Det finns airbags i bilar, flygplan och till och med på motorcyklar. Nu kommer tekniken till sjöss. Italienska Sea Fend har utvecklat ett system som blåser upp stora airbags utanpå skrovet och hindrar båten från att sjunka.
Ny airbag kan rädda båten från att sjunka
Över tre miljoner vrak ligger på havets botten världen över. Kollisioner med drivved, grundstötningar och trasiga genomföringar är vanliga orsaker till att båtar sjunker. Försäkringsbolagen betalar, ägarna är förtvivlade och miljön tar skada när bränsle, olja, plast och kemikalier läcker ut.
Italienska bolaget Save Our Ship, baserat i Modena, vill ändra på det. Deras system Sea Fend bygger på en enkel princip: om skrovet tar in vatten ska båten flyta ändå.
Torpedformade kapslar under vattenlinjen
Systemet består av flera uppblåsbara ”kapslar” precis under vattenlinjen. På en nybyggd båt gjuts de in bakom specialformade paneler som är helt osynliga utifrån. På en befintlig båt monteras de utvändigt i torpedformade kapslar som minimerar vattenmotståndet och den visuella påverkan.
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När skepparen bedömer att skrovet tagit kritisk skada aktiveras systemet. Det sker antingen genom att hålla in en skyddad knapp vid ratten i fem sekunder eller via en dedikerad app i mobilen.
En elektromagnetisk utlösning öppnar panelerna och släpper ut flytelementen. De blåses sedan upp av kraftfulla luftpumpar eller komprimerade gascylindrar på fem till 25 minuter beroende på båtens storlek.
Det ger ett tillräcklig lyftkraft för att hålla båten flytande även när durkar och länspump står under vatten.
Övervakar tryck, batteri och GPS i realtid
Appen gör mer än att bara trigga systemet. Den övervakar kontinuerligt batteriladdning, trycknivåer i slangarna, ventilstatus och GPS-position. Vid aktivering skickas ett automatiskt SMS till ägarens nödkontakter med båtens koordinater.
Strömförsörjningen kan kopplas till båtens eget elsystem eller drivas av ett separat batteripaket i vattentätt hölje, så att systemet fungerar även om motorrummet är översvämmat.
Passar båtar från 30 till 65 fot
Sea Fend är konstruerat för båtar mellan 30 och 65 fot med en deplacement på upp till 45 ton. Det modulära upplägget med flera separata väskor gör att systemet kan skalas upp eller ned efter båtens storlek och att tyngdpunkten kan justeras.
Bolaget har byggt en egen 7-meters centerkonsol för att demonstrera tekniken. Tanken är att på en båt med utombordare så ska motorn fortfarande vara ovanför vattenytan även vid vattenfyllt skrov.
Då kan besättningen köra sakta mot närmaste hamn i stället för att vänta på räddning.
Konservativ bransch möter ny teknik
Båtbranschen är känd för att vara konservativ. Skrovmaterial, motorlösningar och navigationshjälpmedel utvecklas successivt, men radikala nytänk möter ofta skepsis. Airbags i bilar väckte samma motstånd på 1970-talet. I dag är de obligatoriska.
Sea Fend är inte det första försöket att lösa sjunkproblemet med luft. EU-projektet SuSy testade redan 2013 kevlarförstärkta ballonger för stora handelsfartyg. Men Sea Fend är först med att erbjuda en kommersiell produkt riktad till fritidsbåtar i mellansegmentet.
Priset okänt men intresset växer
Prisuppgifter saknas ännu. Sea Fend räknar själva med att kostnaden motsvarar 3 till 5 procent av båtens värde. För en båt för tre miljoner kronor innebär det någonstans mellan 90 000 och 150 000 kronor.
Bolaget uppger att det för samtal med flera båtbyggare om att erbjuda systemet som fabriksalternativ på nybyggen. Parallellt säljs det som monteringssats för befintliga båtar.
Kan förändra försäkringskalkylen
Den kanske mest intressanta aspekten ur ägarens perspektiv handlar om försäkring. Bärgning av en sjunken fritidsbåt kostar lätt hundratusentals kronor.
Om Sea Fend kan visa att systemet minskar totalförluster borde försäkringsbolagen ha starka incitament att premiera det, på samma sätt som försäkringar ger rabatt för olika stöldskydd.
Fritidsbåtar i glasfiber är särskilt känsliga. Det räcker med en kollision med ett sjunket föremål eller en flytande stock för att ett sprött skrov ska ta in vatten.
Många har sett båtar som sjunkit vid sin egen förtöjningsplats efter en trasig genomföring eller en sprucken slang. Även för dessa fall kan systemet spara stora kostnader för ägare och försäkringsbolag
Fakta: Sea Fend
- Företag: Save Our Ship S.r.l., Modena, Italien
- Produkt: Automatiskt anti-sjunkningssystem med uppblåsbara flytelement
- Båtstorlek: 30-65 fot, upp till 45 ton
- Aktivering: Skyddat reglage vid ratten (5 sek) eller mobilapp
- Uppblåsningstid: 5-25 minuter
- Installation: Integrerat vid nybygge eller utvändigt eftermontage
- Uppskattad kostnad: 3-5 procent av båtens värde
- Webb: seafend.it