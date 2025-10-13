Ford har väckt liv i ett ikoniskt modellnamn, Ford capri, för sin senaste elbil, en coupé-suv som delar mycket teknik med sina släktingar från Volkswagen-koncernen.
Provkörd: Ford Capri – den återuppstådda kultbilen
Mest läst i kategorin
Slipp betala boten: Ett enkelt knep räcker
Den nya kamerabaserade parkeringsövervakningen har en stor lucka. En juridisk detalj gör att du kan slippa betala kontrollavgiften. Det sprider sig en ny typ av parkeringsövervakning med kameror över Sveriges privata parkeringar. Tekniken är avancerad, men det visar sig att det finns ett oväntat och gigantiskt hål i systemet som kan leda till att du …
Glöm elbilen: Den här dieselbilen är oslagbar
Med Mazdas nyare flaggskepp går en stor suv mot strömmen med en sexcylindrig dieselmotor. Nu avslöjas dess överraskande låga förbrukning. Det finns en del tester av den nyare Mazda CX-80 från europeiska motorjournalister. Vi har samlat deras åsikter och hittar en bil som de flesta tycker att fler borde köpa. Den stora suven, som är …
Bränslechocken: 35 kronor per liter inte långt borta
Den nya klimatpolitiken kan kosta bilägare tusenlappar. Priset vid pumpen hotar att skena, med experter som nämner nivåer ingen vill se. Att vara bilberoende kan inom kort bli en betydligt dyrare historia för svenska hushåll. Med införandet av ett nytt, omfattande system för handel med utsläppsrätter inom Europeiska unionen, det så kallade ETS 2, står …
Biljätten Porsche i gungning – ett land orsakar jättefallet
Porsche har drabbats av ett rejält försäljningsfall. Samtidigt som en nyckelmarknad växer, är det en annan jätte som backar kraftigt. Lyxbiltillverkaren Porsche har sett sin globala försäljning minska under de första nio månaderna av år 2025, skriver Reuters. Företaget pekar på tuffa marknadsförhållanden och stark konkurrens som orsaker, med den största nedgången noterad i Kina. …
Varning: Hälften av elbilarna underkänns på besiktningen
Ny statistik visar att elbilarna har svårare att klara besiktningen än fossildrivna fordon. Upp till hälften av vissa modeller underkänns direkt. Elbilar blir allt vanligare på de nordiska vägarna och förväntas snart dominera nybilsförsäljningen. Trots den ökande populariteten visar officiell statistik från den finska transportmyndigheten Traficom att elbilar oftare underkänns vid den obligatoriska besiktningen än …
Frågan är om denna moderna tolkning lever upp till arvet eller om den bara är ytterligare en eldriven crossover i mängden.
Vad som är tydligt är att den lyckas leverera en trevlig körupplevelse och gott om utrymme, även om vissa designval i kupén lämnar en del övrigt att önska. Den kombinerar tysk ingenjörskonst med en touch av Fords egen stil, vilket resulterar i en bil som är både praktisk och överraskande smidig på vägen.
Design och arvet från det förflutna
Ford har hämtat designinspiration från den ursprungliga Capri-modellen, vilket syns i fönsterlinjen och siluetten. Trots namnet är detta dock ingen låg tvådörrars coupé, utan en femsitsig suv med en sluttande taklinje – en så kallad fastback-profil.
Vissa menar att bilens proportioner är något klumpiga, medan andra uppskattar de designelement som lånats från den gamla dragracer-ikonen. Oavsett åsikt är det tydligt att Ford har använt namnet för att skapa uppmärksamhet och korta ned processen för namnval.
Vi tycker den är rätt kaxig i sitt uttryck.
Att dela plattform med Volkswagen ID.5 har lett till att den nya Capri-modellen fått smeknamnet ‘förklädd tysk’, men Fords egen design gör den visuellt mer spännande än många av sina plattformssyskon.
Senaste nytt
Medelhavet eller Karibien – här är resorna där du slipper tänka själv
När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Ta hjälp av experten för kapitalförvaltning bortom det traditionella
Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …
Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande
När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …
Stora vinster och ännu större historier: Legendariska slotjackpottar
Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …
Körglädje och prestanda på vägen
Till skillnad från vissa av sina historiska föregångare anses nya Capri vara en bra bil att köra i sammanhanget moderna elbilar. Den dynamiska karaktären är väl avvägd, med styrning, bromsar och fjädring som arbetar med en mjuk, dämpad precision.
Jämfört med sin nära släkting Explorer, som den delar mekanik med, känns Capri aningen sportigare att köra, troligtvis tack vare sin något lägre markfrigång. Detta är dock fortfarande en tyst, tung crossover, och man ska inte förvänta sig samma körupplevelse som i en lätt sportbil.
Den bakhjulsdrivna versionen med det större batteriet upplevs som pigg och ger ett säkert intryck vid omkörningar, medan fyrhjulsdriften erbjuder ännu snabbare acceleration.
Även om fjädringen kan kännas en smula orolig i stadstrafik, blir den mer bekväm och raffinerad på motorvägen. Dock är den dåliga sikten bakåt, på grund av den sluttande taklinjen, en nackdel vid filbyten.
Interiör och smarta lösningar
Invändigt känns Capri i stora delar igen från Explorer, med en ren, horisontellt fokuserad design. Dock är majoriteten av materialen en blandning av svart och grå plast, vilket inte ger den lyxkänsla man kanske förväntar sig i de högre utrustningsnivåerna.
Den mest framträdande detaljen är den stora, stående pekskärmen på 14,6 tum. Fords gränssnitt är skarpt och användarvänligt, och skärmen kan vinklas vilket också döljer ett låsbart förvaringsfack bakom.
Detta fack är praktiskt för att gömma värdesaker, men kan vara lite krångligt att komma åt.
Tyvärr har Capri ärvt några mindre lyckade ergonomiska lösningar från Volkswagen-plattformen, som rattknapparna och de förenklade fönsterhisskontrollerna.
Å andra sidan är bilens förvaringsmöjligheter utmärkta. Förutom det dolda facket bakom skärmen finns det stora fack i dörrarna, ett rymligt utrymme under mittkonsolen och ett flexibelt system för mugghållare.
Praktikalitet och räckvidd
Trots sin coupéliknande profil är Capri imponerande praktisk. Passagerarutrymmet är generöst, med gott om ben- och huvudutrymme även i baksätet. Bagageutrymmet är stort och rymmer 567-572 liter upp till baksätets ryggstöd, vilket är mer än många konkurrenter.
Detta kompenserar för avsaknaden av ett förvaringsutrymme, en så kallad frunk, under motorhuven.
När det gäller räckvidd erbjuder Capri flera alternativ. Den bakhjulsdrivna varianten med stort batteri har den officiellt längsta räckvidden, upp till 627 kilometer enligt wltp-cykeln. I praktiken kan man räkna med cirka 50 mil, vilket är ett bra resultat.
Den fyrhjulsdrivna modellen har en något kortare räckvidd, men erbjuder högre prestanda.
En värmepump, som förbättrar räckvidden i kallt väder, är tyvärr ett dyrt tillval som kostar 17 000 svenska kronor, även på högre utrustningsnivåer.
Slutsats
Ford Capri är en kompetent och praktisk elbil som lyckas vara en av de roligare bilarna att köra i segmentet eldrivna crossovers. Den bjuder på ett användarvänligt infotainmentsystem och gott om utrymme, särskilt i bagaget.
Även om interiörmaterialen i de dyrare versionerna inte helt motiverar prislappen, och de ergonomiska missarna från Volkswagen-plattformen är frustrerande, är Capri ett intressant och helgjutet alternativ på elbilsmarknaden.
Provkörd: Lynk & Co 08 – ett flexibelt och bekvämt bilägande
Lynk & Co lanserar nya 08. Med en räckvidd som utmanar både laddhybrider och elbilar kanb den locka både familjer och tjänstebilsförare. Att elbilarna
Missa inte:
Vill du pensionera dig utomlands? Topplistan för svenskar. News 55
Avslöjat: Så undviker du böterna från de nya kamerorna. E55
Techjättens iskalla besked efter historisk datastöld. Realtid
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Så blev London huvudstaden för krossade hjärtan och konton
Det sägs att kärlek är blind. I London har den dessutom en egen domstol och en mycket skicklig advokat. För just nu är den brittiska huvudstaden inte bara världens centrum för teater, finans och gin – utan också för skilsmässor. Välkommen till skilsmässoindustrin i London Det började inte med någon oligarkfru i päls, utan med …
Se upp för “fel” pensionsval – du kan förlora 19 000 kronor
Att leva längre och friskare är en glädjande utveckling – och en ekonomisk utmaning. Det visar en ny rapport från Skandia.? Idag är vi tre gånger så många hundraåringar i Sverige, jämfört med sekelskiftet 2000.? Men att vi både lever längre och är friskare längre upp i åldrarna betyder att pensionen ska räcka under fler …
Aktiespararna köper på magkänsla: Aktien kan stiga 20 procent
Probiotikabolaget Biogaias aktie går in i en ny fas menar Aktiespararna – med ny huvudägare, förnyad ledning och en strategi som sätter fokus på direktförsäljning. Värderingen är låg, potentialen stor och intresseorganisationens analytiker Jacob Svensson landar i ett tydligt råd: köp. Läs även: "Lönsam skilsmässa" kan lyfta klassisk svensk aktie – Dagens PS Ett kvalitetsbolag …
Provkörd: Ford Capri – den återuppstådda kultbilen
Ford har väckt liv i ett ikoniskt modellnamn, Ford capri, för sin senaste elbil, en coupé-suv som delar mycket teknik med sina släktingar från Volkswagen-koncernen. Frågan är om denna moderna tolkning lever upp till arvet eller om den bara är ytterligare en eldriven crossover i mängden. Vad som är tydligt är att den lyckas leverera …
Nya lyckochocken: Indonesien slår Sverige på välmående
Indonesien, Mexiko och Filippinerna toppar världens största lyckostudie – medan Sverige hamnar på en blek mittenplats. Forskarna bakom Harvard och Gallups nya rapport menar att vi i väst har förväxlat trygghet med lycka. Vi lever längre, tjänar mer och oroar oss mindre – men känner samtidigt mindre mening, kärlek och gemenskap. Indonesien slår Sverige på …