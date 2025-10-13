Teslas självkörning ifrågasätts – genialt eller livsfarligt experiment?

Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …

När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …

Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …

Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …

När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …

Miljoner bilar under utredning

NHTSA:s granskning omfattar cirka 2,88 miljoner Tesla-fordon utrustade med FSD eller FSD Beta sedan 2016. Det vill säga nästan alla Tesla-modeller med systemet.

Myndigheten har tagit emot 58 rapporter om säkerhetsproblem, varav 14 olyckor och 23 personskador. Incidenterna inkluderar bilar som kört mot rött ljus, kört in i mötande trafik eller gjort oväntade styrmanövrar, skriver CNN.

Läs även:

Avslöjat: Här är bilarna som tappat mest i värde. Dagens PS

Detta är minst den sjätte utredningen av Teslas självkörande teknik, inklusive tidigare granskningar av fatal olyckor med både FSD och det mindre avancerade Autopilot-systemet. Men många av dessa utredningar påbörjades för flera år sedan och pågår fortfarande, trots att allt fler Tesla-bilar med dessa system rullar ut på amerikanska vägar.

Utredningen ska klargöra om systemet ger tillräckliga varningar innan det utför riskfyllda manövrer och om förare har tillräckligt med tid att ingripa. Systemets förmåga att korrekt identifiera trafikljus och vägmarkeringar granskas också.

Resultatet kan leda till allt från mjukvaruuppdateringar och återkallelser till en omvärdering av Teslas hela säkerhetsstrategi.

Tesla står inför regleringsutmaningar

ANNONS

Ett grundläggande problem är att amerikanska lagar inte är anpassade för den snabba tekniska utvecklingen.

USA har ett system med självcertifiering där biltillverkare själva intygar att deras fordon uppfyller säkerhetsstandarder.

Men det saknas specifika standarder för många avancerade förarassistanssystem, vilket innebär att det inte finns något att certifiera mot.

Prispress och nya modeller för Tesla

Samtidigt försöker Tesla bredda sin kundbas med billigare modeller. Nya Model Y kostar från 39 990 dollar i USA, medan Model 3 prissätts till 36 990 dollar, cirka 15 procent billigare än tidigare.

FSD-systemet ingår inte, utan kan köpas för en engångskostnad på cirka 8 000 dollar eller via månadsprenumeration för 100 dollar. Tesla testar också nya mjukvaruversioner, inklusive FSD 14.1, som lovar förbättrad objektdetektering och stabilare körmanövrar.

Läs även:

Tesla lanserar ny billigare bil. Realtid

Analytiker är splittrade till om den nya strategin kommer ge frukt. Vissa, som Gene Munster, prisar den nya prisstrategin som ett viktigt steg för tillväxt, skriver Business Insider. Andra varnar andra för att Tesla står under allt större press från billigare kinesiska konkurrenter. Analytikern Dan Ives från Wedbush beskriver åtgärderna som “ett nödvändigt första steg för att stabilisera efterfrågan”, enligt Trader Times.

För investerare innebär situationen en balansgång mellan innovationspotential och regulatorisk osäkerhet. Kan Tesla återvinna myndigheternas förtroende riskerar annars hela visionen om självkörande bilar bli ett allvarligt bakslag.

ANNONS