Elon Musk erkänner: Miljoner Tesla-bilar måste byggas om

Det var Elon Musk.

Under bolagets resultatsamtal erkände Teslas vd att miljontals befintliga bilar inte kommer att kunna köra en framtida version av bolagets självkörande system utan omfattande uppgraderingar.

Det gäller fordon utrustade med så kallad Hardware 3, som såldes mellan 2019 och 2023.

”Miljoner Tesla-ägare kommer att behöva hårdvaruuppgraderingar”, sade Elon Musk.

Beskedet kommer dessutom i direkt anslutning till Teslas senaste kvartalsrapport, där bolaget både överträffade och missade marknadens förväntningar.

Vinsten per aktie landade på 0,41 dollar, högre än analytikernas prognos på 0,37 dollar.

Samtidigt nådde omsättningen 22,39 miljarder dollar, vilket var under förväntade 22,64 miljarder dollar.

Ett dyrt löfte riskerar att bli verklighet

Teslas långvariga löfte om full självkörning har varit en viktig del i att locka kunder. Kunder har i flera år betalat för funktionalitet som ännu inte levererats i sin mest avancerade form.

Nu står det klart att befintlig hårdvara inte räcker. Tesla kan tvingas uppgradera varje enskild bil fysiskt.

Det handlar inte om mjukvara, utan om faktisk hårdvara som måste bytas ut.

Musk pekade själv på behovet av att bygga upp särskilda serviceanläggningar i storstäder för att hantera volymerna.