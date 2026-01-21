Volvo EX60 är här. Fakta är lagda på bordet – nu återstår frågan: vad tycker motorjournalisterna i Sverige och Europa?
Experterna om Volvo EX60: Modellen är viktig för Volvo
Elbilens verkliga kostnad – från laddning till värdeminskning
Elbilen är billig att köra men dyr att äga. Vi reder ut hela kalkylen – från laddning till värdeminskning och verklig milkostnad. Elbilen har på några få år gått från framtidslöfte till vardagsbil. För många lockar den tysta gången, den snabba responsen – och löftet om låga kostnader. Men när fakturorna summeras blir bilden mer …
Dacias osannolika resa – från billig slitbil till europeisk miljonsuccé
Från enkel budgetbil till etablerad volymtillverkare – Dacia passerar nu 10 miljoner sålda bilar och fortsätter växa i Europa. Dacia har nått en ny milstolpe. Under 2025 passerade märket 10 miljoner sålda bilar sedan lanseringen av den första moderna modellen 2004. Samtidigt blev året ett nytt rekord med 697 408 sålda bilar, vilket motsvarar en …
Volkswagens storsäljare kan försvinna – får nytt namn
Efter år av topplaceringar och starka försäljningssiffror står Volkswagens el-SUV ID.4 inför sin största förändring hittills. Volkswagen ID.4 har under flera år varit en av märkets viktigaste modeller i Norden. I Norge ensam har omkring 43 000 exemplar registrerats sedan lanseringen 2021, vilket gjort modellen till Volkswagens tydligaste elbilssuccé. Men nu pekar allt på att …
Topp 13: De bästa bilarna med fyrhjulsdrift
Snö, regn eller grus – vissa bilar bryr sig inte. Här är fyrhjulsdrivna modellerna som klarar mer än de flesta. Fyrhjulsdrift har länge varit bilvärldens svar på ett stadigt handslag: tryggt, pålitligt och redo när det verkligen behövs. Förr handlade det mest om att ta sig fram på oplogade vägar och skogsstigar, i dag är …
Den dödförklarades – nu mullrar V8:an igen
En klassisk brittisk GT-bil skakar av sig dammet. Nu planeras en ny tolkning som blickar bakåt – men rullar in i framtiden. Det finns bilmärken som försvinner utan ett spår. Och så finns det de som vägrar dö, oavsett hur lång tystnaden blir. Jensen tillhör den senare sorten. Efter mer än två decennier utan nya …
Volvo EX60 presenterades i dag som märkets nya mellanstora el-SUV och blir en viktig pusselbit i Volvos elektrifierade framtid. Modellen är byggd på den nya SPA3-plattformen, utvecklad specifikt för elbilar, och ersätter på sikt den roll som XC60 haft i Volvos sortiment.
EX60 lanseras med flera drivlinor, både bakhjulsdrift och fyrhjulsdrift. Räckvidden anges till upp till 810 kilometer enligt WLTP-körcykeln, beroende på version.
Bilen använder ett 800-volts elsystem som möjliggör snabbladdning med upp till 400 kW, vilket enligt Volvo ska ge cirka 340 kilometer räckvidd på tio minuter.
Interiört introduceras ett nytt infotainmentsystem där Google Gemini är integrerat som röstassistent.
Produktionen ska ske i Torslanda i Göteborg, och priset i Sverige väntas börja runt 689 000 kronor och sträcka sig upp mot cirka 809 000 kronor beroende på utrustningsnivå.
Detta är alltså grunderna. Sedan börjar det intressanta – hur togs bilen emot?
Svenska motorjournalister: Viktig, men inte problemfri
Flera svenska motorjournalister är överens om att EX60 är mer än ännu en ny modell. Teknikens Värld beskriver lanseringen som ett tekniskt skifte snarare än en vanlig modelluppdatering, där SPA3-plattformen ses som ett tydligt avstamp för kommande Volvo-generationer.
I Aftonbladet lyfts jämförelsen med BMW iX3 och Tesla Model Y, där EX60 pekas ut som Volvos försök att möta konkurrenterna på deras egen hemmaplan: räckvidd, laddning och mjukvara.
Tonen är försiktigt positiv, men flera journalister påminner om att siffror på pappret inte alltid betyder samma sak i verkligheten.
Göteborgs-Posten fokuserar mindre på bilen och mer på betydelsen. För Volvo Cars är EX60 en modell som måste fungera kommersiellt, särskilt när konkurrensen i mellanklassen hårdnar och marginalerna krymper.
Sändningsrättigheter styr sportvärlden
I dagens moderna era så har sport och sändningsrättigheter blivit ett hett omdebatterat ämne. Intresset för sport växer, summorna stiger och rättigheterna har kommit att bli en av de primära drivkrafterna bakom industrin. Men vad menas egentligen med sändningsrättigheter? Att inneha rättigheter är vad som ger mediebolag rätt och möjligheten att sända matcher och event …
Följ med Perfect Weekends redaktör till Köpenhamn bortom turistfällorna
Nu kan du som läser Dagens PS Perfect Weekend följa med vår redaktör Viggo Cavling på en specialgjord weekendresa till Kødbyen och Vesterbro – roliga kvarter fyllda av design, vin, bad och danskt lugn. Pris från 4 495 kronor per person, inklusive flyg, hotell, cykel och resegaranti via Rolf Flyg & Buss. Viggos weekendresa till Köpenhamn är skapad …
Så investerar du enkelt i private equity
Private equity har historiskt setts som något enbart för stora institutionella investerare. Genom Carnegie Listed Private Equity öppnas dörren även för privata sparare att ta del av denna typ av investeringar. Fondförvaltaren Emanuel Furubo berättar om fonden, som sedan start har haft en genomsnittlig avkastning på 13 procent per år, och vad du bör tänka …
Därför påverkar inomhusluften både kostnader och konkurrenskraft
I en tid av stigande energipriser, ökade hållbarhetskrav och hårdare konkurrens tvingas företag och fastighetsägare se över varje del av sin kostnadsstruktur. Fokus ligger ofta på elavtal, räntor och effektivisering av lokaler men en avgörande faktor hamnar ofta i skymundan: ventilationen. I Stockholm, där en stor del av näringslivet är koncentrerat till kontor, handelslokaler och …
Historiskt tredje kvartal för det noterade guldbolaget: Akobo Minerals tar klivet in i lönsamhet
Akobo Minerals, Norges enda noterade guldbolag, har nått ett avgörande steg i bolagets utveckling. Under det tredje kvartalet levererade bolaget för första gången positivt EBITDA, efter 15 års arbete med att bygga vad som nu är den första nya guldgruvan i Etiopien sedan 1993. Arbetet med gruvan har bedrivits i ett område som länge betraktats …
Europeiska röster: Tekniskt kliv, men väntan på verkligheten
Även ute i Europa är mottagandet nyanserat. Auto Express och Carwow pekar på räckvidden och laddningen som tydliga styrkor, men noterar samtidigt att många tillverkare nu lovar liknande siffror. Skillnaden, menar de, kommer att avgöras när bilarna testas i vardagstrafik.
I brittiska The Times beskrivs EX60 som ett logiskt steg för Volvo: mindre dramatik, mer struktur. Det ses som ett medvetet val i en tid då många elbilar försöker sticka ut med design snarare än funktion.
Tekniksajter som TechRadar har i stället fastnat för mjukvaran och Googles Gemini-integration, som kan bli en fördel – om den fungerar lika smidigt i praktiken som under presentationen.
Sammanfattning: Många röster, samma slutsats
Samlar man rösterna blir bilden tydlig. Volvo EX60 ses som en nödvändig modell, inte en uppvisning. Journalisterna är överens om att bilen är tekniskt intressant, strategiskt viktig och försiktigt lovande. Men domen skjuts upp.
Som förr i tiden: det är först när bilen rullar på svenska vägar som sanningen visar sig. Och det är kanske precis så Volvo vill ha det.
"Vi säljer bilar med förlust" – ett nödrop från bilindustrin
Stellantis Europachef varnar för att regler och kostnader driver industrin mot en återvändsgränd – och att kunderna inte följer med. Den europeiska
Bensinkort 2026 – här är skillnaderna som faktiskt spelar roll. E55
Batterichocken: Slut på daglig laddning? Realtid
Harvard-läkaren sågar trendiga kostråd – här är svaret på ett längre liv. News 55
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Ny svensk försvarsfond satsar på startups i Europa
Nya svenska venturekapitalfonden Gungnir Capital satsar på investeringar i försvarsteknologi. Nu ska pengarna komma in och läggas på startups i Europa. Nu har venturekapitalfonden Gungnir Capital rullats ut på allvar och det är ett par tunga namn som ligger bakom den. Det är stridspiloten Max Villman som tillsammans med Olof Faxander, tidigare vd för SSAB …
Bekräftat – det finns ingen väg tillbaka
Världen kommer inte gå tillbaka hur det var tidigare. Storspelare som USA ser geopolitiken som ett maktspel där länder med mindre makt måste anpassa sig för att klara sig framöver. Det menar Kanadas premiärminister Mark Carney som befinner sig på WEF-mötet i Davos. Finns ingen väg tillbaka Det finns ingen väg tillbaka nu menar han, …
Ny EU-rapport: Klyftorna sliter isär Europa
De ekonomiska klyftor som ökar sliter isär Europa och får oss att må allt sämre. Det visar en ny rapport som vill se kraftfulla åtgärder. Eurofound?är ett EU-organ som samlar och sprider kunskap för att bidra till utvecklingen av en bättre social-, sysselsättnings- och arbetsmarknadspolitik. En del i det är återkommande e-undersökningar om hur det …
Kolla här: Ett grönt projekt som går enligt plan
Många negativa rubriker, men det finns gröna projekt som flyter på. Nu får SSAB:s satsning i Luleå ett erkännande av EU. Nu kommer ett positiv besked från SSAB (börskurs SSAB). Bolagets investering i ett nytt elektriskt stålverk i Luleå har erkänts som ett ”strategiskt nettnoll-projekt” inom ramen för EU:s förordning kring nettonoll-industri. Beslutet, förmedlat av …