Ny airbag kan rädda båten från att sjunka

Övervakar tryck, batteri och GPS i realtid

ANNONS

Appen gör mer än att bara trigga systemet. Den övervakar kontinuerligt batteriladdning, trycknivåer i slangarna, ventilstatus och GPS-position. Vid aktivering skickas ett automatiskt SMS till ägarens nödkontakter med båtens koordinater.

Strömförsörjningen kan kopplas till båtens eget elsystem eller drivas av ett separat batteripaket i vattentätt hölje, så att systemet fungerar även om motorrummet är översvämmat.

Passar båtar från 30 till 65 fot

Sea Fend är konstruerat för båtar mellan 30 och 65 fot med en deplacement på upp till 45 ton. Det modulära upplägget med flera separata väskor gör att systemet kan skalas upp eller ned efter båtens storlek och att tyngdpunkten kan justeras.

Tanken är att båtar med utombordare ska kunna ta sig i hamn själva. Foto: Sea Fend

Bolaget har byggt en egen 7-meters centerkonsol för att demonstrera tekniken. Tanken är att på en båt med utombordare så ska motorn fortfarande vara ovanför vattenytan även vid vattenfyllt skrov.

Då kan besättningen köra sakta mot närmaste hamn i stället för att vänta på räddning.

Konservativ bransch möter ny teknik

Båtbranschen är känd för att vara konservativ. Skrovmaterial, motorlösningar och navigationshjälpmedel utvecklas successivt, men radikala nytänk möter ofta skepsis. Airbags i bilar väckte samma motstånd på 1970-talet. I dag är de obligatoriska.

ANNONS

Sea Fend är inte det första försöket att lösa sjunkproblemet med luft. EU-projektet SuSy testade redan 2013 kevlarförstärkta ballonger för stora handelsfartyg. Men Sea Fend är först med att erbjuda en kommersiell produkt riktad till fritidsbåtar i mellansegmentet.

Priset okänt men intresset växer

Prisuppgifter saknas ännu. Sea Fend räknar själva med att kostnaden motsvarar 3 till 5 procent av båtens värde. För en båt för tre miljoner kronor innebär det någonstans mellan 90 000 och 150 000 kronor.

Bolaget uppger att det för samtal med flera båtbyggare om att erbjuda systemet som fabriksalternativ på nybyggen. Parallellt säljs det som monteringssats för befintliga båtar.

Kan förändra försäkringskalkylen

Den kanske mest intressanta aspekten ur ägarens perspektiv handlar om försäkring. Bärgning av en sjunken fritidsbåt kostar lätt hundratusentals kronor.

Om Sea Fend kan visa att systemet minskar totalförluster borde försäkringsbolagen ha starka incitament att premiera det, på samma sätt som försäkringar ger rabatt för olika stöldskydd.

Fritidsbåtar i glasfiber är särskilt känsliga. Det räcker med en kollision med ett sjunket föremål eller en flytande stock för att ett sprött skrov ska ta in vatten.

Många har sett båtar som sjunkit vid sin egen förtöjningsplats efter en trasig genomföring eller en sprucken slang. Även för dessa fall kan systemet spara stora kostnader för ägare och försäkringsbolag

ANNONS

Fakta: Sea Fend

Företag: Save Our Ship S.r.l., Modena, Italien

Save Our Ship S.r.l., Modena, Italien Produkt: Automatiskt anti-sjunkningssystem med uppblåsbara flytelement

Automatiskt anti-sjunkningssystem med uppblåsbara flytelement Båtstorlek: 30-65 fot, upp till 45 ton

30-65 fot, upp till 45 ton Aktivering: Skyddat reglage vid ratten (5 sek) eller mobilapp

Skyddat reglage vid ratten (5 sek) eller mobilapp Uppblåsningstid: 5-25 minuter

5-25 minuter Installation: Integrerat vid nybygge eller utvändigt eftermontage

Integrerat vid nybygge eller utvändigt eftermontage Uppskattad kostnad: 3-5 procent av båtens värde

3-5 procent av båtens värde Webb: seafend.it