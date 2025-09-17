Har den uppdaterade Nissan Qashqai e-Power äntligen blivit suven som utmanar dieseln? En tystare och snålare hybrid kan nu ge dig över 965 kilometer på en tank.
Nissan E-Power – framtidens supermotor?
Nissan har nyligen lanserat en uppdaterad version av sin e-Power hybridteknik i suv-modellen Qashqai, vilket väcker frågan om denna nya generation äntligen kan erbjuda en verklig utmaning mot dieseldrivna bilar.
Den nya drivlinan, som nu har en rad förbättringar, sägs vara både tystare och mer ekonomisk än sin föregångare, skriver Carwow.
E-Power: En hybrid med elbilskänsla
Kärnan i Nissans e-Power-system är en unik konstruktion där en bensinmotor enbart fungerar som en generator för att ladda ett batteri. Det är sedan en elmotor som driver hjulen, vilket ger en körupplevelse som liknar den i en elbil.
Systemet är designat för att vara enklare än traditionella hybrider, som ofta använder komplicerade växellådor för att växla mellan bensin- och eldrift.
I praktiken har det tidigare systemet dock haft vissa nackdelar, framför allt en något ansträngd och bullrig motor vid högre hastigheter samt en relativt hög bränsleförbrukning på motorväg. Med den nya uppdateringen har Nissan fokuserat på att åtgärda dessa problem.
Ny motor och ökad effektivitet
Den nya e-Power-drivlinan är inte bara en uppgradering av den gamla, utan en helt nyutvecklad enhet. Den turbo-laddade 1,5-liters trecylindriga bensinmotorn är nu mer kompakt och lättare, med integrerade komponenter som minskar vibrationer och friktion.
Nissan har arbetat med en avancerad förbränningsteknik som kallas ‘STARC’ för att förbättra bränsleeffektiviteten.
Den officiella bränsleförbrukningen har förbättrats från 5,3 liter per 100 kilometer till 4,5 liter per 100 kilometer, och koldioxidutsläppen har minskat från 119 gram per kilometer till 102 gram per kilometer.
Detta är siffror som placerar den nya Qashqai e-Power i en stark position i klassen.
Den nya motorn har även en termisk verkningsgrad på 42 procent, vilket är exceptionellt högt för en bensinmotor och ligger i nivå med vissa dieselmotorer.
Som jämförelse har många moderna bensinmotorer en verkningsgrad på mellan 30 och 35 procent.
Den ökade effektiviteten, kombinerat med en större turbomotor, har resulterat i en tystare och mer förfinad körupplevelse, särskilt vid motorvägskörning.
Enligt källor har ljudnivån i kupén minskat med upp till 5,6 decibel, vilket bidrar till en mer behaglig färd.
Utmanar dieseln på allvar
På vägen märks de nya förbättringarna tydligt. Den tidigare surrande motorn har ersatts av ett betydligt mer dämpat ljud. Även under acceleration är motorn mycket tystare och mer diskret, vilket ger en känsla som är närmare en elbil.
Medan den gamla modellen kämpade för att uppnå en bränsleförbrukning på 6,7 liter per 100 kilometer på motorvägen, rapporteras den nya versionen kunna ligga runt 5 liter per 100 kilometer.
Detta ger en potentiell räckvidd på över 965 kilometer på en tank, vilket är jämförbart med de bästa dieselbilarna på marknaden.
Den totala effekten har också ökat från 190 hästkrafter till 202 hästkrafter i sportläge, men trots detta är det inte en bil som ger en akut känsla av brådska.
Den omedelbara kraften från elmotorn är utmärkt för stadskörning och i låga hastigheter, men avtar något vid högre hastigheter, vilket gör att den inte har samma kraftreserv för omkörningar som en mer traditionell hybrid.
Trots detta är den nya Qashqai e-Power en betydande förbättring och erbjuder en mycket attraktiv kombination av låg förbrukning, lång räckvidd och en tyst, smidig körupplevelse.
Med tanke på att den nya versionen inte kommer att kosta mer än den gamla, och dessutom sänker fordonsskatten, är den ett mycket intressant alternativ för den som letar efter en effektiv suv.
Nissan väcker liv i ikonisk modell
Nissan ger järnet med elnyheter. Ikonisk modell återvänder i ny tappning, samtidigt som en annan storsäljare får ny kostym. Nissan meddelar att två nya
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
