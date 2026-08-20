Lyx-lounge på hjul – GV90 blir störst i Europa

Suicide doors, fast bättre

I den mest påkostade GV90 Neolun öppnas dörrarna utan traditionell B-stolpe. Lösningen kallas Neolun Arch Gate och är betydligt mer avancerad än vanliga ”suicide doors”. Bakdörrarna skjuts först ut från karossen innan de öppnas bakåt, vilket gör att fram- och bakdörrarna kan öppnas oberoende av varandra.

Att helt skippa B-stolpen är förstås en rejäl teknisk utmaning. Genesis säger att karossens ram är 50 procent tjockare än i konventionella bilar för att kompensera för konstruktionen, bilen ska klara samma typ av krockkrav som en SUV med traditionell B-stolpe.

Under skalet finns en ny eMP-plattform och ett batteri på 123,5 kWh. Två elmotorer ger 657 hästkrafter och omkring 800 Nm, medan luftfjädring och fyrhjulsstyrning ska bidra till en mer komfortinriktad körupplevelse. Räckvidden anges till ungefär 500 kilometer, för sjusitsversionen.

En rullande lounge

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Motorprestanda verkar dock vara sekundärt, om ens det. GV90 är en rullande lounge, och i Neolun Executive Suite kan de främre stolarna vändas bakåt för att skapa ett litet vardagsrum för fyra. I baksätet njuter passagerarna av bland annat uppvärmda golv och armstöd.

Föraren får ingen traditionell instrumentpanel framför ratten – informationen visas i stället via en heads-up-display. Den centrala OLED-skärmen mäter 23,6 tum och kan dessutom höjas ytterligare när bilen står parkerad för att ge en större yta för exempelvis filmvisning.

De första bilarna väntas nå europeiska återförsäljare under första halvan av 2027.

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