I Norge är det självklart att välja elbil. Snart är alla bilar som säljs på marknaden elbilar.
Nästan alla norrmän väljer elbil – krossar konkurrensen
Elbilar har blivit normen för nybilsförsäljning i Norge, vilket samtidigt skapat en het debatt kring framtida bilavgifter.
Dagens PS har följt utvecklingen i grannlandet, där siffran i början av förra året låg på 96 procent av alla nyregistrerade bilar som var helt eldrivna.
Samtidigt växer kritiken mot kvaliteten i många av de tidiga modellerna.
Snart 100 procent elbilar i Norge
Nu klättrar siffran på elbilar ytterligare – där den under första halvåret 2026 låg på 97,6 procent visar ny statistik som Vi Bilägare berättar om.
Nu är det dessutom inte bara norrmännen i städer som Oslo som vill ha elbilar, utan utvecklingen syns även på landsbygden.
”Elbilarna var länge starkast i och runt de största städerna, men nu ser vi att den är förstahandsvalet i hela landet”, säger Geir Inge Stokke, administrativ direktör på OFV, (Opplysningsrådet for veitrafikken) en organisation som bland annat sammanställer statistik över bilförsäljning.
Men utvecklingen mot nästan helt uteslutande elbilar av alla nyregistreringar handlar inte om en slump.
Långsiktig politik
Det handlar istället om långsiktig politik som under många år gjort elbilar ekonomiskt attraktiva. Norska myndigheter har erbjudit skattelättnader, momsbefrielse och andra förmåner som sänkt inköpskostnaden. Samtidigt har landet byggt ut ett omfattande nät av publika laddstationer vilket gjort det enklare för både privatpersoner och företag att välja eldrift.
Fortsatta investeringar behövs
Trots framgångarna återstår vissa utmaningar. I glesbygden behövs fortsatta investeringar i laddinfrastruktur, och den växande andelen elbilar ställer högre krav på elnäten. Dessutom diskuteras hur staten på sikt ska ersätta de skatteintäkter som tidigare kom från fossildrivna fordon och bränslen.
Norges utveckling följs noga av andra europeiska länder. Flera regeringar har infört olika former av stöd för elbilar, men inget land har hittills kommit i närheten av den norska omställningstakten.
Sverige halkar efter
Även Sverige halkar efter Norge rejält när det gäller elbilar. Laddbara bilar stod för 64 procent av nyregistreringarna i början av året, varav elbilar utgjorde 42 procent, upp från 29 procent från ett år tidigare.
Omkring fyra av tio nya personbilar är idag helt elektriska i Sverige, medan andelen i Norge snart är 100 procent.
Tesla i topp
Vilka elbilar ligger då i topp i Norge, när norrmännen ska välja vilken bil de vill ha?
De tre populäraste modellerna i grannlandet under det första halvåret i år är: Tesla Model Y, Tesla Model 3 och Toyota Urban Cruiser.
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