Tesla både slog och svek förväntningarna

Omsättningen skrevs till 22,39 miljarder dollar, vilket däremot var sämre än de 22,64 miljarder som analytikerna förväntade sig i snitt. Kvartalets omsättning är 16 procent högre än de 19,3 miljarder som noterades ett år tidigare.

Teslas aktie har sedan årsskiftet fallit 13,8 procent. Bolaget plågas av stärkt konkurrens från Kina och av reaktioner i kundleden på vd Elon Musks stöd för högerextrema politiker.

I början av april redovisade Tesla 358 023 fordonsleveranser för första kvartalet, vilket var färre än förväntat.