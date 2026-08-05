Finska genidraget: Dubbarna fälls ut automatiskt

Finska däckjätten Nokian Tyres har en ny spännande innovation på gång som skulle kunna innebära det bästa av båda världar, för ett ganska rimligt pris.

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”Stark efterfrågan”

Nokians idé må låta enkel, men har krävt många års utveckling: Ett dubbdäck vars gummiblandning reagerar på temperaturen: Är det kallt trycks dubbarna ut, är det varmt sugs de in i däcket.

I praktiken innebär det att däcket självt anpassar sig efter de där faktorerna som ”det beror på”, om friktionsdäck eller dubbdäck är att föredra.

”För förare som tidigare tvekat att välja dubbdäck ger den här produkten möjlighet att använda dubbar endast när de verkligen behövs – när ett friktionsdäck kanske inte ger tillräckligt grepp”, säger vd:n Paolo Pompei i en intervju med finska Talousaamu.

Vidare förklarar han att förhandsbeställningarna rullar in och att ”efterfrågan är mycket stark både i Europa och Nordamerika”.

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