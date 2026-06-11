Det är dags att lägga taktältet på hyllan. Ett serbiskt bolag har blåst nytt liv i ett campingtillbehör som kan husbilskonvertera nästan allt med en dragkrok, på bara några minuter.
Campingkonvertera bilen – allt du behöver är dragkrok och takräcke
Var du med när det begav sig, alltså mellan tidigt åttiotal och sent nittiotal, är det inte omöjligt att du sett liknande lösningar tidigare i livet.
Toppola var campingtillsatsen som monterades i bagageutrymmet på Saab 99, 900, 9000 och även några gamla 9-3:or. Villhöver-begäret är monumentalt – toppolan är ikonisk, men de byggdes i ett ganska litet antal och idag är de svåra (dyra) att få tag på i vettigt skick.
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Att behöva montera bort bagageluckan inför campingturen känns också lite väl knöligt.
Toppola – fast bättre?
Toppolan var visserligen inte den första husbilsinsatsen – att montera liknande bodelar på pickups både är och har länge varit vanligt, men det kräver ett rejält flak där bak. Den som velat campa i vanlig bil har fått se sig om kring taktälten.
Nu verkar dock ett serbiskt campingbolag kunna råda bot på problematiken.
Deras Native-serie kan konvertera (nästan) vilken SUV, kombi och van som helst till en husbil på bara några minuter. Det största kraven är att bilen har en dragkrok som klarar ett kultryck på 75 kg och att takräckena orkar 65 kg. Bagageluckan kan sitta orörd.
Kök, toa och säng – för cirka 91 000 kronor
Som standard kommer Native 185 med en sovyta på 140 x 190 cm, vattenkran, led-belysning, dusch, 12-voltssystem, en köksyta och en enkel toalett. Men eventuella kunder uppmanas på hemsidan att kontakta tillverkaren för ”kompletterande utrustning”.
Den lite större 200-modellen har en rymligare säng och är tänkt att sitta på lite större bilar, men monteras på ett liknande sätt: Backa in bilen under campinginsatsen, sänk ned den på dragkroken och spänn metallfästena till takräcket. Lätt som en plätt, enligt tillverkaren.
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Prislappen ligger på cirka 91 000 kronor för den lilla modellen, och 93 000 kronor för den större.
Senast jag såg en toppola till salu kostade den 125 000 kronor, men då ingick det visserligen en vit Saab 900 med 15 000 mil på mätaren också.