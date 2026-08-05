Nokian Tyres har en ny däcktyp på gång som skulle kunna innebära slutet för den eviga diskussionen mellan dubbdäck och friktionsdäck.
Finska genidraget: Dubbarna fälls ut automatiskt
Friktionsdäck eller dubbdäck – en evig fråga som debatteras i all oändlighet i allehanda internetforum varje vinter. Det enkla svaret är ”det beror på”. Ett längre svar än så försöker vi oss inte på i den här artikeln. Istället blickar vi mot öst, våra finska grannar har nämligen en innovation på gång som skulle kunna sätta punkt för vinterdäcksbråken en gång för alla.
Finska däckjätten Nokian Tyres har en ny spännande innovation på gång som skulle kunna innebära det bästa av båda världar, för ett ganska rimligt pris.
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”Stark efterfrågan”
Nokians idé må låta enkel, men har krävt många års utveckling: Ett dubbdäck vars gummiblandning reagerar på temperaturen: Är det kallt trycks dubbarna ut, är det varmt sugs de in i däcket.
I praktiken innebär det att däcket självt anpassar sig efter de där faktorerna som ”det beror på”, om friktionsdäck eller dubbdäck är att föredra.
”För förare som tidigare tvekat att välja dubbdäck ger den här produkten möjlighet att använda dubbar endast när de verkligen behövs – när ett friktionsdäck kanske inte ger tillräckligt grepp”, säger vd:n Paolo Pompei i en intervju med finska Talousaamu.
Vidare förklarar han att förhandsbeställningarna rullar in och att ”efterfrågan är mycket stark både i Europa och Nordamerika”.
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Sliter mindre, låter mindre
På den egna hemsidan beskriver Nokian Tyres tekniken bakom Hakkapeliitta 01, som däcket döpts till.
”På isiga och snöiga vägar hårdnar Adaptive Base Compound, vilket gör att dubben hålls stadigt på plats för ett maximalt grepp på is och snö.”
”På barmark mjuknar Adaptive Base Compound och låter dubbarna sjunka djupare in i däcket. Det minskar dubbarnas kontakt med vägbanan, vilket ger ett minimalt vägslitage och bekvämare körning med lägre ljudnivåer.”
Enligt Pompei ska Hakkapeliitta 01 endast kosta cirka 5 procent mer än tillverkarens nuvarande premiummodeller, vilket borde vara prismässigt konkurrenskraftigt inte minst för de som tidigare ägt dubbla uppsättningar vinterdäck: Med dubbar, och utan dubbar.
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