Revoluts vd duckar provision: Köpte superyacht via ChatGPT

Nu har Storonsky lämnat in sitt försvar och nya detaljer från processen visar hur affären gick till. Han påstår att han inte alls använt yachtmäklaren utan köpt privat.

En av de mer anmärkningsvärda detaljerna är att Storonsky enligt de nya uppgifterna använde ChatGPT för att ta reda på vem som tidigare ägt yachten, rapporterar Bloomberg.

Kostade 350 miljoner euro

Nixie beställdes ursprungligen av den kanadensiske affärsmannen och tidigare ishockeyspelaren Patrick Dovigi. Han sålde senare båten till en brasiliansk köpare, som identifierats som bankmannen Daniel Vorcaro.

När Vorcaro greps i samband med en brasiliansk bedrägeriutredning återgick yachten till Dovigi. Det var då Storonsky, enligt uppgifterna, använde ChatGPT för att identifiera den tidigare ägaren och därefter tog kontakt direkt.

Dovigi sålde sedan superyachten till Storonsky i januari 2026. Priset uppges ha landat på omkring 350 miljoner euro.

Det är just den direkta kontakten som ligger bakom rättstvisten.

Cecil Wright hävdar att mäklarfirman var den så kallade ”effective cause” till affären. Familjekontoret hade kontaktat firman redan 2024 och senare bett om hjälp med att hitta en yacht som Storonsky kunde använda medan en ny yacht byggdes.