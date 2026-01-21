Volkswagens storsäljare kan försvinna – får nytt namn

Efter år av topplaceringar och starka försäljningssiffror står Volkswagens el-SUV ID.4 inför sin största förändring hittills.
Volkswagen ID.4 har under flera år varit en av märkets viktigaste modeller i Norden.
I Norge ensam har omkring 43 000 exemplar registrerats sedan lanseringen 2021, vilket gjort modellen till Volkswagens tydligaste elbilssuccé.
Men nu pekar allt på att ID.4, i sin nuvarande form, går mot slutet. Det skriver Tv2.
Klassiska namn på väg tillbaka
Volkswagen har redan signalerat ett skifte i sin elbilsstrategi.
I stället för anonyma sifferbeteckningar vill bolaget återknyta till välkända modellnamn. Under de kommande åren lanseras bland annat ID. Polo, ID. Cross och längre fram även ID. Golf.
Frågan är därför vad som händer med de etablerade ID-modellerna när de uppdateras.
ID.4 står först på tur.
Nästa år får modellen sin första stora facelift, och enligt flera uppgifter är förändringarna så omfattande att bilen i praktiken blir en ny generation.
Kan bli ID. Tiguan
Enligt branschuppgifter överväger Volkswagen att byta namn på ID.4 i samband med uppdateringen.
Internt ska modellen redan ha kallats för en elektrisk Tiguan, ett namn med stark förankring både globalt och i Norden.
Tiguan har under lång tid varit en av Volkswagens mest sålda SUV-modeller, men finns i dag inte som nybil på vissa marknader.
Volkswagen har inte bekräftat någon namnföändring, men bolagets koncernchef Thomas Schäfer har tidigare beskrivit omfattningen av uppdateringen.
“Vi ska göra om ID.4 fullständigt både invändigt och utvändigt. Det blir en helt annan bil, ett stort steg upp”, har han sagt.
Ny teknik och tydligare förarupplevelse
Den uppdaterade modellen ska byggas på den nya MEB+ plattformen, vilket innebär effektivare motorer, nya batteripaket och förbättrad räckvidd.
Interiören får ett helt nytt förarmiljökoncept där fysiska knappar återinförs för centrala funktioner som klimat och volym, ett tydligt avsteg från tidigare pekskärmsfokus.
Exteriört väntas ny ljussignatur, förändrade proportioner och ett mer traditionellt Volkswagen uttryck.
Bilder på prototyper antyder även att bilen kan bli något större än dagens ID.4. Oavsett om namnet ändras eller inte är signalen tydlig.
Volkswagen vill förena eldrift med igenkänning och emotionella modellnamn. För ID.4 innebär det sannolikt slutet på ett kapitel och början på ett nytt.
