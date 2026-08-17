Däckjätten i ny fil – bygger ”urbana träd”

Tanken är att lösningen ska kunna användas på platser där behovet av skugga är stort men där det inte är praktiskt att bygga permanenta installationer.

Kan användas till större evenemang

Det kan exempelvis handla om torg, parker, uteserveringar eller olika typer av evenemang. När skuggan inte längre behövs kan konstruktionen monteras ned och flyttas till en annan plats.

Bakom tekniken ligger Michelin Innovation Lab, där företagets erfarenhet av material, lufttryck och avancerade konstruktioner har fått användas på ett betydligt större format än ett vanligt bildäck. Michelin har nu gått vidare från prototypstadiet och skapat ett särskilt bolag tillsammans med Scale Up Booster för att kommersialisera tekniken.

OYA Urban Tree är inte tänkt som någon uppblåsbar trädgårdsprodukt för privatpersoner. Michelin riktar sig i stället mot kommuner, evenemangsarrangörer och andra som behöver skapa stora skuggade ytor på kort tid. Konstruktionen ska vara enkel att sätta upp, ta ner och flytta mellan olika platser.

Lanseras i år

Vad OYA Urban Tree kommer att kosta är fortfarande oklart. Michelin har inte heller berättat vilka de första kunderna blir eller om konstruktionen ska säljas eller hyras ut. Lanseringen är planerad till 2026, med Europa och USA som de första marknaderna.

Tillverkningen ska enligt La Montagne ske i Frankrike, med bland andra Imeca och Michelin Inflatable Solutions som industripartners.

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