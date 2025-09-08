Elbilstillverkaren Tesla har fått se sin marknadsandel i USA krympa rejält. Under åtta års tid har den mer än halverats från 80 till 38 procent.
Kollaps för Tesla – marknadsandelar ryker
Den amerikanska marknadsandelen sjönk till en nästan åttaårslägsta nivå i augusti, enligt data från analysföretaget Cox Automotive rapporterar Reuters.
Tesla stod för “bara” 38 procent av den totala elbilsförsäljningen under augusti. Historiskt har nivån varit uppe på 80 procent. Det är också första gången som bilmärket hamnat under 40 procent sedan i oktober 2017 när man höll på att öka produktionen av Model 3.
Ökad konkurrens och Teslas prioriteringar
Att Tesla skulle tappa marknadsandelar med tiden är är nog inget som förvånar. Under den tiden har konkurrenterna ökat produktion och utbud, inte minst från kinesiskt håll.
Men Tesla har också skiftat sina prioriteringar mot att bygga robottaxis och humanoida robotar, vilket har försenat, och avbrutit planer på billigare elfordonsmodeller.
Bolagets kontroversiella vd, Elon Musk, har genom sina uttalanden och handlingar även orsakat märket viss skada, vilket han själv erkänt.
I Europa har Tesla tappat rejält i försäljning. Här sjönk försäljningen med hela 40 procent i juli.
Stora förväntningar på Elon Musk
Elon Musk har valt att dra ner på sitt politiska engagemang för att fokusera mer på sina bolag som just Tesla.
För att ytterligare motivera världens rikaste man har styrelsen för Tesla nu satt upp flera delmål för att Musk ska kunna tillägna sig ännu större rikedomar.
Som tur är för Musk är det inte marknadsandelar som styr utfallet, men väl andra svåruppnåeliga parametrar som att antingen fördubbla bolagets börsvärde från nuvarande 1 100 miljarder dollar. Eller till och med öka det till 8 500 miljarder dollar inom tio år.
Ett annat delmål är att nå upp till ett produktions- och leveransmål på totalt 20 miljoner fordon.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
