Audi uppdaterar sin populära kompaktmodell A3 med ett tydligt fokus på digital teknik. Den nya versionen får en modernare interiör, större bildskärmar och fler avancerade förarassistanssystem. Målet är att göra A3 mer konkurrenskraftig i premiumklassen för mindre bilar.
Nya Audi A3 satsar stort på teknik – fler skärmar och smartare funktioner
Som vi har berättat är det många som nu tröttnar på suvar och väljer kompakta bilar istället, särskilt i stadsmiljö.
Elbilsjätten BYD vill givetvis hänga med i det racet genom en ny kompakt Europa-bil.
Fiat vill inte vara sämre och släpper istället en liten fyrsitsig eldriven microcar med tydlig retroinspiration från 1990-talets original.
Audi gasar på med A3
För Audis del gäller det att kavla upp ärmarna och ta nya tag med sin A3, där nya versioner av halvkombi och sedan anländer i september.
Audi A3 har länge varit en viktig modell för det tyska bilmärket. Den placerar sig under större modeller som A4 och A5 och konkurrerar bland annat med BMW 1-serien och Mercedes-Benz A-klassen.
Med den senaste uppdateringen vill Audi ge modellen en mer exklusiv känsla och föra in teknik från märkets större bilar.
Den största förändringen märks i kupén. Instrumentpanelen får en ny design med ett större digitalt fokus.
En ny så kallad Digital Stage kombinerar en 12,8-tumsskärm för infotainment med en 11,9-tums digital förardisplay. Skärmlösningen följer samma trend som i flera av Audis nyare modeller där traditionella reglage ersätts av mer avancerade digitala system.
Förbättrade detaljer
Även material och detaljer i kupén har förbättrats. Audi erbjuder nya ytmaterial, bland annat mer hållbara alternativ och sportigare detaljer för modeller med högre utrustningsnivå. Trådlös mobilladdning har också uppgraderats och kan ge snabbare laddning, enligt Auto Express.
Teknikpaketet omfattar även nya säkerhets- och assistanssystem. Den uppdaterade A3 får mer avancerad adaptiv farthållare som kan hjälpa bilen att hålla rätt position på vägen även när vägmarkeringarna är otydliga.
Systemen kan använda information från andra fordon och digitala data för att anpassa hastigheten efter trafiksituationen.
Behåller formen
Utseendemässigt är förändringarna mer försiktiga.
A3 behåller sin välkända form men får uppdaterade detaljer som modernare front, nya ljussignaturer och förändrade designelement. Audi har även tidigare gett modellen en ansiktslyftning med bland annat ny grill, nya ljus och uppdaterade interiörmaterial.
Motoralternativen fortsätter att omfatta bensin, diesel och laddhybrid, vilket ger kunderna flera val beroende på behov.
Audi behåller därmed A3 som en modell för både privatkunder och företagsmarknaden.
Samtidigt blir balansen mellan modern teknik och enkel användning en allt viktigare fråga för bilköpare.
Viktig modell
För Audi är A3 en viktig modell eftersom den lockar kunder som vill ta steget in i premiumsegmentet utan att köpa en större och dyrare bil.
Med den nya tekniken hoppas tillverkaren att A3 ska fortsätta vara en av märkets starkaste modeller i kompaktklassen.
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