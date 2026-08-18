Belgiska stoppet för elbilar – anses för tunga och brandfarliga

Totalt handlar det om 18 butiker i Belgien där elbilsförare nu endast får parkera på markplan.

Vikten verkar inte spela någon roll

Förbudet, som BFMTV rapporterar om, är brett, oförlåtande och kanske inte helt logiskt.

Långt ifrån alla elbilar väger mer än en vanlig bil med förbränningsmotor, exempelvis väger Renault Twingo E-Tech cirka 1168 kg, en Fiat 500e närmre 1250 kg – trots detta undantas de inte från förbudet.

Samtidigt verkar inget motsvarande förbud ha utlysts för tyngre bilar med förbränningsmotor. En SUV eller pickup slår de kompakta elbilarna med hästlängder på vågen, men de drabbas inte av förbudet.

Tar upp brandrisken

Ytterligare en anledning som butikskedjan anger som förklaring till förbudet som endast drabbar elbilarna är brandrisken: Trots att elbilarna mer sällan fattar eld är de krångligare att släcka om olyckan väl är framme. Carrefour menar att släckningsarbetet ytterligare försvåras om elbilen befinner sig på en parkering ovanför marknivå.

I Sydkoreanska Seoul tog man för några år sedan ett liknande beslut, med just brandrisken som motivering. Elbilar laddade över 90 procent förbjöds från att parkera i garage under flerbostadshus, detta efter att en eldriven Mercedes-Benz fattat eld i ett underjordiskt garage. Eldsvådan visade sig svår att släcka och till sist hade 140 bilar slukats av lågorna.

Stopp på färjor

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Brandrisken kring elbilar har också gjort att flera rederier i Europa helt eller delvis stoppar elbilar från att köra på färjorna.

I Norge är det Hurtigruten-konkurrenten Havila Kystruten som helt förbjuder elbilar från att färdas på färjorna, trots att rederiets fartyg själva är eldrivna.

Grekiska Anek lines har istället valt ett mjukare regelverk, elbilar är välkomna så lände de inte är laddade över 40 procent. Rederiet har också regler för gasdrivna fordon: De får inte vara tankade mer än till hälften om de ska köra på färjorna.

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