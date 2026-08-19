Lätta på gaspedalen – och elbilsbatteriet håller betydligt längre

Nya BVMW iX5 får ett enormt batteri som spöar all konkurrens på elbilsmarknaden i Europa. (Foto: Sven Hoppe/AP/TT)

I övrigt leder dock Asien, med Kina i täten, och det kommer vara svårt för Europa att hänga med när det gäller utvecklingen av elbilsbatterier.

Om du nu har en elbil och vill att batteriet ska räcka länge – hur ska du då köra?

Kör mindre aggressivt med elbilen

Inte aggressivt visar en ny studie, enligt Science Alert.

Det är forskarna vid Shanghai Dianji University som har analyserat verkliga kördata från 15 elbilar i kinesiska Guangzhou.

Gasa hårt, bromsa tvärt och kör aggressivt – och elbilsbatteriet kan åldras betydligt snabbare står det klart i studien.