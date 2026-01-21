Experterna om Volvo EX60: Modellen är viktig för Volvo

Volvo EX60 presenterades i dag som märkets nya mellanstora el-SUV och blir en viktig pusselbit i Volvos elektrifierade framtid. Modellen är byggd på den nya SPA3-plattformen, utvecklad specifikt för elbilar, och ersätter på sikt den roll som XC60 haft i Volvos sortiment.

EX60 lanseras med flera drivlinor, både bakhjulsdrift och fyrhjulsdrift. Räckvidden anges till upp till 810 kilometer enligt WLTP-körcykeln, beroende på version.

EX60 bygger på Volvos nya SPA3-plattform, utvecklad enbart för elbilar. (Foto: Volvo)

Bilen använder ett 800-volts elsystem som möjliggör snabbladdning med upp till 400 kW, vilket enligt Volvo ska ge cirka 340 kilometer räckvidd på tio minuter.

Interiört introduceras ett nytt infotainmentsystem där Google Gemini är integrerat som röstassistent.

EX60 är tänkt att ta över rollen som Volvos mest sålda modell globalt. (Foto: Volvo)

Produktionen ska ske i Torslanda i Göteborg, och priset i Sverige väntas börja runt 689 000 kronor och sträcka sig upp mot cirka 809 000 kronor beroende på utrustningsnivå.

Detta är alltså grunderna. Sedan börjar det intressanta – hur togs bilen emot?

Designen följer Volvos nya elbilslinje med tydliga drag från EX90. (Foto: Volvo)

ANNONS

Svenska motorjournalister: Viktig, men inte problemfri

Flera svenska motorjournalister är överens om att EX60 är mer än ännu en ny modell. Teknikens Värld beskriver lanseringen som ett tekniskt skifte snarare än en vanlig modelluppdatering, där SPA3-plattformen ses som ett tydligt avstamp för kommande Volvo-generationer.

Fronten på EX60 präglas av den slutna grillen och uppdaterade ljussignaturen. (Foto: Volvo)

I Aftonbladet lyfts jämförelsen med BMW iX3 och Tesla Model Y, där EX60 pekas ut som Volvos försök att möta konkurrenterna på deras egen hemmaplan: räckvidd, laddning och mjukvara.

Tonen är försiktigt positiv, men flera journalister påminner om att siffror på pappret inte alltid betyder samma sak i verkligheten.

Sidoprofilen avslöjar att EX60 placerar sig mitt i Volvos elbilssortiment. (Foto: Volvo)

Göteborgs-Posten fokuserar mindre på bilen och mer på betydelsen. För Volvo Cars är EX60 en modell som måste fungera kommersiellt, särskilt när konkurrensen i mellanklassen hårdnar och marginalerna krymper.