Asien dominerar Europa på flera plan när det gäller elbilsbatterier. Europa måste agera snabbt – men det kan redan vara för sent.
Asiatiska batterijättar gasar iväg – Europa har ingen chans
Dagens PS följder den snabba utvecklingen inom elbilsbatterier, där forskning exempelvis visar att moderna batterier i elbilen håller länge i ett varmare klimat.
De stora europeiska biljättarna vill givetvis försöka hänga med i batteriracet så gott det går.
Ett exempel är BMW:s nya iX5 som får en batterikapacitet på hela 141 kilowattimmar.
Ingen annan modell i Europa kan mäta sig med det.
Asien leder med stormsteg
Oro för batteriets livslängd är dock fortfarande en av de största bromsklossarna för många som överväger elbil. Frågor om snabbladdningens påverkan, värmestress och dyrt batteribyte lever kvar.
Där visar de asiatiska tillverkarna framfötterna där kinesiska batterijätten CATL, som levererar batterier till en lång rad globala biltillverkare, hävdar att deras senaste teknik gör att elbilsbatteriet kan överleva bilen som det sitter i.
Överhuvudtaget leder Asien med hästlängder när det gäller elbilsbatterier, där det handlar om främst Kina men även Sydkorea på sistone, och där Europa kommer få svårt att hinna ikapp.
Asien håller ett järngrepp över Europas batterier – enligt en ny Deloitte-studie kommer 77 procent av alla battericeller i Europa från Asien medan hela 98 procent kontrolleras av asiatiska företag på något sätt.
Byggt ett ekosystem
Kina har under det senaste decenniet byggt upp ett omfattande ekosystem kring batterier. Landet dominerar inte bara tillverkningen av battericeller utan även bearbetningen av viktiga råvaror som litium, grafit och kobolt samt produktionen av batterikomponenter.
Efterfrågan på batterier till elfordon fortsätter att öka och förväntas överstiga 3 TWh år 2030, jämfört med cirka 1 TWh år 2024, enligt IEA.
Kina drar in storkovan
När en elbil tillverkas ligger kostaden av batteriet på 25 till 40 procent av den totala elbilskostnaden. Medan de europeiska bolagen blöder pengar håvar de asiatiska tillverkarna in miljarder. Ett exempel är CATL som gjorde en vinst på 60 miljarder kronor under årets första halvår, enligt Carup.
EU släpar alltså fortfarande långt efter inom batteritillverkning.
Högre energi- och arbetskraftskostnader, begränsad tillgång till råvaror och långsamma tillståndsprocesser pekas ut som några av de största hindren för att bygga en konkurrenskraftig europeisk batteriindustri, enligt en rapport från EU-kommissionen.
Europa försöker hinna ikapp
För att minska beroendet arbetar EU med flera industrisatsningar som ”Made in Europe”-program som ska minska kostnadsskillnaden mellan europeiska och kinesiska batterier betydligt fram till 2030, men det kräver fortsatt stora investeringar och politiskt stöd.
Samtidigt varnar experter för att Europa måste agera snabbt.
Om kontinenten inte lyckas bygga upp en egen batteriproduktion riskerar man att förbli beroende av Asien även framöver.
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