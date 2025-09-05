Dagens PS
Tvärnit för nya jobb i USA

Musk lovas enorm ersättning – större än Sveriges BNP

Elon Musk kan, om han spelar sina kort rätt, bli om något ännu rikare.(Foto: Evan Vucci / AP /TT)
Uppdaterad: 05 sep. 2025Publicerad: 05 sep. 2025

Tesla föreslår ett massivt ersättningspaket till bolagets vd Elon Musk på närmare 975 miljarder dollar. Det är ungefär vad Tesla är värt i dag och mer värt än hela Sveriges BNP.

Under fredagen presenterade Teslas ledning ett förslag till ersättningspaket för bolagets vd Elon Musk.

Det totala paketet är värt cirka 975 miljarder dollar baserat på den maximala utbetalningen, förutsatt att antalet aktier kvarstår, rapporterar CNBC.

Det är uppskattningsvis vad hela Tesla är värt i dag och ungefär 1,4 gånger så mycket som Sveriges BNP.

Kvinnan som kan förändra ödet för Elon Musk

Medan Elon Musk fortsätter lova en självkörande framtid, en vision som ständigt skjuts framåt, låter Waymos VD Tekedra Mawakana teknologin tala för sig själv.

Musk måste nå högt uppsatta mål

Men det är inte bara för världens rikaste man att sitta kvar på posten som vd som krävs för att bolaget ska betala ut de fantastiska summorna till honom.

Ersättningsprogrammet kommer med krav för att motivera Musk att öka bolagets värde. En tolvstegsplan för utbetalningar av aktier har utformats där det första målet är att Tesla ska fördubbla sitt nuvarande börsvärde till 2 biljoner dollar, samtidigt som de uppnår ett produktions- och leveransmål på totalt 20 miljoner fordon.

Giganternas kamp: Musk ville ha Zuckerbergs hjälp mot Altman. Realtid

Ett annat delmål är att Tesla måste öka sitt börsvärde från dagens 1 100 miljarder dollar till minst 8 500 miljarder dollar inom de kommande tio åren.

Delar av ersättningen kommer att betalas ut i aktier. Enligt Bloomberg skulle Musk kunna öka sitt innehav i Tesla från dagens 13 procent till 25 procent om målen uppnås.

Relevance: "Vi växer, trots marknadsläget"

14 aug. 2025

Kan bli världens första biljonär

Elon Musk är i dag världens rikaste man med en förmögenhet på 430 miljarder dollar enligt Forbes.

Skulle Elon Musk klara av alla målen som Tesla satt upp och på så vis kammat hem hela ersättningen så kommer han alltså att mer än tredubbla sitt värde, vilket skulle göra honom till världens första biljonär.

Tesla gasade trots autopilot: Körde ihjäl 22-årig kvinna. E55

Enligt Teslas ledning är ersättningspaketet motiverat för att hålla kvar Elon Musk vid rodret. Men alla är inte lika imponerade.

Nordeas investeringschef, Robert Næss kallar ersättningspaketet för “helt absurt”, när han talar med norska Finansavisen.

“Det är en del av många saker som är absurda på aktiemarknaden nu. Allt från meme-aktier till kryptovaluta och Tesla. Det verkar som att det inte finns några vuxna hemma”, tillägger han.

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

