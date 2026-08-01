Glöm garage – superrika köper bostäder till sina lyxbilar

Blev för trångt – tvingades skaffa mer utrymme

Han samlar, förutom exklusiva bilar, superbikes, elgitarrer och vin och öppnade The Hangar Group 2019 för samlare. Nu finns det ingen plats längre på hans adress i Palm Beach i Florida och han har därför expanderat sin verksamhet med två nya adresser i södra Florida, berättar Business Insider.

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Gil Dezer, som också slagit mynt av trenden, har utvecklat ett hissystem som tar bilen upp till lägenheten. I Porsche Design Tower i Sunny Isles Beach i Florida finns hans patenterade bilhiss, The Dezervator, som ser till att de boende får upp sina bilar till våningen.

”Om du ställer bilar i ett annat garage, besöker du dem varje vecka den första månaden, sedan är det varannan vecka, och sedan blir det en gång i månaden, och innan du vet ordet av är du aldrig där längre”, resonerar han i BI.

Utymmet och njutningen står i fokus för nördarna

För bilentusiasterna handlar det ytterst om ett sätt att bjuda in och umgås med andra som hyser samma intresse.

”Vi har införlivat och verkligen byggt in en social aspekt i varumärket”, säger Scott Cunningham och konstaterar att de involverade inte är roade av att imponera på andra utan kommer för att bli tillfredsställda.

”De här killarna får slut på plats innan de får slut på pengar”, säger han apropå greppet att köpa bostäder till sina bilsamlingar.

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