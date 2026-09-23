Länderna med högst bensinskatt i Europa: Sverige utanför listan

Många länder över en euro per liter

Det genomsnittliga priset för 95-oktanig bensin i EU nådde 2,063 euro per liter den 14 september, den högsta nivån i EU-kommissionens statistikserie som går tillbaka till 2005.

En stor del av priset går till staten. I genomsnitt uppgick skatterna till 0,976 euro per liter, motsvarande 47,3 procent av priset vid pumpen. I sju EU-länder översteg skatten en euro per liter.

Allra högst ligger Nederländerna. Där uppgick skatten till 1,270 euro per liter, motsvarande omkring 52 procent av bensinpriset. Därefter följer Danmark på 1,230 euro och Finland på 1,193 euro. Tyskland, Grekland, Frankrike och Italien ligger också över en euro per liter.

I svenska kronor kostade en liter bensin då omkring 17,03 kronor i Sverige. Av detta var cirka 4,97 kronor skatt, varav 1,56 kronor i punktskatter och omkring 3,41 kronor i moms.

Det är lägst med stor marginal, Bulgarien har näst lägst bensinskatter med 0,633 euro per liter.