Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

Teslas självkörning ifrågasätts – genialt eller livsfarligt experiment?

Teslas självkörande bilar. En dröm eller snart en verklighet? (Foto: Ian Maddox /Wikimedia Commons)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 13 okt. 2025Publicerad: 13 okt. 2025

Teslas vision om självkörande bilar möter växande motstånd. Tekniska utmaningar hämmar utvecklingen samtidigt som bolaget ändrar prisstrategi.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Efter en rad incidenter har amerikanska trafiksäkerhetsmyndigheten NHTSA inlett en omfattande utredning av företagets Full Self-Driving-system, som enbart förlitar sig på kameror istället för dyrare Lidar-sensorer, skriver Trader Times.

Nu frågar sig många om bolaget kommer att klara av kraven eller om deras satsningar på självkörande teknologi kan bli ett dyrt misstag.

Tesla överraskar och slår rekord – aktien rasar

Aktien för elbils- och techjätten Tesla upphör aldrig att överraska. Antingen genom att rusa när försäljningen går uselt. Nu rasar den istället, trots

Kameror istället för Lidar – en kontroversiell strategi

I åratal har Tesla gått sin egen väg. Medan konkurrenterna använder Lidar och radarsensorer, satsar vd:n Elon Musk på ett system baserat enbart på kameror, neurala nätverk och mjukvara.

Elon Musk, Teslas vd, tror på kameror. (Foto: Alex Brandon/AP/TT)

Musk har upprepade gånger kallat Lidar för en “krycka” och hävdar att Teslas kamerasystem är tillräckligt.

FSD-systemet marknadsförs som ett semi-autonomt förarassistanssystem som ska kunna känna igen trafikljus, svänga självständigt och till och med köra i stadsområden.

Missa inte:
Musk kan casha in – även om han gör ett dåligt jobb. Dagens PS

ANNONS

Men enligt Tesla måste föraren alltid behålla kontrollen. Experter har länge varnat för att rent visuella sensorer kan nå sina gränser vid dålig belysning eller ogynnsamma väderförhållanden. Nu står teknologin i centrum för en storskalig utredning och trycket på Tesla ökar.

ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande

10 sep. 2025

Miljoner bilar under utredning

NHTSA:s granskning omfattar cirka 2,88 miljoner Tesla-fordon utrustade med FSD eller FSD Beta sedan 2016. Det vill säga nästan alla Tesla-modeller med systemet.

Myndigheten har tagit emot 58 rapporter om säkerhetsproblem, varav 14 olyckor och 23 personskador. Incidenterna inkluderar bilar som kört mot rött ljus, kört in i mötande trafik eller gjort oväntade styrmanövrar, skriver CNN.

Läs även:
Avslöjat: Här är bilarna som tappat mest i värde. Dagens PS

Detta är minst den sjätte utredningen av Teslas självkörande teknik, inklusive tidigare granskningar av fatal olyckor med både FSD och det mindre avancerade Autopilot-systemet. Men många av dessa utredningar påbörjades för flera år sedan och pågår fortfarande, trots att allt fler Tesla-bilar med dessa system rullar ut på amerikanska vägar.

Utredningen ska klargöra om systemet ger tillräckliga varningar innan det utför riskfyllda manövrer och om förare har tillräckligt med tid att ingripa. Systemets förmåga att korrekt identifiera trafikljus och vägmarkeringar granskas också.

Resultatet kan leda till allt från mjukvaruuppdateringar och återkallelser till en omvärdering av Teslas hela säkerhetsstrategi.

Tesla står inför regleringsutmaningar

ANNONS

Ett grundläggande problem är att amerikanska lagar inte är anpassade för den snabba tekniska utvecklingen.

USA har ett system med självcertifiering där biltillverkare själva intygar att deras fordon uppfyller säkerhetsstandarder.

Men det saknas specifika standarder för många avancerade förarassistanssystem, vilket innebär att det inte finns något att certifiera mot.

Prispress och nya modeller för Tesla

Samtidigt försöker Tesla bredda sin kundbas med billigare modeller. Nya Model Y kostar från 39 990 dollar i USA, medan Model 3 prissätts till 36 990 dollar, cirka 15 procent billigare än tidigare.

FSD-systemet ingår inte, utan kan köpas för en engångskostnad på cirka 8 000 dollar eller via månadsprenumeration för 100 dollar. Tesla testar också nya mjukvaruversioner, inklusive FSD 14.1, som lovar förbättrad objektdetektering och stabilare körmanövrar.

Läs även:
Tesla lanserar ny billigare bil. Realtid

Analytiker är splittrade till om den nya strategin kommer ge frukt. Vissa, som Gene Munster, prisar den nya prisstrategin som ett viktigt steg för tillväxt, skriver Business Insider. Andra varnar andra för att Tesla står under allt större press från billigare kinesiska konkurrenter. Analytikern Dan Ives från Wedbush beskriver åtgärderna som “ett nödvändigt första steg för att stabilisera efterfrågan”, enligt Trader Times.

För investerare innebär situationen en balansgång mellan innovationspotential och regulatorisk osäkerhet. Kan Tesla återvinna myndigheternas förtroende riskerar annars hela visionen om självkörande bilar bli ett allvarligt bakslag.

ANNONS
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Elon MuskSjälvkörande bilarTesla
Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.   

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS