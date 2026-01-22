Motoråret 2025 – bakslag, fiaskon och ljusglimtar

Enligt Dagens PS motorjournalist Åsa Wallenrud blev motoråret ett år som inte följde den utstakade färdplanen.

Elbilarnas framfart tappade tempo, trots politiska ambitioner i både Sverige och EU. Försäljningen har bromsat in, och för många privatpersoner har kalkylen helt enkelt inte gått ihop.

När Åsa själv tvingades byta bil föll valet inte på eldrift, av samma skäl som många andra – ekonomin och vardagskrånglet vägde tyngre än viljan att ställa om.

Ett år som inte gick enligt plan

I stället har hybriderna vuxit kraftigt, något som få hade räknat med. Samtidigt har politiska tvärvändningar och ett ständigt skiftande tullläge mellan Kina, USA och Europa gjort marknaden svårnavigerad.

Konsumenter och bilhandlare har fått leva med osäkerhet, medan kinesiska tillverkare snabbt tagit plats i Europa med billigare elbilar och ett brett modellutbud.

Det har gynnat köparna, men satt hård press på de europeiska tillverkarna.

Året har också kantats av konkurser, både bland bilhandlare och underleverantörer, vilket gjort 2025 till ett ovanligt skakigt år för branschen.

På fiaskosidan nämns Tesla Cybertruck, som inte alls sålt i den takt som förväntats. Högt pris, kvalitetsproblem och kontroverser kring Elon Musk har gjort modellen till en belastning snarare än ett dragplåster.