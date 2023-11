Hans Thulin: Mannen som bjöd på århundradets bilshow

Det finns mycket att säga om finansmannen Hans Thulin. Mannen som på så många sätt kom att symbolisera 1980-talets yuppie-liv, och även 1990-talets stora finanskrasch.

Han var mannen som alltid spelade högst.

Lärde sig alla möjligheter med dåtidens krediter, lånekaruseller och med den ständigt ökande övervärderingen på framför allt Stockholms fastighetsbestånd som motor.

På bara några år byggde Hans Thulin upp en fantastisk bilsamling med några av bilvärldens absoluta stjärnor i kollektionen. (Foto: TT)

Exemplen på hur pengarna flödade i Hans Thulins omgivning är många.

Mycket av hans agerande kunde stämplas som ren brackighet. Men det fanns också en viss kultur som Hans Thulin ägnade sig åt.

Konsten var ett sådant område.

Vem minns inte hans inrop av Nils von Dardels konstverk “Den döende dandyn” för det dåtida rekordbeloppet 13 miljoner kronor?

Det var dock inte bara konsten som intresserade honom.

Tre stjärnor på bilhimlen tillsammans. Utställningen på Tekniska Museet var verkligen något extra. (Foto: Jan Ströman)

Än större intresse hade han i klassiska bilar.

Med bolaget Consolidator Veteranbilar AB som officiell spelare på marknaden, köpte Thulin ett antal bilar av absolut världsklass.

Bilar som aldrig tidigare funnits på svenska gator, och som sannolikt aldrig kommer synas här igen.

På hösten 1989 var det dock full snurr på samhället.

Börsen gick som tåget. Nya miljoner skapades varje timma och Sveriges ekonomi gick på högvarv.

Den Bugatti Royale som Hans Thulin ropade in, räknas av många som den vackraste av de sex som byggdes. (Foto: Jan Ströman)

Hans Thulins bisamlande hade nått utanför de inre kretsarna när han ropade in en av bilvärldens absoluta mästerverk – en majestätisk Bugatti Royale. Den ropade Thulin in på Christie’s under 1987 för 5,5 miljoner pund, i dag omkring 250 miljoner kronor.

Bugattin var dock inte ensam i samlingarna. Där fanns bilar från alla de mest högklassiga tillverkarna. Och detta ville nu Hans Thulin visa för allmänheten.

I vanliga fall är en Duesenberg kronan i världens alla bilutställningar. Mot en Bugatti Royale har den dock inte en chans. (Foto: Jan Ströman)

Samarbetspartnern blev Tekniska Museet i Stockholm, som såg till att tömma en del av sin stora centrala maskinhall för delar av Thulins samling.

När museets bilshow öppnade var det sex bilar av absolut världsklass som visades, med gott om plats mellan sig.

Stämningen i hallen skulle anspela på de stora bilsutställningarna i London eller Paris på 1920-och 1930-talet.

Och visst blev det en bilshow utan motstycke.

Tekniska Museet bidrog med Torsten Kreugers otroligt vackra och välbevarade 8 liters Bentley från 1930. (Foto: Jan Ströman)

Här fanns vackra sportbilar som den vackra tvåsitsiga Mercedes-Benz 500K roadstern från 1936, som stod bredvid en vacker tvåfärgad 6,5 liters Bentley med en boattailed speedster-kaross från karossmakaren Barker.

Vem vill inte tillbringa milen bakom ratten på en Mercedes Benz 500 K? (Foto: Jan Ströman)

Här stod också dåtidens fantastiska landsvägslok i form av museets egna 8 liters Bentley från 1930, som den svenske finansmannen Torsten Kreuger deponerade till museet 1951, tillsammans med en helt original Maybach-Zeppelin från 1932.

Så även en majestätisk Duesenberg från 1932 med dual cowl-kaross.

Mercedes och Horch må ursäkta, men att åka en Maybach Zeppelin var nog ändå ett strå vassare i början på 1930-talet. (Foto: Jan Ströman)

Men den absoluta stjärnan i utställningen var självklart den otroligt pampiga Bugatti Royal som fick de övriga bilhistoriska stjärnorna i hallen att blekna.

Det var meningen att det skulle byggas 25 stycken till världens kungahus och kändisar. Bilen lanserades dock under en ekonomisk världskollaps varför det bara blev sex bilar byggda.

Under kriget stod Bugatti Royalen inmurad bakom en vägg hemma hos Ettore Bugatti, tillsammans med två systerbilar. Detta för att gömma bilarna undan den tyska armén. (Foto: Jan Ströman)

Denna bil hamnade efter kriget hos en samlare i USA som då sedan sålde den 1987 till hans Thulin.

Utställningen kom nog att bli den mest högklassiga samling klassiska bilar som visats i Sverige någonsin. För det blir nog aldrig ett nytt tillfälle i Sverige för en Bugatti Royale, en Maybach Zeppelin och en Duesenberg att mötas i samma hall i en framtida bilshow.

Men man kan ju alltid önska.