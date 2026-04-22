Tesla både slog och svek förväntningarna
Elbilstillverkaren Tesla – världens tionde högst värderade börsbolag – både slog och svek förväntningarna i sin kvartalsrapport på onsdagskvällen.
Vinsten per aktie under årets första kvartal blev 41 cent, bättre än de 37 cent analytikerna väntade sig i snitt enligt analysföretaget LSEG, rapporterar CNBC.
Omsättningen skrevs till 22,39 miljarder dollar, vilket däremot var sämre än de 22,64 miljarder som analytikerna förväntade sig i snitt. Kvartalets omsättning är 16 procent högre än de 19,3 miljarder som noterades ett år tidigare.
Teslas aktie har sedan årsskiftet fallit 13,8 procent. Bolaget plågas av stärkt konkurrens från Kina och av reaktioner i kundleden på vd Elon Musks stöd för högerextrema politiker.
I början av april redovisade Tesla 358 023 fordonsleveranser för första kvartalet, vilket var färre än förväntat.