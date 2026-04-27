Ett oväntat besked från Teslas vd skakar bilden av bolagets självkörande strategi – och kan få både ekonomiska och juridiska följder.
Elon Musk erkänner: Miljoner Tesla-bilar måste byggas om
Teslas senaste kvartalsrapport bjöd på få överraskningar i siffrorna.
Intäkterna låg i linje med förväntningarna och kassaflödet på motsvarande drygt 15 miljarder kronor gav aktien ett kort lyft. Men det var inte siffrorna som fick marknaden att reagera.
Det var Elon Musk.
Under bolagets resultatsamtal erkände Teslas vd att miljontals befintliga bilar inte kommer att kunna köra en framtida version av bolagets självkörande system utan omfattande uppgraderingar.
Det gäller fordon utrustade med så kallad Hardware 3, som såldes mellan 2019 och 2023.
”Miljoner Tesla-ägare kommer att behöva hårdvaruuppgraderingar”, sade Elon Musk.
Beskedet kommer dessutom i direkt anslutning till Teslas senaste kvartalsrapport, där bolaget både överträffade och missade marknadens förväntningar.
Vinsten per aktie landade på 0,41 dollar, högre än analytikernas prognos på 0,37 dollar.
Samtidigt nådde omsättningen 22,39 miljarder dollar, vilket var under förväntade 22,64 miljarder dollar.
Ett dyrt löfte riskerar att bli verklighet
Teslas långvariga löfte om full självkörning har varit en viktig del i att locka kunder. Kunder har i flera år betalat för funktionalitet som ännu inte levererats i sin mest avancerade form.
Nu står det klart att befintlig hårdvara inte räcker. Tesla kan tvingas uppgradera varje enskild bil fysiskt.
Det handlar inte om mjukvara, utan om faktisk hårdvara som måste bytas ut.
Musk pekade själv på behovet av att bygga upp särskilda serviceanläggningar i storstäder för att hantera volymerna.
Press på marginaler och trovärdighet
Det här sätter press på Teslas redan höga investeringsnivåer. Bolaget har i år utökat sina kapitalutgifter till motsvarande omkring 270 miljarder kronor.
En storskalig uppgraderingsinsats riskerar att bli en ny tung kostnadspost.
Tesla har marknadsfört sina bilar som framtidssäkra. När det nu visar sig att centrala funktioner kräver ny hårdvara undermineras den bilden. Det kan i sin tur öppna för juridiska krav från kunder som anser sig ha köpt något annat än vad som levererats.
”Det här kommer inte att bli billigt”, konstaterade Elon Musk.
