Rika personer kan betala 15 miljoner kronor och mer än så för en lägenhet att parkera sina unika bilar i. Det här har du inte råd att missa!
Glöm garage – superrika köper bostäder till sina lyxbilar
Den nya trenden bland förmögna bilentusiaster, åtminstone i USA, är att förvärva lägenheter eller hela fastigheter för att ställa in sina dyrgripar.
I första hand gäller det exceptionella bilar, men även andra samlarobjekt.
Det här får hugade fastighetsägare att agera och nära Las Vegas erbjuder affärsmannen Rusty Brown bostadsutrymmen för fordon. Han har utvecklat The Stacks Auto Lofts i Henderson 20 minuters bilresa från kasinostaden, som planerar en öppning i augusti men redan har sålt 29 lägenheter till välbeställda bilnördar.
Köpte bostad till bilarna för 15,2 miljoner kronor
Den dyraste bilbostaden i komplexet gick enligt Business Insider – som rapporterar om den nya hajpen – för 1,6 miljoner dollar, det vill säga drygt 15,2 miljoner kronor.
Han säger till tidningen att samlarobjekten ”kan ta över hela hus”.
Scott Cunningham, som uppges vara svag för Ferraribilar men även Porsche, tycker det är meningslöst att förvara klenoderna hemma och i garage, som många gånger blir för trånga.
Han tycker att en rymlig lägenhet är mer lämpad för uppgiften och att det underlättar när hobbyn ska delas med likasinnade, eller när samlingen bara ska avnjutas i ensamhet.
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Blev för trångt – tvingades skaffa mer utrymme
Han samlar, förutom exklusiva bilar, superbikes, elgitarrer och vin och öppnade The Hangar Group 2019 för samlare. Nu finns det ingen plats längre på hans adress i Palm Beach i Florida och han har därför expanderat sin verksamhet med två nya adresser i södra Florida, berättar Business Insider.
Gil Dezer, som också slagit mynt av trenden, har utvecklat ett hissystem som tar bilen upp till lägenheten. I Porsche Design Tower i Sunny Isles Beach i Florida finns hans patenterade bilhiss, The Dezervator, som ser till att de boende får upp sina bilar till våningen.
”Om du ställer bilar i ett annat garage, besöker du dem varje vecka den första månaden, sedan är det varannan vecka, och sedan blir det en gång i månaden, och innan du vet ordet av är du aldrig där längre”, resonerar han i BI.
Utymmet och njutningen står i fokus för nördarna
För bilentusiasterna handlar det ytterst om ett sätt att bjuda in och umgås med andra som hyser samma intresse.
”Vi har införlivat och verkligen byggt in en social aspekt i varumärket”, säger Scott Cunningham och konstaterar att de involverade inte är roade av att imponera på andra utan kommer för att bli tillfredsställda.
”De här killarna får slut på plats innan de får slut på pengar”, säger han apropå greppet att köpa bostäder till sina bilsamlingar.
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