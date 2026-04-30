Musks misslyckande kring självkörning – Teslaägare känner sig lurade

Teslaägare lurade av Elon Musk

Nu börjar många Teslaförare i Europa få nog – de känner sig helt enkelt svikna av Elon Musk.

Det handlar om funktionen “Full Self-Driving” (FSD), som Tesla i flera år har marknadsfört som ett steg mot helt autonoma fordon. Nu menar många kunder att de har betalat tusentals euro för teknik som fortfarande inte fungerar som utlovat.

Teslas leveransrapport var sämre än vad analytikerna hade räknat med. (Foto: Markus Schreiber /AP/TT).

Rättsliga åtgärder

I Nederländerna har situationen lett till organiserade rättsliga åtgärder.

En Teslaägare har startat en plattform för att samla drabbade kunder som vill kräva ersättning eller återbetalning. Tusentals personer uppges ha anslutit sig till liknande initiativ, och fler rättsprocesser diskuteras i flera europeiska länder. Ägarna menar att Tesla medvetet överdrivit vad tekniken klarar av och att löftena om framtida uppdateringar aldrig blivit verklighet.

Tesla har samtidigt betonat att deras system fortfarande kräver aktiv övervakning från föraren och inte är ett fullständigt autonomt system. Trots detta fortsätter namnet “Full Self-Driving” att skapa förväntningar hos kunder som inte motsvaras i praktiken.

Nederländerna rullar ut övervakad körning

Nederländerna har börjat godkänna ”FSD Supervised” för användning på vägar i Europa. Som namnet antyder måste körningen dock ske övervakad, där föraren är ansvarig och hela tiden måste vara beredd att ta över körningen, enligt Ny Teknik.

Tesla ”FSD Supervised” kan även komma till Sverige inom kort, enligt Tesla Club.

Frågan är dock om det räcker för att få Europas Teslaförare på bättre humör igen.

