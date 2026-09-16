Tyska varningen – nya skåpbilen klarar inte första besiktningen

De olyckliga dagarna som bilen eventuellt strejkar blir dyra för företagaren som förlitar sig på sitt fordon. Att välja fel företagsbil kan därför bära med sig ödesdigra konsekvenser.

Ombesiktning på var tredje bil

Tyska besiktningsorganet TÜV menar att den som shoppar efter ny skåpbil gör bäst i att undvika kinesiska Maxus Deliver 9.

Varje år släpper man statistik över hur modeller, märken och fordonskategorier klarar de obligatoriska kontrollerna. Maxus-skåpbilen, finns som både el- och dieselversion och är den värsta i sin kategori: Var tredje bil går inte igenom första besiktningen, som sker ungefär två år efter registreringen.

Läs mer: Test: Maxus e-Deliver 9 – svindyrt elskåp från Kina

”Det är ett extremt högt värde för den här åldersgruppen”, säger Richard Goebelt som är chef på TÜV, till Logistra.