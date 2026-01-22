Kniven är framme i Wolfsburg. Volkswagen tvingas till drastiska beslut när miljarderna rinner iväg och organisationen ritas om.
Miljardsmockan som skakar Volkswagen
Det knakar i fogarna hos Europas största biltillverkare. Volkswagen har meddelat att koncernen måste spara motsvarande 11 miljarder kronor fram till år 2030.
Det är inte småmynt vi talar om, utan en omställning som går rakt in i maktens korridorer och fabrikerna där bilarna byggs.
Planen är lika tydlig som brutal: färre chefer, färre nivåer och en hårdare styrning från huvudkontoret i Wolfsburg. När siffrorna inte längre går ihop, då ryker även titlarna, rapporterar Reuters.
Färre chefer, mer centralstyrning
Redan till sommaren 2026 ska antalet styrelseposter inom Volkswagens kärnverksamhet minska kraftigt. Från dagens 29 roller återstår 19.
Varumärken som Volkswagen personbilar, Skoda och Seat/Cupra får nöja sig med fyra styrelsemedlemmar vardera: vd, ekonomi, försäljning och personal.
Utveckling, inköp och produktion flyttas i stället upp till koncernnivå. Det är ett tydligt skifte mot en mer gammaldags modell där makten samlas i centrum, snarare än sprids ut i organisationen.
Fabrikerna delas upp – världen i fem delar
Samtidigt görs en stor ommöblering i produktionen. Volkswagens mer än 20 fabriker världen över ska organiseras i fem regioner. Varje region får en chef med ansvar över flera varumärken och länder.
Tanken är att kapa kostnader genom att samordna och förenkla – ett ord som ofta låter bättre på powerpoint än i verkligheten.
Jobb försvinner i tusental
Bakom siffrorna döljer sig också människor. Volkswagen är redan på väg att minska 35 000 jobb i Tyskland till 2030. Bakgrunden är en kombination av svagare industri, hård konkurrens från Kina och dyra handelstullar.
Av de 11 miljarderna i besparingar kommer cirka 6,6 miljarder kronor från personalneddragningar, resten från effektivare produktion. Ett gammalt recept i bilindustrin – men lika smärtsamt varje gång.
Volkswagen har överlevt kriser förr. Frågan är bara hur mycket som måste offras den här gången.
Dagens PS har sökt Volkswagen för en kommentar.
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
