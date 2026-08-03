Elbilar har blivit 18 procent billigare på fem år

Lägre pris – högre prestanda

Justerat för inflation har priserna på batterielektriska bilar sjunkit med 18 procent mellan 2020 och 2025. Under samma period har priserna på bensin- och dieselbilar i stället stigit med omkring två procent i reala termer.

”Batterielektriska bilar blir allt mer överkomliga, trots att de samtidigt erbjuder längre räckvidd och bättre prestanda”, säger ICCT:s forskare Peter Mock enligt den norska sajten Elbil.no.

Rapporten visar också att kostnaden för batterier har fallit snabbare än bilpriserna. Enligt forskarna beror det på att biltillverkarna inte bara sänkt priserna, utan också använt de lägre batterikostnaderna till att utrusta bilarna med större batterier och högre teknisk nivå.

Nått prisparitet i flera länder

I flera europeiska länder har elbilar nu nått prisparitet med motsvarande bensin- och dieselmodeller, räknat antingen redan vid inköp eller när den totala ägandekostnaden räknas in.

”Den snabba teknikutvecklingen och fallande batteripriser gör att elbilar blir mer konkurrenskraftiga för varje år”, säger Peter Mock.

Ett växande utbud av mindre och billigare modeller väntas pressa priserna ytterligare.

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