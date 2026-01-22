Miljardsmockan som skakar Volkswagen

Se aktuella erbjudanden på elkombin ID.7 Tourer här!

Det knakar i fogarna hos Europas största biltillverkare. Volkswagen har meddelat att koncernen måste spara motsvarande 11 miljarder kronor fram till år 2030.

Det är inte småmynt vi talar om, utan en omställning som går rakt in i maktens korridorer och fabrikerna där bilarna byggs.

Planen är lika tydlig som brutal: färre chefer, färre nivåer och en hårdare styrning från huvudkontoret i Wolfsburg. När siffrorna inte längre går ihop, då ryker även titlarna, rapporterar Reuters.

Färre chefer, mer centralstyrning

Redan till sommaren 2026 ska antalet styrelseposter inom Volkswagens kärnverksamhet minska kraftigt. Från dagens 29 roller återstår 19.

Varumärken som Volkswagen personbilar, Skoda och Seat/Cupra får nöja sig med fyra styrelsemedlemmar vardera: vd, ekonomi, försäljning och personal.

Utveckling, inköp och produktion flyttas i stället upp till koncernnivå. Det är ett tydligt skifte mot en mer gammaldags modell där makten samlas i centrum, snarare än sprids ut i organisationen.