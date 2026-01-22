Leasa, låna eller betala kontant? Tre vägar till bil – men bara en är billigast i längden. Här är siffrorna som avgör.
Köpa, leasa eller låna till bil – så väljer du rätt och sparar pengar
Att skaffa bil är ett av hushållets största ekonomiska beslut. Ändå väljer många finansiering på magkänsla.
Med stigande räntor och dyrare bilar har valet mellan privatleasing, billån och kontantköp blivit viktigare än på länge. Här är siffrorna som visar vad som faktiskt kostar – i Sverige.
Privatleasing: Bekvämt men sällan billigast
Privatleasing har vuxit snabbt i Sverige det senaste decenniet. Enligt Konsumentverket väljer många leasing för att månadskostnaden känns förutsägbar och låg. Men den totala kostnaden är ofta högre än man tror.
En normal privatleasing av en familjebil ligger enligt Vi Bilägare på cirka 3 500–5 000 kronor per månad över 36 månader, ofta med en körsträcka på 1 000 mil per år.
Kör du mer tillkommer kostnader, vanligtvis 8–12 kronor per mil.
Typiska kostnader vid privatleasing (exempel)
|Post
|Kostnad
|Månadsavgift
|4 000 kronor
|Extra mil (300 mil)
|ca 3 000 kronor
|Slitage/återlämning
|2 000–5 000 kronor
|Total 3 år
|ca 155 000 kronor
Efter tre år har du betalat allt – och äger inget.
Billån: Högre månad, lägre total kostnad
Billån kräver oftast 20 procent kontantinsats, vilket gör att många drar sig för alternativet. Men sett över tid är det ofta billigare än leasing.
Enligt SBAB och Länsförsäkringar Bank ligger räntan på billån under 2025 oftast mellan 5 och 7 procent, beroende på säkerhet och kundprofil.
På en bil för 400 000 kronor innebär det:
- Kontantinsats: 80 000 kronor
- Lån: 320 000 kronor
- Månadskostnad (5 år): ca 6 000 kronor
- Räntekostnad totalt: ca 45 000 kronor
Efter fem år äger du bilen, som fortfarande har ett värde. Enligt Bilbetyg.se är restvärdet ofta 40–50 procent efter fem år, beroende på modell.
Köpa kontant: Dyrt direkt, billigast på sikt
Att köpa bil kontant kräver kapital, men är nästan alltid billigast över tid. Göteborgs-Posten och Konsumentverket pekar på att räntekostnaden är den stora boven i bilägande.
Exempel:
- Begagnad bil: 250 000 kronor
- Ägandetid: 8 år
- Inga räntekostnader
- Restvärde: ca 50 000 kronor
Total kostnad: 200 000 kronor – ofta klart lägre än både leasing och lån.
Vad passar vem?
|Finansieringsform
|Passar dig om du…
|Typisk profil
|Privatleasing
|Vill ha ny bil ofta
Kör lite
Vill slippa värderisk
|Bekvämlighetsförare som prioriterar enkelhet
|Billån
|Kör mycket
Planerar att behålla bilen
Vill bygga ett värde
|Långsiktig ägare som vill kombinera ägande och kontroll
|Kontantköp
|Har kapital
Vill minimera totalkostnaden
Kan äga länge
|Ekonomiskt trygg bilägare med fokus på låga kostnader
Så väljer du rätt på 30 sekunder
1. Hur länge vill du ha bilen?
- 2–3 år → privatleasing
- 4–6 år → billån
- 7 år eller mer → kontantköp
2. Hur mycket kör du per år?
- Under 1 000 mil → privatleasing fungerar
- 1 000–2 000 mil → billån är ofta billigare
- Över 2 000 mil → köp lönar sig nästan alltid
3. Vad är viktigast för dig?
- Förutsägbar månadskostnad → privatleasing
- Långsiktig ekonomi → billån
- Lägsta möjliga kostnad → kontantköp
Kostnadsjämförelse – tre sätt att skaffa bil (exempel)
Exempel baserat på svensk normalbil i mellanklassen, ägd eller använd i fem år. Siffrorna är avrundade och bygger på Konsumentverket, SBAB och Vi Bilägare.
|Alternativ
|Total kostnad 5 år
|Äger bilen efteråt
|Kommentar
|Privatleasing
|ca 210 000 kronor
|Nej
|Låg risk, men dyrast över tid
|Billån
|ca 175 000 kronor
|Ja
|Bra balans mellan kostnad och ägande
|Kontantköp
|ca 145 000 kronor
|Ja
|Lägst totalkostnad om du kan äga länge
Slutsats: Tryggast är oftast också billigast
Svenska siffror visar ett tydligt mönster: kontantköp är billigast, billån är mellanalternativet och privatleasing är bekvämt men dyrast över tid.
Skillnaden handlar sällan om hundralappar – utan om tiotusentals kronor.
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
