Nederländerna har högst bensinskatt i Europa, med en skattesats på 52 procent. Sverige hamnar allra längst ned i den statistiken med 29 procent.
Länderna med högst bensinskatt i Europa: Sverige utanför listan
Euronews har en sammanställning som rankar de tio länder i EU som har de dyraste bränsleskatterna i Europa.
Vi börjar med Sverige, som missar den listan helt. Faktum är att Sverige har väldigt låga bränsleskatter, och hade hamnat allra längst ned, 27 av 27, om alla EU-länder var med. Enligt data från EU-kommissionens senaste oljebulletin uppgick den svenska skatten till omkring 0,44 euro per liter den 14 september. Det motsvarade 29,2 procent av bensinpriset på 1,514 euro per liter, den lägsta skatteandelen i EU i den aktuella sammanställningen.
Många länder över en euro per liter
Det genomsnittliga priset för 95-oktanig bensin i EU nådde 2,063 euro per liter den 14 september, den högsta nivån i EU-kommissionens statistikserie som går tillbaka till 2005.
En stor del av priset går till staten. I genomsnitt uppgick skatterna till 0,976 euro per liter, motsvarande 47,3 procent av priset vid pumpen. I sju EU-länder översteg skatten en euro per liter.
Allra högst ligger Nederländerna. Där uppgick skatten till 1,270 euro per liter, motsvarande omkring 52 procent av bensinpriset. Därefter följer Danmark på 1,230 euro och Finland på 1,193 euro. Tyskland, Grekland, Frankrike och Italien ligger också över en euro per liter.
I svenska kronor kostade en liter bensin då omkring 17,03 kronor i Sverige. Av detta var cirka 4,97 kronor skatt, varav 1,56 kronor i punktskatter och omkring 3,41 kronor i moms.
Det är lägst med stor marginal, Bulgarien har näst lägst bensinskatter med 0,633 euro per liter.
Ovanligt lågt av tillfälliga skattesänkningar
Sverige ser ovanligt lågt ut i den aktuella statistiken eftersom landet just nu har en tillfällig skattesänkning på 2,40 kronor per liter. När den löper ut vid månadsskiftet november–december stiger den svenska skatten och Sverige försvinner från den absoluta botten av den europeiska jämförelsen.
Men även med de tillfälliga sänkningarna borträknade har Sverige knappast någon toppnotering i EU – utan hamnar strax nedanför en mittplacering, 18 av 27, med en bensinskatt på 0,8 euro per liter.
Frågan om bränsleskatter är högst aktuell när de röda och gröna partierna i svensk politik ska försöka få till en ny regering. Detta då Socialdemokraternas Magdalena Andersson svarade ”Det hoppas jag verkligen inte” på en fråga om högre drivmedelskatter väntade om S vann valet, men potentiella regeringspartnern Miljöpartiet driver linjen att sänkt skatt på bensin och diesel ”späder på klimatkrisen”.
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