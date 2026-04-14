Nissan har nu valt att visa upp den helt nya och helt eldrivna versionen av sin kompakta suv Juke under ett event i Japan.
Hatade modellen gör comeback som elbil och ska frälsa Europa
Denna modell har sedan lanseringen för 16 år sedan varit ett samtalsämne i bilvärlden, ofta omtalad för sitt speciella utseende. Juke hamnar regelbundet på listor över världens fulaste bilar, men trots den hatade designen har den sålts i 1,5 miljoner exemplar i Europa.
Nu hoppas tillverkaren att den elektriska kraften ska vända folkets åsikter och cementera märkets plats på elbilsmarknaden.
Brittisk produktion för den europeiska marknaden
Den kommande elbilen ska tillverkas i fabriken i brittiska Sunderland. Denna anläggning har en central roll i företagets strategi för elektrifiering i Europa. Redan nu förbereds produktionen och de första exemplaren förväntas rulla ut till kunderna under våren 2027.
Juke blir en viktig del i ett växande utbud av eldrivna fordon som även inkluderar nya Micra och Leaf samt den större modellen Ariya.
Teknik som kan dela med sig av strömmen
En intressant teknisk detalj i den nya generationen är satsningen på så kallad vehicle-to-grid-teknik. Det innebär att bilen inte bara tar emot el, utan även kan skicka tillbaka energi till elnätet eller hemmet vid behov.
Enligt Massimiliano Messina, som är ordförande för Nissan AMIEO, är Europa själva hjärtat i företagets plan för framtiden. Han menar att de genom att erbjuda innovation i varje segment kan påskynda övergången till utsläppsfria resor.
Designen som utmanar det traditionella
Trots att bilen ofta får kritik för sitt utseende har ledningen inga planer på att göra den diskret. Clíodhna Lyons, vd för produkt- och marknadsstrategi, menar att modellen alltid har stått för en djärv design och en vilja att utmana det traditionella.
Med den tredje generationen tar de med sig den andan in i den elektriska eran. Frågan kvarstår dock om den nya tekniken och den eldrivna drivlinan är tillräckligt för att få kritikerna att se förbi den kontroversiella formen på denna kompakta suv.
Fortsatt satsning på hybridteknik
Satsningen på ren eldrift innebär inte att man helt överger andra alternativ. Vid sidan av de rena elbilarna fortsätter tillverkaren att satsa på sin speciella hybridteknik där förbränningsmotorn fungerar som en generator.
Målet är att kunna erbjuda ett elektrifierat alternativ för varje typ av kund och behov, oavsett om de är redo att ta steget fullt ut till en ren elbil eller inte.
