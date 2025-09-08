Kollaps för Tesla – marknadsandelar ryker

Den amerikanska marknadsandelen sjönk till en nästan åttaårslägsta nivå i augusti, enligt data från analysföretaget Cox Automotive rapporterar Reuters.

Tesla stod för “bara” 38 procent av den totala elbilsförsäljningen under augusti. Historiskt har nivån varit uppe på 80 procent. Det är också första gången som bilmärket hamnat under 40 procent sedan i oktober 2017 när man höll på att öka produktionen av Model 3.

Ökad konkurrens och Teslas prioriteringar

Att Tesla skulle tappa marknadsandelar med tiden är är nog inget som förvånar. Under den tiden har konkurrenterna ökat produktion och utbud, inte minst från kinesiskt håll.

Men Tesla har också skiftat sina prioriteringar mot att bygga robottaxis och humanoida robotar, vilket har försenat, och avbrutit planer på billigare elfordonsmodeller.

Bolagets kontroversiella vd, Elon Musk, har genom sina uttalanden och handlingar även orsakat märket viss skada, vilket han själv erkänt.

I Europa har Tesla tappat rejält i försäljning. Här sjönk försäljningen med hela 40 procent i juli.