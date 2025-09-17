Nissan E-Power – framtidens supermotor?

Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …

Ny motor och ökad effektivitet

Den nya e-Power-drivlinan är inte bara en uppgradering av den gamla, utan en helt nyutvecklad enhet. Den turbo-laddade 1,5-liters trecylindriga bensinmotorn är nu mer kompakt och lättare, med integrerade komponenter som minskar vibrationer och friktion.

Nissan har arbetat med en avancerad förbränningsteknik som kallas ‘STARC’ för att förbättra bränsleeffektiviteten.

Den officiella bränsleförbrukningen har förbättrats från 5,3 liter per 100 kilometer till 4,5 liter per 100 kilometer, och koldioxidutsläppen har minskat från 119 gram per kilometer till 102 gram per kilometer.

Detta är siffror som placerar den nya Qashqai e-Power i en stark position i klassen.

Den nya motorn har även en termisk verkningsgrad på 42 procent, vilket är exceptionellt högt för en bensinmotor och ligger i nivå med vissa dieselmotorer.

Som jämförelse har många moderna bensinmotorer en verkningsgrad på mellan 30 och 35 procent.

Den ökade effektiviteten, kombinerat med en större turbomotor, har resulterat i en tystare och mer förfinad körupplevelse, särskilt vid motorvägskörning.

Enligt källor har ljudnivån i kupén minskat med upp till 5,6 decibel, vilket bidrar till en mer behaglig färd.

Foto: Nissan

Utmanar dieseln på allvar

På vägen märks de nya förbättringarna tydligt. Den tidigare surrande motorn har ersatts av ett betydligt mer dämpat ljud. Även under acceleration är motorn mycket tystare och mer diskret, vilket ger en känsla som är närmare en elbil.

Medan den gamla modellen kämpade för att uppnå en bränsleförbrukning på 6,7 liter per 100 kilometer på motorvägen, rapporteras den nya versionen kunna ligga runt 5 liter per 100 kilometer.

Detta ger en potentiell räckvidd på över 965 kilometer på en tank, vilket är jämförbart med de bästa dieselbilarna på marknaden.

Nissan Qashqai (Foto: Nissan)

Den totala effekten har också ökat från 190 hästkrafter till 202 hästkrafter i sportläge, men trots detta är det inte en bil som ger en akut känsla av brådska.

Den omedelbara kraften från elmotorn är utmärkt för stadskörning och i låga hastigheter, men avtar något vid högre hastigheter, vilket gör att den inte har samma kraftreserv för omkörningar som en mer traditionell hybrid.

Trots detta är den nya Qashqai e-Power en betydande förbättring och erbjuder en mycket attraktiv kombination av låg förbrukning, lång räckvidd och en tyst, smidig körupplevelse.

Med tanke på att den nya versionen inte kommer att kosta mer än den gamla, och dessutom sänker fordonsskatten, är den ett mycket intressant alternativ för den som letar efter en effektiv suv.

