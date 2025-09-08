Dagens PS
Dagensps.se
Motor

Kollaps för Tesla – marknadsandelar ryker

Elon Musks Tesla har betydligt tuffare konkurrens nu än för åtta år sedan.(Foto: AP/TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 08 sep. 2025Publicerad: 08 sep. 2025

Elbilstillverkaren Tesla har fått se sin marknadsandel i USA krympa rejält. Under åtta års tid har den mer än halverats från 80 till 38 procent.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Den amerikanska marknadsandelen sjönk till en nästan åttaårslägsta nivå i augusti, enligt data från analysföretaget Cox Automotive rapporterar Reuters.

Tesla stod för “bara” 38 procent av den totala elbilsförsäljningen under augusti. Historiskt har nivån varit uppe på 80 procent. Det är också första gången som bilmärket hamnat under 40 procent sedan i oktober 2017 när man höll på att öka produktionen av Model 3.

ANNONS

De ger upp i Teslastrejken: “Har nått vägs ände”

Den långvariga strejken mot Tesla i Sverige kommer inte att upphöra. Men Medlingsinstitutet kastar nu in handduken och kommer inte längre att delta i förhandlingarna.

Ökad konkurrens och Teslas prioriteringar

Att Tesla skulle tappa marknadsandelar med tiden är är nog inget som förvånar. Under den tiden har konkurrenterna ökat produktion och utbud, inte minst från kinesiskt håll.

Missa inte:
Analytiker: Tesla skulle falla fritt utan Elon Musk. Realtid

Men Tesla har också skiftat sina prioriteringar mot att bygga robottaxis och humanoida robotar, vilket har försenat, och avbrutit planer på billigare elfordonsmodeller.

Bolagets kontroversiella vd, Elon Musk, har genom sina uttalanden och handlingar även orsakat märket viss skada, vilket han själv erkänt.

I Europa har Tesla tappat rejält i försäljning. Här sjönk försäljningen med hela 40 procent i juli.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025

Stora förväntningar på Elon Musk

Elon Musk har valt att dra ner på sitt politiska engagemang för att fokusera mer på sina bolag som just Tesla.

För att ytterligare motivera världens rikaste man har styrelsen för Tesla nu satt upp flera delmål för att Musk ska kunna tillägna sig ännu större rikedomar.

Läs även:
Tesla gasade trots autopilot: Körde ihjäl 22-årig kvinna. E55

Som tur är för Musk är det inte marknadsandelar som styr utfallet, men väl andra svåruppnåeliga parametrar som att antingen fördubbla bolagets börsvärde från nuvarande 1 100 miljarder dollar. Eller till och med öka det till 8 500 miljarder dollar inom tio år.

Ett annat delmål är att nå upp till ett produktions- och leveransmål på totalt 20 miljoner fordon.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
elbilarMarknadsandelTesla
Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.   

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS