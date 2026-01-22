Köpa, leasa eller låna till bil – så väljer du rätt och sparar pengar

Att skaffa bil är ett av hushållets största ekonomiska beslut. Ändå väljer många finansiering på magkänsla.

Med stigande räntor och dyrare bilar har valet mellan privatleasing, billån och kontantköp blivit viktigare än på länge. Här är siffrorna som visar vad som faktiskt kostar – i Sverige.

Privatleasing: Bekvämt men sällan billigast

Privatleasing har vuxit snabbt i Sverige det senaste decenniet. Enligt Konsumentverket väljer många leasing för att månadskostnaden känns förutsägbar och låg. Men den totala kostnaden är ofta högre än man tror.

En normal privatleasing av en familjebil ligger enligt Vi Bilägare på cirka 3 500–5 000 kronor per månad över 36 månader, ofta med en körsträcka på 1 000 mil per år.

Kör du mer tillkommer kostnader, vanligtvis 8–12 kronor per mil.