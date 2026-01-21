Dagens PS
Experterna om Volvo EX60: Modellen är viktig för Volvo

Volvo EX60 presenterades i dag som märkets nya mellanstora el-SUV. (Foto: Volvo)
Volvo EX60 presenterades i dag som märkets nya mellanstora el-SUV. (Foto: Volvo)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 21 jan. 2026Publicerad: 21 jan. 2026

Volvo EX60 är här. Fakta är lagda på bordet – nu återstår frågan: vad tycker motorjournalisterna i Sverige och Europa?

Volvo EX60 presenterades i dag som märkets nya mellanstora el-SUV och blir en viktig pusselbit i Volvos elektrifierade framtid. Modellen är byggd på den nya SPA3-plattformen, utvecklad specifikt för elbilar, och ersätter på sikt den roll som XC60 haft i Volvos sortiment.

EX60 lanseras med flera drivlinor, både bakhjulsdrift och fyrhjulsdrift. Räckvidden anges till upp till 810 kilometer enligt WLTP-körcykeln, beroende på version.

EX60 bygger på Volvos nya SPA3-plattform, utvecklad enbart för elbilar. (Foto: Volvo)
EX60 bygger på Volvos nya SPA3-plattform, utvecklad enbart för elbilar. (Foto: Volvo)

Bilen använder ett 800-volts elsystem som möjliggör snabbladdning med upp till 400 kW, vilket enligt Volvo ska ge cirka 340 kilometer räckvidd på tio minuter.

Interiört introduceras ett nytt infotainmentsystem där Google Gemini är integrerat som röstassistent.

EX60 är tänkt att ta över rollen som Volvos mest sålda modell globalt. (Foto: Volvo)
EX60 är tänkt att ta över rollen som Volvos mest sålda modell globalt. (Foto: Volvo)

Produktionen ska ske i Torslanda i Göteborg, och priset i Sverige väntas börja runt 689 000 kronor och sträcka sig upp mot cirka 809 000 kronor beroende på utrustningsnivå.

Detta är alltså grunderna. Sedan börjar det intressanta – hur togs bilen emot?

Designen följer Volvos nya elbilslinje med tydliga drag från EX90. (Foto: Volvo)
Designen följer Volvos nya elbilslinje med tydliga drag från EX90. (Foto: Volvo)
Svenska motorjournalister: Viktig, men inte problemfri

Flera svenska motorjournalister är överens om att EX60 är mer än ännu en ny modell. Teknikens Värld beskriver lanseringen som ett tekniskt skifte snarare än en vanlig modelluppdatering, där SPA3-plattformen ses som ett tydligt avstamp för kommande Volvo-generationer.

Fronten på EX60 präglas av den slutna grillen och uppdaterade ljussignaturen. (Foto: Volvo)
Fronten på EX60 präglas av den slutna grillen och uppdaterade ljussignaturen. (Foto: Volvo)

I Aftonbladet lyfts jämförelsen med BMW iX3 och Tesla Model Y, där EX60 pekas ut som Volvos försök att möta konkurrenterna på deras egen hemmaplan: räckvidd, laddning och mjukvara.

Tonen är försiktigt positiv, men flera journalister påminner om att siffror på pappret inte alltid betyder samma sak i verkligheten.

Sidoprofilen avslöjar att EX60 placerar sig mitt i Volvos elbilssortiment. (Foto: Volvo)
Sidoprofilen avslöjar att EX60 placerar sig mitt i Volvos elbilssortiment. (Foto: Volvo)

Göteborgs-Posten fokuserar mindre på bilen och mer på betydelsen. För Volvo Cars är EX60 en modell som måste fungera kommersiellt, särskilt när konkurrensen i mellanklassen hårdnar och marginalerna krymper.

Europeiska röster: Tekniskt kliv, men väntan på verkligheten

Även ute i Europa är mottagandet nyanserat. Auto Express och Carwow pekar på räckvidden och laddningen som tydliga styrkor, men noterar samtidigt att många tillverkare nu lovar liknande siffror. Skillnaden, menar de, kommer att avgöras när bilarna testas i vardagstrafik.

Volvo uppger en räckvidd på upp till 810 kilometer enligt WLTP. (Foto: Volvo)
Volvo uppger en räckvidd på upp till 810 kilometer enligt WLTP. (Foto: Volvo)

I brittiska The Times beskrivs EX60 som ett logiskt steg för Volvo: mindre dramatik, mer struktur. Det ses som ett medvetet val i en tid då många elbilar försöker sticka ut med design snarare än funktion.

Tekniksajter som TechRadar har i stället fastnat för mjukvaran och Googles Gemini-integration, som kan bli en fördel – om den fungerar lika smidigt i praktiken som under presentationen.

Interiören domineras av en stor mittskärm med Googles nya röstassistent. (Foto: Volvo)
Interiören domineras av en stor mittskärm med Googles nya röstassistent. (Foto: Volvo)

Sammanfattning: Många röster, samma slutsats

Samlar man rösterna blir bilden tydlig. Volvo EX60 ses som en nödvändig modell, inte en uppvisning. Journalisterna är överens om att bilen är tekniskt intressant, strategiskt viktig och försiktigt lovande. Men domen skjuts upp.

De första kundbilarna väntas rulla ut på svenska vägar senare i år. (Foto: Volvo)
De första kundbilarna väntas rulla ut på svenska vägar senare i år. (Foto: Volvo)

Som förr i tiden: det är först när bilen rullar på svenska vägar som sanningen visar sig. Och det är kanske precis så Volvo vill ha det.

”Vi säljer bilar med förlust” – ett nödrop från bilindustrin

Stellantis Europachef varnar för att regler och kostnader driver industrin mot en återvändsgränd – och att kunderna inte följer med. Den europeiska
bilnyhetVolvoVolvo EX60
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

