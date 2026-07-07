Nya Audi A3 satsar stort på teknik – fler skärmar och smartare funktioner

Fiat vill inte vara sämre och släpper istället en liten fyrsitsig eldriven microcar med tydlig retroinspiration från 1990-talets original.

Audi gasar på med A3

För Audis del gäller det att kavla upp ärmarna och ta nya tag med sin A3, där nya versioner av halvkombi och sedan anländer i september.

Audi A3 har länge varit en viktig modell för det tyska bilmärket. Den placerar sig under större modeller som A4 och A5 och konkurrerar bland annat med BMW 1-serien och Mercedes-Benz A-klassen.

Med den senaste uppdateringen vill Audi ge modellen en mer exklusiv känsla och föra in teknik från märkets större bilar.

Den största förändringen märks i kupén. Instrumentpanelen får en ny design med ett större digitalt fokus.

En ny så kallad Digital Stage kombinerar en 12,8-tumsskärm för infotainment med en 11,9-tums digital förardisplay. Skärmlösningen följer samma trend som i flera av Audis nyare modeller där traditionella reglage ersätts av mer avancerade digitala system.