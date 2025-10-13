Provkörd: Ford Capri – den återuppstådda kultbilen

Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …

Körglädje och prestanda på vägen

Till skillnad från vissa av sina historiska föregångare anses nya Capri vara en bra bil att köra i sammanhanget moderna elbilar. Den dynamiska karaktären är väl avvägd, med styrning, bromsar och fjädring som arbetar med en mjuk, dämpad precision.

Ford Capri (Foto: Åsa Wallenrud)

Jämfört med sin nära släkting Explorer, som den delar mekanik med, känns Capri aningen sportigare att köra, troligtvis tack vare sin något lägre markfrigång. Detta är dock fortfarande en tyst, tung crossover, och man ska inte förvänta sig samma körupplevelse som i en lätt sportbil.

Den bakhjulsdrivna versionen med det större batteriet upplevs som pigg och ger ett säkert intryck vid omkörningar, medan fyrhjulsdriften erbjuder ännu snabbare acceleration.

Även om fjädringen kan kännas en smula orolig i stadstrafik, blir den mer bekväm och raffinerad på motorvägen. Dock är den dåliga sikten bakåt, på grund av den sluttande taklinjen, en nackdel vid filbyten.

Interiör och smarta lösningar

Ford Capri (Foto: Åsa Wallenrud)

Invändigt känns Capri i stora delar igen från Explorer, med en ren, horisontellt fokuserad design. Dock är majoriteten av materialen en blandning av svart och grå plast, vilket inte ger den lyxkänsla man kanske förväntar sig i de högre utrustningsnivåerna.

Ford Capri (Foto: Åsa Wallenrud)

Den mest framträdande detaljen är den stora, stående pekskärmen på 14,6 tum. Fords gränssnitt är skarpt och användarvänligt, och skärmen kan vinklas vilket också döljer ett låsbart förvaringsfack bakom.

Ford Capri (Foto: Åsa Wallenrud)

Detta fack är praktiskt för att gömma värdesaker, men kan vara lite krångligt att komma åt.

Tyvärr har Capri ärvt några mindre lyckade ergonomiska lösningar från Volkswagen-plattformen, som rattknapparna och de förenklade fönsterhisskontrollerna.

Ford Capri (Foto: Åsa Wallenrud)

Å andra sidan är bilens förvaringsmöjligheter utmärkta. Förutom det dolda facket bakom skärmen finns det stora fack i dörrarna, ett rymligt utrymme under mittkonsolen och ett flexibelt system för mugghållare.

Ford Capri (Foto: Åsa Wallenrud)

Praktikalitet och räckvidd

Trots sin coupéliknande profil är Capri imponerande praktisk. Passagerarutrymmet är generöst, med gott om ben- och huvudutrymme även i baksätet. Bagageutrymmet är stort och rymmer 567-572 liter upp till baksätets ryggstöd, vilket är mer än många konkurrenter.

Ford Capri (Foto: Åsa Wallenrud)

Detta kompenserar för avsaknaden av ett förvaringsutrymme, en så kallad frunk, under motorhuven.

När det gäller räckvidd erbjuder Capri flera alternativ. Den bakhjulsdrivna varianten med stort batteri har den officiellt längsta räckvidden, upp till 627 kilometer enligt wltp-cykeln. I praktiken kan man räkna med cirka 50 mil, vilket är ett bra resultat.

Ford Capri (Foto: Åsa Wallenrud)

Den fyrhjulsdrivna modellen har en något kortare räckvidd, men erbjuder högre prestanda.

En värmepump, som förbättrar räckvidden i kallt väder, är tyvärr ett dyrt tillval som kostar 17 000 svenska kronor, även på högre utrustningsnivåer.

Ford Capri (Foto: Åsa Wallenrud)

Slutsats

Ford Capri är en kompetent och praktisk elbil som lyckas vara en av de roligare bilarna att köra i segmentet eldrivna crossovers. Den bjuder på ett användarvänligt infotainmentsystem och gott om utrymme, särskilt i bagaget.

Ford Capri (Foto: Åsa Wallenrud)

Även om interiörmaterialen i de dyrare versionerna inte helt motiverar prislappen, och de ergonomiska missarna från Volkswagen-plattformen är frustrerande, är Capri ett intressant och helgjutet alternativ på elbilsmarknaden.

