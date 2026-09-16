Superyachten köptes privat och spårades via ChatGPT – enligt köparen, Revoluts Nik Storonsky. Men en yachtmäklare bestrider historien.
Revoluts vd duckar provision: Köpte superyacht via ChatGPT
Revoluts vd Nik Storonsky har hamnat i en ovanlig rättstvist efter köpet av den 102 meter långa superyachten Nixie. Yachtmäklaren Cecil Wright & Partners kräver 17,5 miljoner euro, motsvarande omkring 200 miljoner kronor, i provision.
Nu har Storonsky lämnat in sitt försvar och nya detaljer från processen visar hur affären gick till. Han påstår att han inte alls använt yachtmäklaren utan köpt privat.
En av de mer anmärkningsvärda detaljerna är att Storonsky enligt de nya uppgifterna använde ChatGPT för att ta reda på vem som tidigare ägt yachten, rapporterar Bloomberg.
Kostade 350 miljoner euro
Nixie beställdes ursprungligen av den kanadensiske affärsmannen och tidigare ishockeyspelaren Patrick Dovigi. Han sålde senare båten till en brasiliansk köpare, som identifierats som bankmannen Daniel Vorcaro.
När Vorcaro greps i samband med en brasiliansk bedrägeriutredning återgick yachten till Dovigi. Det var då Storonsky, enligt uppgifterna, använde ChatGPT för att identifiera den tidigare ägaren och därefter tog kontakt direkt.
Dovigi sålde sedan superyachten till Storonsky i januari 2026. Priset uppges ha landat på omkring 350 miljoner euro.
Det är just den direkta kontakten som ligger bakom rättstvisten.
Cecil Wright hävdar att mäklarfirman var den så kallade ”effective cause” till affären. Familjekontoret hade kontaktat firman redan 2024 och senare bett om hjälp med att hitta en yacht som Storonsky kunde använda medan en ny yacht byggdes.
Inspekterade båten med mäklaren
Mäklaren presenterade Nixie, som då fortfarande byggdes på det tyska varvet Lürssen. Storonsky inspekterade båten och hans representanter lämnade enligt domstolshandlingarna ett bud på omkring 300 miljoner euro.
Mäklaren hävdar att Storonsky därefter gick direkt till Dovigi för att slutföra affären utan att betala den avtalade provisionen på fem procent.
Rättstvisten handlar nu om huruvida yachtmäklaren har rätt till sin provision eller om Storonsky kunde genomföra affären direkt med säljaren.
Cecil Wrights grundare Chris Cecil-Wright har kallat rättstvisten mycket ovanlig.
”Det är mycket sällsynt att mäklare hamnar i den här situationen och det är första gången jag gör det”, säger han till Financial Times.
”Men jag känner så starkt för saken att jag agerar.”
Bestrider kravet
Storonskys familjekontor har hela tiden avvisat kravet.
”Kravet saknar grund och kommer att bestridas”, säger en talesperson enligt Bloomberg.
Yachten Nixie är byggd för en helt annan nivå av lyx än de flesta privatbostäder. Den 102 meter långa båten har bland annat en infinitypool med glasbotten, beach club, spa, helikopterplatta och ett gym med kryoterapikammare.
Storonsky, som grundade Revolut 2015, har enligt Bloomberg Billionaires Index en förmögenhet på omkring 20 miljarder dollar. Revolut redovisade för 2025 en vinst på 2,3 miljarder dollar på intäkter på omkring 6 miljarder dollar.
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