbjuda ett elektrifierat alternativ för varje typ av kund och behov, oavsett om de är redo att ta steget fullt ut till en ren elbil eller inte.

Missa inte:

Nya BankID-krav kan slå mot tusentals pensionärer. News 55

Krigets miljardnota och generationen som tar mamma till intervjun. Realtid

Billigaste bilägandet – komplett guide. E55