Campingkonvertera bilen – allt du behöver är dragkrok och takräcke

Toppola var campingtillsatsen som monterades i bagageutrymmet på Saab 99, 900, 9000 och även några gamla 9-3:or. Villhöver-begäret är monumentalt – toppolan är ikonisk, men de byggdes i ett ganska litet antal och idag är de svåra (dyra) att få tag på i vettigt skick.

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Att behöva montera bort bagageluckan inför campingturen känns också lite väl knöligt.

Toppola – fast bättre?

Toppolan var visserligen inte den första husbilsinsatsen – att montera liknande bodelar på pickups både är och har länge varit vanligt, men det kräver ett rejält flak där bak. Den som velat campa i vanlig bil har fått se sig om kring taktälten.

Nu verkar dock ett serbiskt campingbolag kunna råda bot på problematiken.

Deras Native-serie kan konvertera (nästan) vilken SUV, kombi och van som helst till en husbil på bara några minuter. Det största kraven är att bilen har en dragkrok som klarar ett kultryck på 75 kg och att takräckena orkar 65 kg. Bagageluckan kan sitta orörd.

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