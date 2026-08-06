Asiatiska batterijättar gasar iväg – Europa har ingen chans

De stora europeiska biljättarna vill givetvis försöka hänga med i batteriracet så gott det går.

Ett exempel är BMW:s nya iX5 som får en batterikapacitet på hela 141 kilowattimmar.

Ingen annan modell i Europa kan mäta sig med det.

Nya BVMW iX5 får ett enormt batteri som spöar all konkurrens på elbilsmarknaden i Europa. (Foto: Sven Hoppe/AP/TT)

Asien leder med stormsteg

Oro för batteriets livslängd är dock fortfarande en av de största bromsklossarna för många som överväger elbil. Frågor om snabbladdningens påverkan, värmestress och dyrt batteribyte lever kvar.

Där visar de asiatiska tillverkarna framfötterna där kinesiska batterijätten CATL, som levererar batterier till en lång rad globala biltillverkare, hävdar att deras senaste teknik gör att elbilsbatteriet kan överleva bilen som det sitter i.

Överhuvudtaget leder Asien med hästlängder när det gäller elbilsbatterier, där det handlar om främst Kina men även Sydkorea på sistone, och där Europa kommer få svårt att hinna ikapp.

Asien håller ett järngrepp över Europas batterier – enligt en ny Deloitte-studie kommer 77 procent av alla battericeller i Europa från Asien medan hela 98 procent kontrolleras av asiatiska företag på något sätt.