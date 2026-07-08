Nästan alla norrmän väljer elbil – krossar konkurrensen

Samtidigt växer kritiken mot kvaliteten i många av de tidiga modellerna.

Snart 100 procent elbilar i Norge

Nu klättrar siffran på elbilar ytterligare – där den under första halvåret 2026 låg på 97,6 procent visar ny statistik som Vi Bilägare berättar om.

Nu är det dessutom inte bara norrmännen i städer som Oslo som vill ha elbilar, utan utvecklingen syns även på landsbygden.

”Elbilarna var länge starkast i och runt de största städerna, men nu ser vi att den är förstahandsvalet i hela landet”, säger Geir Inge Stokke, administrativ direktör på OFV, (Opplysningsrådet for veitrafikken) en organisation som bland annat sammanställer statistik över bilförsäljning.

Snabbladdning av elbil på Recharge snabbladdningsstation på Skøyen i Oslo. (Foto: Fredrik Varfjell / NTB)

Men utvecklingen mot nästan helt uteslutande elbilar av alla nyregistreringar handlar inte om en slump.