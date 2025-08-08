Pinsamt rekord – återkallar miljontals bilar

Håller ditt bundna bolån på att löpa ut eller tycker du att din bank inte ger dig den räntan du borde ha? Då finns det ett knep som är bättre än alla andra knep när du ska pruta på bolåneräntan.? Det finns flera sätt att förhandla sin boränta på och det finns tusenlappar att spara. …

13 återkallelser på en enda dag

En särskilt intensiv dag var den 27 maj, då Ford genomförde 13 återkallelser på en enda dag. Som jämförelse är det samma antal som Mercedes-Benz har haft under hela året.

Enligt NHTSA är elsystem den vanligaste orsaken till Fords återkallelser, med 21 fall. Andra vanliga problem inkluderar “back over prevention”, vilket relaterar till backkameran med 12 återkallelser, samt drivlina med 10 och bromsar med sju.

Ford är inte det enda företaget med många återkallelser. Husbilstillverkaren Forest River, Inc. är tvåa på listan med 23 återkallelser, medan Chrysler ligger på en tredje plats med 21 återkallelser.

Det höga antalet återkallelser orsakar en betydande påverkan på Fords rykte och ekonomi, även om återkallelser i sig inte alltid är negativa då de kan leda till att större tillverkningsfel upptäcks.

Vd:n erkänner problemen

Jim Farley, Fords vd, erkänner problemen men menar att antalet återkallelser kan komma att öka snarare än minska. I en intervju med CNBC sa han att företaget har anställt fler besiktningsmän och ingenjörer för att identifiera kvalitetsbrister på fältet. Detta kan leda till fler återkallelser av äldre Ford-modeller.

Farley uttalade sig om situationen och sade:

“De återkallelser vi har haft är fordon som konstruerades 2015 och 2016, och en hel del av mjukvaruuppdateringarna är inte så dyra. Jag skulle inte korrelera antalet återkallelser med kostnaderna för investerare. Faktum är att våra grundgarantier utgör 60 procent av våra garantikostnader, och dessa minskar allt eftersom vi driver in dessa kvalitetsförbättringar i våra produkter.

Produkterna finns ute på marknaden, och jag skulle förvänta mig att återkallelserna, potentiellt sett, kan öka hos Ford, eftersom vi vill skydda kunderna. Vi har fler besiktningsmän och fler ingenjörer som tittar på våra kvalitetsproblem på fältet. Det här är fordon som är sex eller sju år gamla, och vi vill göra det som är rätt för kunden.

Det är det mest fördröjda måttet, återkallelser, för kvalitetsförbättringar. Detta kommer att bli det sista som vänder. Garantitäckningen minskar redan, och det är något vi är väldigt stolta över”.

Trots vd:ns optimism är 94 återkallelser ett betydande antal för en av USA:s största biltillverkare. Här är alla återkallelser som utfärdats till och med den 4 augusti 2025.

Samtliga återkallelser från Ford

17/1/25

Förlust av drivkraft på grund av batterifel

Potentiellt antal enheter som berörs: 272 817

Modeller som berörs: 2021-2023 Ford Bronco Sport / 2022-2023 Ford Maverick

Lösa bultar till växellådsbalken

Potentiellt antal enheter som berörs: 259

Modeller som berörs: 2025 Ford Explorer / 2025 Lincoln Aviator

Felaktigt monterad styranordning

Potentiellt antal enheter som berörs: 3

Modeller som berörs: 2024 Ford F-150

Bakre stötdämpares behållare kan lossna

Potentiellt antal enheter som berörs: 149 449

Modeller som berörs: 2021-2024 Ford Bronco

31/1/25

Fel på instrumentpanelens display/FMVSS 101 & 102

Potentiellt antal enheter som berörs: 298

Modeller som berörs: 2025 Ford Bronco Sport / 2025 Ford Escape / 2025 Lincoln Corsair

Backkamerabilden kanske inte visas

Potentiellt antal enheter som berörs: 91 580

Modeller som berörs: 2021 Ford Expedition / 2021-2022 Ford F-250 / 2021-2022 Ford F-350 / 2021-2022 Ford F-450 / 2021-2022 Ford F-550 / 2021-2022 Ford F-600 / 2020-2022 Lincoln Corsair

14/2/25

Ratten kan svänga oavsiktligt

Potentiellt antal enheter som berörs: 332

Modeller som berörs: 2022-2023 Ford Mustang

Bakljusen kan sluta fungera

Potentiellt antal enheter som berörs: 2 711

Modeller som berörs: 2022-2024 Ford Maverick

Varning för blinkersfel saknas/FMVSS 108

Potentiellt antal enheter som berörs: 1 635

Modeller som berörs: 2022-2024 Ford Maverick

Felaktigt fastsatta bultar till säkerhetsbältets förankring

Potentiellt antal enheter som berörs: 240 510

Modeller som berörs: 2020-2021 Ford Explorer / 2020-2021 Lincoln Aviator

LED-lampor i ytterspegel kan orsaka brand

Potentiellt antal enheter som berörs: 35 328

Modeller som berörs: 2015-2017 Lincoln Navigator

28/2/25

Felaktig backkamerabild kan visas

Potentiellt antal enheter som berörs: 355

Modeller som berörs: 2023 Ford F-250 / 2023 Ford F-350 / 2023 Ford F-450

Mjukvarufel kan orsaka förlust av drivkraft

Potentiellt antal enheter som berörs: 207

Modeller som berörs: 2022 Ford Escape / 2022-2024 Ford Maverick / 2021-2022 Lincoln Corsair

Släpvagnsbromsar kan sluta fungera

Potentiellt antal enheter som berörs: 10 627

Modeller som berörs: 2022 Ford Expedition / 2021-2022 Ford F-150 / 2022 Ford F-250 / 2022 Ford F-350 / 2022 Ford F-450 / 2022 Ford F-550 / 2022 Ford Maverick / 2022 Lincoln Navigator

Högspänningsbatteri kan kortslutas

Potentiellt antal enheter som berörs: 950

Modeller som berörs: 2022-2024 Ford F-150 Lightning

Högspänningsbatteriets kontaktor kan överhettas

Potentiellt antal enheter som berörs: 633

Modeller som berörs: 2021-2022 Ford Mustang Mach-E

28/2/25

Förlust av drivkraft från oupptäckt låg batterinivå

Potentiellt antal enheter som berörs: 2

Modeller som berörs: 2022 Ford Maverick

Instrumentpanel ej belyst/FMVSS 101

Potentiellt antal enheter som berörs: 933

Modeller som berörs: 2022-2023 Ford Maverick

Oavsiktlig tändning av bromsljus/FMVSS 108

Potentiellt antal enheter som berörs: 141

Modeller som berörs: 2022 Ford Maverick

Förlust av drivkraft från bortkopplad axelaxel

Potentiellt antal enheter som berörs: 18 648

Modeller som berörs: 2021-2022 Ford EcoSport

14/3/25

Främre fönster kan misslyckas med att byta riktning

Potentiellt antal enheter som berörs: 9

Modeller som berörs: 2023 Ford F-250 / 2023 Ford F-350

Förlust av drivkraft från oupptäckt låg batterinivå

Potentiellt antal enheter som berörs: 48 066

Modeller som berörs: 2021-2024 Ford Bronco Sport / 2022-2023 Ford Maverick

Backkamerabilden kanske inte visas

Potentiellt antal enheter som berörs: 49 399

Modeller som berörs: 2020-2023 Ford Explorer / 2020-2023 Lincoln Aviator / 2020-2022 Lincoln Corsair

Tom eller förvrängd backkamerabild

Potentiellt antal enheter som berörs: 2 290

Modeller som berörs: 2021-2022 Ford Edge

Backkamerabilden visas felaktigt

Potentiellt antal enheter som berörs: 4 721

Modeller som berörs: 2025 Ford Escape

Växelspak i rattstången kan lossna

Potentiellt antal enheter som berörs: 23

Modeller som berörs: 2025 Ford F-250 / 2025 Ford F-350 / 2025 Ford F-450

Oväntad fordonsrörelse

Potentiellt antal enheter som berörs: 269

Modeller som berörs: 2024-2025 Ford Bronco / 2025 Ford Explorer / 2024-2025 Ford F-150 / 2025 Ford Mustang / 2024 Ford Ranger / 2025 Lincoln Aviator

Sprucken bränsleinsprutare kan läcka och orsaka brand

Potentiellt antal enheter som berörs: 33 576

Modeller som berörs: 2021-2023 Ford Bronco Sport / 2020-2022 Ford Escape

Fordon kan rulla iväg på grund av bortkopplad kardanaxel

Potentiellt antal enheter som berörs: 4 247

Modeller som berörs: 2020-2022 Ford Explorer

Ur funktion-stående HVAC-kontroller

Potentiellt antal enheter som berörs: 471

Modeller som berörs: 2022-2023 Ford Transit

Växellådan kan växla till neutral under körning

Potentiellt antal enheter som berörs: 567

Modeller som berörs: 2021 Ford F-150

28/3/25

Motorn kan överhettas

Potentiellt antal enheter som berörs: 152

Modeller som berörs: 2019-2020 Ford Transit Connect

Säkerhetsbältet kan misslyckas med att dras in eller ut

Potentiellt antal enheter som berörs: 112 949

Modeller som berörs: 2018-2020 Ford Expedition / 2018-2020 Lincoln Navigator

Felaktig säkring kan orsaka förlust av drivkraft

Potentiellt antal enheter som berörs: 47

Modeller som berörs: 2025 Ford F-150 Hybrid

31/3/25

Feljusterad motoroljeplugg

Potentiellt antal enheter som berörs: 4 163

Modeller som berörs: 2024-2025 Ford Expedition / 2024-2025 Ford F-150 / 2024 Lincoln Navigator

11/4/25

Förlust av bromsfunktion på grund av bromsvätskeläckage

Potentiellt antal enheter som berörs: 123 611

Modeller som berörs: 2017-2018 Ford Expedition / 2017-2018 Ford F-150 / 2017-2018 Lincoln Navigator

Fönsterhissar kan klämma/FMVSS 118

Potentiellt antal enheter som berörs: 1 168

Modeller som berörs: 2024 Ford Ranger / 2024 Lincoln Nautilus

Vatteninträngning i högspänningsbatteri kan orsaka brand

Potentiellt antal enheter som berörs: 457

Modeller som berörs: 2024-2025 E-Transit Chassis

Mjukvarufel kan orsaka förlust av drivkraft

Potentiellt antal enheter som berörs: 24 655

Modeller som berörs: 2025 Ford Explorer

Backkamerabilden kanske inte visas

Potentiellt antal enheter som berörs: 4 625

Modeller som berörs: 2022-2023 Ford Transit

18/4/25

Förlust av styrning från främre styrarm som lossnar

Potentiellt antal enheter som berörs: 2

Modeller som berörs: 2025 Ford Bronco

23/4/25

Tom eller förvrängd backkamerabild

Potentiellt antal enheter som berörs: 160 729

Modeller som berörs: 2015 Ford Expedition / 2015 F-250 / 2015 F-350 / 2015 F-450 / 2015 Lincoln MKC / 2015 Lincoln Navigator

Varningsetikett för krockkudde på instrumentbrädan saknas/FMVSS 208

Potentiellt antal enheter som berörs: 326

Modeller som berörs: 2025 Ford F-150

Felaktigt säkrat batteri kan orsaka brand

Potentiellt antal enheter som berörs: 3

Modeller som berörs: 2023 Ford F-150 Lightning

24/4/25

Backkamerabilden kanske inte visas

Potentiellt antal enheter som berörs: 128 889

Modeller som berörs: 2022-2023 Ford Bronco

9/5/25

Lösa fästelement på nedre mellanaxel

Potentiellt antal enheter som berörs: 9 181

Modeller som berörs: 2025 Ford F-150

Fel på barnsäkerhetslås

Potentiellt antal enheter som berörs: 2 002

Modeller som berörs: 2024 Ford Bronco

Bränslereturledningens anslutningar kan läcka

Potentiellt antal enheter som berörs: 5

Modeller som berörs: 2025 Ford F-250 / 2025 Ford F-350

Främre nedre styrarm kan lossna

Potentiellt antal enheter som berörs: 3

Modeller som berörs: 2024-2025 Ford Bronco

Förlust av styrning från främre styrarm som lossnar

Potentiellt antal enheter som berörs: 4 497

Modeller som berörs: 2024-2025 Ford Bronco / 2024-2025 Ford Ranger

Lösa eller saknade bultar på förarsätet/FMVSS 207

Potentiellt antal enheter som berörs: 46

Modeller som berörs: 2025 Ford Bronco / 2025 Ford Ranger

Fel på backkameran

Potentiellt antal enheter som berörs: 12 219

Modeller som berörs: 2021-2022 Ford Bronco

Deaktiverad elektronisk stabilitetskontroll/FMVSS 126

Potentiellt antal enheter som berörs: 6

Modeller som berörs: 2022-2023 Ford F-150 Lightning

Förlust av bromsfunktion på grund av bromsvätskeläckage

Potentiellt antal enheter som berörs: 273 789

Modeller som berörs: 2022-2024 Ford Expedition / 2022-2024 Lincoln Navigator

Backkamerabilden kanske inte visas

Potentiellt antal enheter som berörs: 1 075 299

Modeller som berörs: 2021-2024 Ford Bronco / 2021-2024 Ford Edge / 2023-2024 Ford Escape / 2021-2024 Ford Expedition / 2021-2024 Ford Expedition / 2021-2024 Ford F-150 / 2023-2024 Ford F-250 / 2023-2024 Ford F-350 / 2023-2024 Ford F-450 / 2023-2024 Ford F-550 / 2023-2024 Ford F-600 / 2024 Ford Mustang / 2021-2023 Ford Mustang Mach-E / 2024 Ford Ranger / 2022-2025 Ford Transit / 2023-2024 Lincoln Corsair / 2021-2023 Lincoln Nautilus / 2022-2024 Lincoln Navigator

Felaktigt åtdragen hjälpramsbult

Potentiellt antal enheter som berörs: 206

Modeller som berörs: 2025 Ford Explorer / 2025 Lincoln Aviator

27/5/25

Indikatorlampa för krockkudde ej synlig/FMVSS 208

Potentiellt antal enheter som berörs: 63 898

Modeller som berörs: 2025 Ford Maverick

Högspänningsbatteri kan kortslutas

Potentiellt antal enheter som berörs: 8

Modeller som berörs: 2020-2021 Lincoln Aviator

Backljus kanske inte fungerar

Potentiellt antal enheter som berörs: 10

Modeller som berörs: 2021 Ford F-150

Dörrklädsel för förare och passagerare kan lossna

Potentiellt antal enheter som berörs: 492 145

Modeller som berörs: 2016-2017 Ford Explorer

Kollisionsassistansfunktion kanske inte fungerar

Potentiellt antal enheter som berörs: 426

Modeller som berörs: 2020 Ford Expedition / 2020 Lincoln Navigator

Motorfel kan orsaka brand

Potentiellt antal enheter som berörs: 1 797

Modeller som berörs: 2020-2023 Ford Escape / 2022-2023 Ford Maverick / 2021-2023 Lincoln Corsair

Motorfel

Potentiellt antal enheter som berörs: 156

Modeller som berörs: 2025 Ford Explorer / 2025 Ford F-150 / 2025 Ford Transit

Motorvärmare kan överhettas och orsaka brand

Potentiellt antal enheter som berörs: 6 781

Modeller som berörs: 2025 Ford Bronco Sport / 2023-2025 Ford Escape / 2025 Ford Maverick / 2023, 2025 Lincoln Corsair / 2024-2025 Lincoln Nautilus

Förlust av styrning från främre styrarm som lossnar

Potentiellt antal enheter som berörs: 29 501

Modeller som berörs: 2024-2025 Ford F-150 Lightning

TPMS-lampa kanske inte lyser/FMVSS 138

Potentiellt antal enheter som berörs: 192

Modeller som berörs: 2022 Ford F-150 Lightning

Instrumentpanel ej belyst

Potentiellt antal enheter som berörs: 3 506

Modeller som berörs: 2022-2023 Ford Transit

Fel på varningssystem för säkerhetsbälte/FMVSS 208

Potentiellt antal enheter som berörs: 3 227

Modeller som berörs: 2020-2023 Lincoln Aviator / 2020-2023 Lincoln Corsair

Fel på panorama- och mittdisplay/FMVSS 111

Potentiellt antal enheter som berörs: 30 679

Modeller som berörs: 2024 Lincoln Aviator

4/6/25

Motoroljeläckage kan orsaka fel

Potentiellt antal enheter som berörs: 2 985

Modeller som berörs: 1.5L EcoBoost RFF cylinderhuvud / 1.5L EcoBoost RFF långblock

Motoroljeläckage kan orsaka fel

Potentiellt antal enheter som berörs: 404

Modeller som berörs: 2025 Ford Bronco Sport / 2023-2025 Ford Escape

Lösa bultar på främre bromsok

Potentiellt antal enheter som berörs: 3

Modeller som berörs: 2025 Ford Explorer

16/6/25

Passagerare i baksätet kan bli instängda

Potentiellt antal enheter som berörs: 197 432

Modeller som berörs: 2021-2025 Ford Mustang Mach-E

Sidomarkerings- och varselljus kan sluta fungera/FMVSS 108

Potentiellt antal enheter som berörs: 8

Modeller som berörs: 2022 Lincoln Navigator

Plötslig förlust av bromsfunktion

Potentiellt antal enheter som berörs: 2 345

Modeller som berörs: 2025 Ford F-250 / 2025 Ford F-350 / 2025 Ford F-450 / 2025 Ford F-550

Felaktig visning på instrumentpanelen/FMVSS 101, 126

Potentiellt antal enheter som berörs: 45

Modeller som berörs: 2025 Ford Ranger

Skadad kabelhärva kan orsaka motorstopp

Potentiellt antal enheter som berörs: 40

Modeller som berörs: 2025 Ford F-150

Barnsäkerhetslås kanske inte förhindrar att dörren öppnas

Potentiellt antal enheter som berörs: 27 768

Modeller som berörs: 2025 Ford Bronco

Krockkudde för passagerare kan utlösas felaktigt/FMVSS 208

Potentiellt antal enheter som berörs: 2 272

Modeller som berörs: 2025 Ford Bronco

Risk för att fordonet rullar iväg/FMVSS 114

Potentiellt antal enheter som berörs: 276

Modeller som berörs: 2025 Ford Mustang Mach-E

Andra radens säte kan röra sig oväntat

Potentiellt antal enheter som berörs: 304 662

Modeller som berörs: 2020-2025 Ford Explorer / 2020-2025 Lincoln Aviator

17/6/25

Dörrstolpar och c-stolpsklädsel på bakdörren kan lossna

Potentiellt antal enheter som berörs: 132 914

Modeller som berörs: 2020-2025 Lincoln Aviator

27/6/25

Högspänningsbatteriets kontaktor kan överhettas

Potentiellt antal enheter som berörs: 239

Modeller som berörs: 2022 Ford Mustang Mach-E

Krockkuddar kan utlösas med överdriven kraft

Potentiellt antal enheter som berörs: 171

Modeller som berörs: 2025 Ford Expedition / 2025 Lincoln Navigator

Främre bromsslang kan komma i kontakt med däck och läcka

Potentiellt antal enheter som berörs: 5

Modeller som berörs: 2025 Ford F-150 Lightning

30/6/25

Släpvagnsbromsar kan sluta fungera

Potentiellt antal enheter som berörs: 4

Modeller som berörs: 10/12/2020-03/07/2022 Ford F-150 Släpvagnsbromsstyrning

Hydraulvätskeläckage från bakre vinge kan orsaka brand

Potentiellt antal enheter som berörs: 2

Modeller som berörs: 2017 Ford GT

Backkamerabilden kanske inte visas

Potentiellt antal enheter som berörs: 200 061

Modeller som berörs: 2021-2024 Ford Bronco Sport / 2020-2021 Ford EcoSport / 2019-2020 Ford Edge / 2020-2022 Ford Escape / 2020-2021 Ford Expedition / 2020-2024 Ford Explorer / 2019-2020 Ford F-150 / 2020-2022 Ford F-250 / 2019-2020 Ford Fusion / 2022-2024 Ford Maverick / 2019-2023 Ford Mustang / 2019-2023 Ford Ranger / 2020-2023 Ford Transit / 2018-2022 Ford Transit Connect / 2020-2023 Lincoln Aviator / 2019-2020 Lincoln Continental / 2020-2022 Lincoln Corsair / 2019-2020 Lincoln MKZ / 2019-2020 Lincoln Nautilus / 2020-2021 Lincoln Navigator

8/7/25

Lågtrycksbränslepump kan sluta fungera

Potentiellt antal enheter som berörs: 850 318

Modeller som berörs: 2021-2023 Ford Bronco / 2022 Ford Expedition / 2021-2023 Ford Explorer / 2021-2022 Ford F-150 / 2021-2023 Ford F-250 / 2021-2023 Ford F-350 / 2021-2023 Ford F-450 / 2021-2023 Ford F-550 / 2021-2022 Ford Mustang / 2021-2023 Lincoln Aviator / 2021-2022 Lincoln Navigator

14/7/25

Sprucken bränsleinsprutare kan läcka och orsaka brand

Potentiellt antal enheter som berörs: 694 271

Modeller som berörs: 2021-2024 Ford Bronco Sport / 2020-2022 Ford Escape

25/7/25

Backkamerabilden kanske inte visas

Potentiellt antal enheter som berörs: 59

Modeller som berörs: 01/10/2024- 04/17/2025 Ford Bronco Upfit Kit

Bakre fönster kan misslyckas med att byta riktning/FMVSS 118

Potentiellt antal enheter som berörs: 23 111

Modeller som berörs: 2025 Lincoln Aviator

28/7/25

Förlust av servobromsassistans

Potentiellt antal enheter som berörs: 312 120

Modeller som berörs: 2025 Ford Bronco / 2025 Ford Expedition / 2025 Ford F-150 / 2025 Ford Ranger / 2025 Lincoln Navigator

Fel på varningssystem för säkerhetsbälte/FMVSS 208

Potentiellt antal enheter som berörs: 56 473

Modeller som berörs: 2025 Ford F-150 Hybrid

