Nu blir Lotus kinesiskt på riktigt

”One Lotus”

Nu samlar därmed Lotus sina brittiska och kinesiska delar under en och samma bolagsstruktur. Lotus beskriver förändringen som ”One Lotus” och menar att den ska förenkla styrningen och göra det lättare att dra nytta av kompetensen i de olika delarna av företaget.

Den brittiska verksamheten omfattar bland annat tillverkningen av sport- och superbilar samt Lotus Engineering. Den senare arbetar som teknikkonsult åt andra biltillverkare och underleverantörer och besitter kompetens inom bland annat lättviktskonstruktion, chassidynamik och aerodynamik.

För bolaget handlar sammanslagningen därför inte bara om en förändrad ägarstruktur. Företaget räknar med effektiviseringar på utvecklingssidan, samt i leveranskedja, tillverkning och globala försäljningskanaler.

Målet är också att snabbare kunna integrera ny teknik och korta tiden från utveckling till färdig produkt.

”Lotus är ett varumärke och en strategi, och från och med i dag är det också ett och samma företag”, säger teknikchefen Qingfeng Feng.

Ny superhybrid på G

Förändringen är en del av den större Focus 2030-strategin. Där ingår bland annat en ny V8-hybridsuperbil med över 986 hästkrafter, utvecklad under projektnamnet Type 135. Modellen väntas presenteras 2028 och ska använda en version av hybridsystemet som redan finns i Eletre X.

Samtidigt ska man fortsätta utveckla Emira, bland annat genom en starkare och lättare version. Företaget har även pekat ut förbättrad finansiell disciplin som en central del av Focus 2030.

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