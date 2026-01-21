Volkswagens storsäljare kan försvinna – får nytt namn

Se aktuella erbjudanden på elkombin ID.7 Tourer här!

Volkswagen ID.4 har under flera år varit en av märkets viktigaste modeller i Norden.

I Norge ensam har omkring 43 000 exemplar registrerats sedan lanseringen 2021, vilket gjort modellen till Volkswagens tydligaste elbilssuccé.

Men nu pekar allt på att ID.4, i sin nuvarande form, går mot slutet. Det skriver Tv2.

Klassiska namn på väg tillbaka

Volkswagen har redan signalerat ett skifte i sin elbilsstrategi.

I stället för anonyma sifferbeteckningar vill bolaget återknyta till välkända modellnamn. Under de kommande åren lanseras bland annat ID. Polo, ID. Cross och längre fram även ID. Golf.

Frågan är därför vad som händer med de etablerade ID-modellerna när de uppdateras.

ID.4 står först på tur.

Nästa år får modellen sin första stora facelift, och enligt flera uppgifter är förändringarna så omfattande att bilen i praktiken blir en ny generation.

Volkswagen ID.4 har varit en av märkets mest sålda elbilar i Norden och står nu inför sin största uppdatering hittills. (Foto: VW)

