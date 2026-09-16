I marknadsföringsmaterialet beskrivs den kinesiska skåpbilen, Maxus Deliver 9, som pålitlig. Rapporterna från tyska besiktningsorganet TÜV målar upp en helt annan bild.
Tyska varningen – nya skåpbilen klarar inte första besiktningen
För hantverkaren, fraktföretaget eller en ambulerande reparatör är det A och O med en pålitlig bil. Den ska starta i alla väder, klara av tuff körning i både stadsmiljöer och på motorväg – och förhoppningsvis är den både enkel och billig att reparera.
De olyckliga dagarna som bilen eventuellt strejkar blir dyra för företagaren som förlitar sig på sitt fordon. Att välja fel företagsbil kan därför bära med sig ödesdigra konsekvenser.
Ombesiktning på var tredje bil
Tyska besiktningsorganet TÜV menar att den som shoppar efter ny skåpbil gör bäst i att undvika kinesiska Maxus Deliver 9.
Varje år släpper man statistik över hur modeller, märken och fordonskategorier klarar de obligatoriska kontrollerna. Maxus-skåpbilen, finns som både el- och dieselversion och är den värsta i sin kategori: Var tredje bil går inte igenom första besiktningen, som sker ungefär två år efter registreringen.
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”Det är ett extremt högt värde för den här åldersgruppen”, säger Richard Goebelt som är chef på TÜV, till Logistra.
Det vanligaste felet
Bromssystemet sticker ut som ett särskilt säkerhetsproblem på den kinesiska skåpbilen, med betydligt fler fel än genomsnittet. Även avgastesterna visar en ovanligt hög felfrekvens. Den vanligaste anmärkningen gäller dock belysningen. När det gäller chassit lyfter man dock inga anmärkningsvärda problem för modellen.
”Belysningsfel är en ofta underskattad risk. Att se och synas är avgörande för trafiksäkerheten”, kommenterar Goebelt.
Så gick det för elmodellerna
För första gången finns också tre eldrivna transportbilar upp till 3,5 ton med i TÜV:s rapport över de kommersiella fordonen.
Peugeot E-Expert klarar sig relativt väl bland de ett till två år gamla transportbilarna och hamnar på femte plats av 27, med fel på 8,4 procent av fordonen.
Mercedes E-Vito har däremot betydligt fler anmärkningar. Med en felfrekvens på 19,7 procent hamnar modellen näst sist bland transportbilarna. Framför allt är det parkeringsbromsen, drivaxlarna och halvljuset som sticker ut med fler fel än genomsnittet.
Bland tre till fyra år gamla fordon hamnar tyska Streetscooter B14/B16 sist, med fel på 26,4 procent av fordonen. Streetscooter var en tidig satsning på eldrivna transportbilar, men tillverkningen har sedan lagts ned.
Vid besiktning har modellen ovanligt många fel inom flera områden, bland annat bromsar, chassi och belysning.
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