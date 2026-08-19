För den som vill få sitt elbilsbatteri att hålla så länge som möjligt kan det löna sig att lätta på gaspedalen visar en ny studie. Aggressiv körning kan slita ut elbilsbatteriet 2,5 gånger snabbare.
Lätta på gaspedalen – och elbilsbatteriet håller betydligt längre
Europa försöker gasa ikapp Kina på området, och där gör BMW ett jättekliv med sin iX5 i höst som har en batterikapacitet på hela 141 kilowattimmar.
I övrigt leder dock Asien, med Kina i täten, och det kommer vara svårt för Europa att hänga med när det gäller utvecklingen av elbilsbatterier.
Om du nu har en elbil och vill att batteriet ska räcka länge – hur ska du då köra?
Kör mindre aggressivt med elbilen
Inte aggressivt visar en ny studie, enligt Science Alert.
Det är forskarna vid Shanghai Dianji University som har analyserat verkliga kördata från 15 elbilar i kinesiska Guangzhou.
Gasa hårt, bromsa tvärt och kör aggressivt – och elbilsbatteriet kan åldras betydligt snabbare står det klart i studien.
Sliter ut elbilsbatteriet
Den visar att körstilen kan ha stor betydelse för hur snabbt batteriet tappar kapacitet, där aggressiv körning kan slita ut elbilsbatteriet 2,5 gånger snabbare än om du lättar på gaspedalen.
En viktig faktor är inte bara hur snabbt bilen kör, utan hur kraftigt batteriet belastas.
Vid hårda accelerationer kräver elmotorn stora mängder elektrisk ström på kort tid. Upprepade kraftiga accelerationer och inbromsningar kan därför utsätta battericellerna för större belastning.
Förlust av batterikapacitet innebär att bilen gradvis får kortare räckvidd.
Ett batteri som exempelvis har tappat 20 procent av sin ursprungliga kapacitet kan inte lagra lika mycket energi som när bilen var ny. På sikt kan det också påverka bilens andrahandsvärde.
Det är särskilt relevant eftersom batteriet är en av elbilens dyraste komponenter och kan stå för omkring en fjärdedel av bilens totala försäljningspris.
Kör lugnare – spara pengar
Så om du vill maximera batteriets livslängd kan mjukare accelerationer och en jämnare körning vara ett smart sätt att spara pengar.
”Detta resultat visar att optimering av körstilen är ett effektivt sätt att motverka åldrandet hos batterier och förlänga deras livslängd”, uppger forskarna bakom studien.
Läs även:
Tyskland vänder om elbilar – 2035-förbudet kan falla. Dagens PS
Elbilar har blivit 18 procent billigare på fem år. Dagens PS