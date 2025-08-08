Dagens PS
Pinsamt rekord – återkallar miljontals bilar

Jim Farley, VD och koncernchef, Ford Motor Company. (Foto: Paul Sancya/AP/TT)
Jim Farley, VD och koncernchef, Ford Motor Company. (Foto: Paul Sancya/AP/TT)
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 08 aug. 2025Publicerad: 08 aug. 2025

Tillverkaren har under de första åtta månaderna av året återkallat nästan två miljoner bilar, ett rekord som sätter press på företaget.

Trots att vd:n menar att det är en del av en förbättringsprocess, är experter skeptiska.

Ford slår rekord i återkallelser

Ford har haft ett utmanande år gällande återkallelser av sina fordon. Med 94 återkallelser, vilket är det högsta antalet bland alla biltillverkare, har företaget återkallat nästan två miljoner bilar under de första åtta månaderna av 2025.

Detta framgår av statistik från National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), som är den amerikanska myndigheten för trafiksäkerhet. Ford inledde året med fyra återkallelser i mitten av januari, bland annat för förlorad drivkraft och felaktigt monterade styranordningar.

Ford Explorer (Foto: Ford)
Ford Explorer (Foto: Ford)
13 återkallelser på en enda dag

En särskilt intensiv dag var den 27 maj, då Ford genomförde 13 återkallelser på en enda dag. Som jämförelse är det samma antal som Mercedes-Benz har haft under hela året.

Enligt NHTSA är elsystem den vanligaste orsaken till Fords återkallelser, med 21 fall. Andra vanliga problem inkluderar “back over prevention”, vilket relaterar till backkameran med 12 återkallelser, samt drivlina med 10 och bromsar med sju.

Ford är inte det enda företaget med många återkallelser. Husbilstillverkaren Forest River, Inc. är tvåa på listan med 23 återkallelser, medan Chrysler ligger på en tredje plats med 21 återkallelser.

Det höga antalet återkallelser orsakar en betydande påverkan på Fords rykte och ekonomi, även om återkallelser i sig inte alltid är negativa då de kan leda till att större tillverkningsfel upptäcks.

Ford Mustang-E (Foto: Ford)
Ford Mustang-E (Foto: Ford)

Vd:n erkänner problemen

Jim Farley, Fords vd, erkänner problemen men menar att antalet återkallelser kan komma att öka snarare än minska. I en intervju med CNBC sa han att företaget har anställt fler besiktningsmän och ingenjörer för att identifiera kvalitetsbrister på fältet. Detta kan leda till fler återkallelser av äldre Ford-modeller.

Farley uttalade sig om situationen och sade:

“De återkallelser vi har haft är fordon som konstruerades 2015 och 2016, och en hel del av mjukvaruuppdateringarna är inte så dyra. Jag skulle inte korrelera antalet återkallelser med kostnaderna för investerare. Faktum är att våra grundgarantier utgör 60 procent av våra garantikostnader, och dessa minskar allt eftersom vi driver in dessa kvalitetsförbättringar i våra produkter.

Ford Puma Gen-E (Foto: Ford)
Ford Puma Gen-E (Foto: Ford)

Produkterna finns ute på marknaden, och jag skulle förvänta mig att återkallelserna, potentiellt sett, kan öka hos Ford, eftersom vi vill skydda kunderna. Vi har fler besiktningsmän och fler ingenjörer som tittar på våra kvalitetsproblem på fältet. Det här är fordon som är sex eller sju år gamla, och vi vill göra det som är rätt för kunden.

Det är det mest fördröjda måttet, återkallelser, för kvalitetsförbättringar. Detta kommer att bli det sista som vänder. Garantitäckningen minskar redan, och det är något vi är väldigt stolta över”.

Trots vd:ns optimism är 94 återkallelser ett betydande antal för en av USA:s största biltillverkare. Här är alla återkallelser som utfärdats till och med den 4 augusti 2025.

Ford Bronco (Foto: Ford)
Ford Bronco (Foto: Ford)

Samtliga återkallelser från Ford

17/1/25
Förlust av drivkraft på grund av batterifel
Potentiellt antal enheter som berörs: 272 817
Modeller som berörs: 2021-2023 Ford Bronco Sport / 2022-2023 Ford Maverick

Lösa bultar till växellådsbalken
Potentiellt antal enheter som berörs: 259
Modeller som berörs: 2025 Ford Explorer / 2025 Lincoln Aviator

Felaktigt monterad styranordning
Potentiellt antal enheter som berörs: 3
Modeller som berörs: 2024 Ford F-150

Bakre stötdämpares behållare kan lossna
Potentiellt antal enheter som berörs: 149 449
Modeller som berörs: 2021-2024 Ford Bronco

31/1/25
Fel på instrumentpanelens display/FMVSS 101 & 102
Potentiellt antal enheter som berörs: 298
Modeller som berörs: 2025 Ford Bronco Sport / 2025 Ford Escape / 2025 Lincoln Corsair

Backkamerabilden kanske inte visas
Potentiellt antal enheter som berörs: 91 580
Modeller som berörs: 2021 Ford Expedition / 2021-2022 Ford F-250 / 2021-2022 Ford F-350 / 2021-2022 Ford F-450 / 2021-2022 Ford F-550 / 2021-2022 Ford F-600 / 2020-2022 Lincoln Corsair

14/2/25
Ratten kan svänga oavsiktligt
Potentiellt antal enheter som berörs: 332
Modeller som berörs: 2022-2023 Ford Mustang

Bakljusen kan sluta fungera
Potentiellt antal enheter som berörs: 2 711
Modeller som berörs: 2022-2024 Ford Maverick

Varning för blinkersfel saknas/FMVSS 108
Potentiellt antal enheter som berörs: 1 635
Modeller som berörs: 2022-2024 Ford Maverick

Felaktigt fastsatta bultar till säkerhetsbältets förankring
Potentiellt antal enheter som berörs: 240 510
Modeller som berörs: 2020-2021 Ford Explorer / 2020-2021 Lincoln Aviator

LED-lampor i ytterspegel kan orsaka brand
Potentiellt antal enheter som berörs: 35 328
Modeller som berörs: 2015-2017 Lincoln Navigator

28/2/25
Felaktig backkamerabild kan visas
Potentiellt antal enheter som berörs: 355
Modeller som berörs: 2023 Ford F-250 / 2023 Ford F-350 / 2023 Ford F-450

Mjukvarufel kan orsaka förlust av drivkraft
Potentiellt antal enheter som berörs: 207
Modeller som berörs: 2022 Ford Escape / 2022-2024 Ford Maverick / 2021-2022 Lincoln Corsair

Släpvagnsbromsar kan sluta fungera
Potentiellt antal enheter som berörs: 10 627
Modeller som berörs: 2022 Ford Expedition / 2021-2022 Ford F-150 / 2022 Ford F-250 / 2022 Ford F-350 / 2022 Ford F-450 / 2022 Ford F-550 / 2022 Ford Maverick / 2022 Lincoln Navigator

Högspänningsbatteri kan kortslutas
Potentiellt antal enheter som berörs: 950
Modeller som berörs: 2022-2024 Ford F-150 Lightning

Högspänningsbatteriets kontaktor kan överhettas
Potentiellt antal enheter som berörs: 633
Modeller som berörs: 2021-2022 Ford Mustang Mach-E

28/2/25
Förlust av drivkraft från oupptäckt låg batterinivå
Potentiellt antal enheter som berörs: 2
Modeller som berörs: 2022 Ford Maverick

Instrumentpanel ej belyst/FMVSS 101
Potentiellt antal enheter som berörs: 933
Modeller som berörs: 2022-2023 Ford Maverick

Oavsiktlig tändning av bromsljus/FMVSS 108
Potentiellt antal enheter som berörs: 141
Modeller som berörs: 2022 Ford Maverick

Förlust av drivkraft från bortkopplad axelaxel
Potentiellt antal enheter som berörs: 18 648
Modeller som berörs: 2021-2022 Ford EcoSport

14/3/25
Främre fönster kan misslyckas med att byta riktning
Potentiellt antal enheter som berörs: 9
Modeller som berörs: 2023 Ford F-250 / 2023 Ford F-350

Förlust av drivkraft från oupptäckt låg batterinivå
Potentiellt antal enheter som berörs: 48 066
Modeller som berörs: 2021-2024 Ford Bronco Sport / 2022-2023 Ford Maverick

Backkamerabilden kanske inte visas
Potentiellt antal enheter som berörs: 49 399
Modeller som berörs: 2020-2023 Ford Explorer / 2020-2023 Lincoln Aviator / 2020-2022 Lincoln Corsair

Tom eller förvrängd backkamerabild
Potentiellt antal enheter som berörs: 2 290
Modeller som berörs: 2021-2022 Ford Edge

Backkamerabilden visas felaktigt
Potentiellt antal enheter som berörs: 4 721
Modeller som berörs: 2025 Ford Escape

Växelspak i rattstången kan lossna
Potentiellt antal enheter som berörs: 23
Modeller som berörs: 2025 Ford F-250 / 2025 Ford F-350 / 2025 Ford F-450

Oväntad fordonsrörelse
Potentiellt antal enheter som berörs: 269
Modeller som berörs: 2024-2025 Ford Bronco / 2025 Ford Explorer / 2024-2025 Ford F-150 / 2025 Ford Mustang / 2024 Ford Ranger / 2025 Lincoln Aviator

Sprucken bränsleinsprutare kan läcka och orsaka brand
Potentiellt antal enheter som berörs: 33 576
Modeller som berörs: 2021-2023 Ford Bronco Sport / 2020-2022 Ford Escape

Fordon kan rulla iväg på grund av bortkopplad kardanaxel
Potentiellt antal enheter som berörs: 4 247
Modeller som berörs: 2020-2022 Ford Explorer

Ur funktion-stående HVAC-kontroller
Potentiellt antal enheter som berörs: 471
Modeller som berörs: 2022-2023 Ford Transit

Växellådan kan växla till neutral under körning
Potentiellt antal enheter som berörs: 567
Modeller som berörs: 2021 Ford F-150

28/3/25
Motorn kan överhettas
Potentiellt antal enheter som berörs: 152
Modeller som berörs: 2019-2020 Ford Transit Connect

Säkerhetsbältet kan misslyckas med att dras in eller ut
Potentiellt antal enheter som berörs: 112 949
Modeller som berörs: 2018-2020 Ford Expedition / 2018-2020 Lincoln Navigator

Felaktig säkring kan orsaka förlust av drivkraft
Potentiellt antal enheter som berörs: 47
Modeller som berörs: 2025 Ford F-150 Hybrid

31/3/25
Feljusterad motoroljeplugg
Potentiellt antal enheter som berörs: 4 163
Modeller som berörs: 2024-2025 Ford Expedition / 2024-2025 Ford F-150 / 2024 Lincoln Navigator

11/4/25
Förlust av bromsfunktion på grund av bromsvätskeläckage
Potentiellt antal enheter som berörs: 123 611
Modeller som berörs: 2017-2018 Ford Expedition / 2017-2018 Ford F-150 / 2017-2018 Lincoln Navigator

Fönsterhissar kan klämma/FMVSS 118
Potentiellt antal enheter som berörs: 1 168
Modeller som berörs: 2024 Ford Ranger / 2024 Lincoln Nautilus

Vatteninträngning i högspänningsbatteri kan orsaka brand
Potentiellt antal enheter som berörs: 457
Modeller som berörs: 2024-2025 E-Transit Chassis

Mjukvarufel kan orsaka förlust av drivkraft
Potentiellt antal enheter som berörs: 24 655
Modeller som berörs: 2025 Ford Explorer

Backkamerabilden kanske inte visas
Potentiellt antal enheter som berörs: 4 625
Modeller som berörs: 2022-2023 Ford Transit

18/4/25
Förlust av styrning från främre styrarm som lossnar
Potentiellt antal enheter som berörs: 2
Modeller som berörs: 2025 Ford Bronco

23/4/25
Tom eller förvrängd backkamerabild
Potentiellt antal enheter som berörs: 160 729
Modeller som berörs: 2015 Ford Expedition / 2015 F-250 / 2015 F-350 / 2015 F-450 / 2015 Lincoln MKC / 2015 Lincoln Navigator

Varningsetikett för krockkudde på instrumentbrädan saknas/FMVSS 208
Potentiellt antal enheter som berörs: 326
Modeller som berörs: 2025 Ford F-150

Felaktigt säkrat batteri kan orsaka brand
Potentiellt antal enheter som berörs: 3
Modeller som berörs: 2023 Ford F-150 Lightning

24/4/25
Backkamerabilden kanske inte visas
Potentiellt antal enheter som berörs: 128 889
Modeller som berörs: 2022-2023 Ford Bronco

9/5/25
Lösa fästelement på nedre mellanaxel
Potentiellt antal enheter som berörs: 9 181
Modeller som berörs: 2025 Ford F-150

Fel på barnsäkerhetslås
Potentiellt antal enheter som berörs: 2 002
Modeller som berörs: 2024 Ford Bronco

Bränslereturledningens anslutningar kan läcka
Potentiellt antal enheter som berörs: 5
Modeller som berörs: 2025 Ford F-250 / 2025 Ford F-350

Främre nedre styrarm kan lossna
Potentiellt antal enheter som berörs: 3
Modeller som berörs: 2024-2025 Ford Bronco

Förlust av styrning från främre styrarm som lossnar
Potentiellt antal enheter som berörs: 4 497
Modeller som berörs: 2024-2025 Ford Bronco / 2024-2025 Ford Ranger

Lösa eller saknade bultar på förarsätet/FMVSS 207
Potentiellt antal enheter som berörs: 46
Modeller som berörs: 2025 Ford Bronco / 2025 Ford Ranger

Fel på backkameran
Potentiellt antal enheter som berörs: 12 219
Modeller som berörs: 2021-2022 Ford Bronco

Deaktiverad elektronisk stabilitetskontroll/FMVSS 126
Potentiellt antal enheter som berörs: 6
Modeller som berörs: 2022-2023 Ford F-150 Lightning

Förlust av bromsfunktion på grund av bromsvätskeläckage
Potentiellt antal enheter som berörs: 273 789
Modeller som berörs: 2022-2024 Ford Expedition / 2022-2024 Lincoln Navigator

Backkamerabilden kanske inte visas
Potentiellt antal enheter som berörs: 1 075 299
Modeller som berörs: 2021-2024 Ford Bronco / 2021-2024 Ford Edge / 2023-2024 Ford Escape / 2021-2024 Ford Expedition / 2021-2024 Ford Expedition / 2021-2024 Ford F-150 / 2023-2024 Ford F-250 / 2023-2024 Ford F-350 / 2023-2024 Ford F-450 / 2023-2024 Ford F-550 / 2023-2024 Ford F-600 / 2024 Ford Mustang / 2021-2023 Ford Mustang Mach-E / 2024 Ford Ranger / 2022-2025 Ford Transit / 2023-2024 Lincoln Corsair / 2021-2023 Lincoln Nautilus / 2022-2024 Lincoln Navigator

Felaktigt åtdragen hjälpramsbult
Potentiellt antal enheter som berörs: 206
Modeller som berörs: 2025 Ford Explorer / 2025 Lincoln Aviator

27/5/25
Indikatorlampa för krockkudde ej synlig/FMVSS 208
Potentiellt antal enheter som berörs: 63 898
Modeller som berörs: 2025 Ford Maverick

Högspänningsbatteri kan kortslutas
Potentiellt antal enheter som berörs: 8
Modeller som berörs: 2020-2021 Lincoln Aviator

Backljus kanske inte fungerar
Potentiellt antal enheter som berörs: 10
Modeller som berörs: 2021 Ford F-150

Dörrklädsel för förare och passagerare kan lossna
Potentiellt antal enheter som berörs: 492 145
Modeller som berörs: 2016-2017 Ford Explorer

Kollisionsassistansfunktion kanske inte fungerar
Potentiellt antal enheter som berörs: 426
Modeller som berörs: 2020 Ford Expedition / 2020 Lincoln Navigator

Motorfel kan orsaka brand
Potentiellt antal enheter som berörs: 1 797
Modeller som berörs: 2020-2023 Ford Escape / 2022-2023 Ford Maverick / 2021-2023 Lincoln Corsair

Motorfel
Potentiellt antal enheter som berörs: 156
Modeller som berörs: 2025 Ford Explorer / 2025 Ford F-150 / 2025 Ford Transit

Motorvärmare kan överhettas och orsaka brand
Potentiellt antal enheter som berörs: 6 781
Modeller som berörs: 2025 Ford Bronco Sport / 2023-2025 Ford Escape / 2025 Ford Maverick / 2023, 2025 Lincoln Corsair / 2024-2025 Lincoln Nautilus

Förlust av styrning från främre styrarm som lossnar
Potentiellt antal enheter som berörs: 29 501
Modeller som berörs: 2024-2025 Ford F-150 Lightning

TPMS-lampa kanske inte lyser/FMVSS 138
Potentiellt antal enheter som berörs: 192
Modeller som berörs: 2022 Ford F-150 Lightning

Instrumentpanel ej belyst
Potentiellt antal enheter som berörs: 3 506
Modeller som berörs: 2022-2023 Ford Transit

Fel på varningssystem för säkerhetsbälte/FMVSS 208
Potentiellt antal enheter som berörs: 3 227
Modeller som berörs: 2020-2023 Lincoln Aviator / 2020-2023 Lincoln Corsair

Fel på panorama- och mittdisplay/FMVSS 111
Potentiellt antal enheter som berörs: 30 679
Modeller som berörs: 2024 Lincoln Aviator

4/6/25
Motoroljeläckage kan orsaka fel
Potentiellt antal enheter som berörs: 2 985
Modeller som berörs: 1.5L EcoBoost RFF cylinderhuvud / 1.5L EcoBoost RFF långblock

Motoroljeläckage kan orsaka fel
Potentiellt antal enheter som berörs: 404
Modeller som berörs: 2025 Ford Bronco Sport / 2023-2025 Ford Escape

Lösa bultar på främre bromsok
Potentiellt antal enheter som berörs: 3
Modeller som berörs: 2025 Ford Explorer

16/6/25
Passagerare i baksätet kan bli instängda
Potentiellt antal enheter som berörs: 197 432
Modeller som berörs: 2021-2025 Ford Mustang Mach-E

Sidomarkerings- och varselljus kan sluta fungera/FMVSS 108
Potentiellt antal enheter som berörs: 8
Modeller som berörs: 2022 Lincoln Navigator

Plötslig förlust av bromsfunktion
Potentiellt antal enheter som berörs: 2 345
Modeller som berörs: 2025 Ford F-250 / 2025 Ford F-350 / 2025 Ford F-450 / 2025 Ford F-550

Felaktig visning på instrumentpanelen/FMVSS 101, 126
Potentiellt antal enheter som berörs: 45
Modeller som berörs: 2025 Ford Ranger

Skadad kabelhärva kan orsaka motorstopp
Potentiellt antal enheter som berörs: 40
Modeller som berörs: 2025 Ford F-150

Barnsäkerhetslås kanske inte förhindrar att dörren öppnas
Potentiellt antal enheter som berörs: 27 768
Modeller som berörs: 2025 Ford Bronco

Krockkudde för passagerare kan utlösas felaktigt/FMVSS 208
Potentiellt antal enheter som berörs: 2 272
Modeller som berörs: 2025 Ford Bronco

Risk för att fordonet rullar iväg/FMVSS 114
Potentiellt antal enheter som berörs: 276
Modeller som berörs: 2025 Ford Mustang Mach-E

Andra radens säte kan röra sig oväntat
Potentiellt antal enheter som berörs: 304 662
Modeller som berörs: 2020-2025 Ford Explorer / 2020-2025 Lincoln Aviator

17/6/25
Dörrstolpar och c-stolpsklädsel på bakdörren kan lossna
Potentiellt antal enheter som berörs: 132 914
Modeller som berörs: 2020-2025 Lincoln Aviator

27/6/25
Högspänningsbatteriets kontaktor kan överhettas
Potentiellt antal enheter som berörs: 239
Modeller som berörs: 2022 Ford Mustang Mach-E

Krockkuddar kan utlösas med överdriven kraft
Potentiellt antal enheter som berörs: 171
Modeller som berörs: 2025 Ford Expedition / 2025 Lincoln Navigator

Främre bromsslang kan komma i kontakt med däck och läcka
Potentiellt antal enheter som berörs: 5
Modeller som berörs: 2025 Ford F-150 Lightning

30/6/25
Släpvagnsbromsar kan sluta fungera
Potentiellt antal enheter som berörs: 4
Modeller som berörs: 10/12/2020-03/07/2022 Ford F-150 Släpvagnsbromsstyrning

Hydraulvätskeläckage från bakre vinge kan orsaka brand
Potentiellt antal enheter som berörs: 2
Modeller som berörs: 2017 Ford GT

Backkamerabilden kanske inte visas
Potentiellt antal enheter som berörs: 200 061
Modeller som berörs: 2021-2024 Ford Bronco Sport / 2020-2021 Ford EcoSport / 2019-2020 Ford Edge / 2020-2022 Ford Escape / 2020-2021 Ford Expedition / 2020-2024 Ford Explorer / 2019-2020 Ford F-150 / 2020-2022 Ford F-250 / 2019-2020 Ford Fusion / 2022-2024 Ford Maverick / 2019-2023 Ford Mustang / 2019-2023 Ford Ranger / 2020-2023 Ford Transit / 2018-2022 Ford Transit Connect / 2020-2023 Lincoln Aviator / 2019-2020 Lincoln Continental / 2020-2022 Lincoln Corsair / 2019-2020 Lincoln MKZ / 2019-2020 Lincoln Nautilus / 2020-2021 Lincoln Navigator
8/7/25

Lågtrycksbränslepump kan sluta fungera
Potentiellt antal enheter som berörs: 850 318
Modeller som berörs: 2021-2023 Ford Bronco / 2022 Ford Expedition / 2021-2023 Ford Explorer / 2021-2022 Ford F-150 / 2021-2023 Ford F-250 / 2021-2023 Ford F-350 / 2021-2023 Ford F-450 / 2021-2023 Ford F-550 / 2021-2022 Ford Mustang / 2021-2023 Lincoln Aviator / 2021-2022 Lincoln Navigator

14/7/25
Sprucken bränsleinsprutare kan läcka och orsaka brand
Potentiellt antal enheter som berörs: 694 271
Modeller som berörs: 2021-2024 Ford Bronco Sport / 2020-2022 Ford Escape

25/7/25
Backkamerabilden kanske inte visas
Potentiellt antal enheter som berörs: 59
Modeller som berörs: 01/10/2024- 04/17/2025 Ford Bronco Upfit Kit

Bakre fönster kan misslyckas med att byta riktning/FMVSS 118
Potentiellt antal enheter som berörs: 23 111
Modeller som berörs: 2025 Lincoln Aviator

28/7/25
Förlust av servobromsassistans
Potentiellt antal enheter som berörs: 312 120
Modeller som berörs: 2025 Ford Bronco / 2025 Ford Expedition / 2025 Ford F-150 / 2025 Ford Ranger / 2025 Lincoln Navigator

Fel på varningssystem för säkerhetsbälte/FMVSS 208
Potentiellt antal enheter som berörs: 56 473
Modeller som berörs: 2025 Ford F-150 Hybrid

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

