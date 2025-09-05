Musk lovas enorm ersättning – större än Sveriges BNP

Undvik miljardmisstag - så får du en bättre projektstart

Under fredagen presenterade Teslas ledning ett förslag till ersättningspaket för bolagets vd Elon Musk.

Det totala paketet är värt cirka 975 miljarder dollar baserat på den maximala utbetalningen, förutsatt att antalet aktier kvarstår, rapporterar CNBC.

ANNONS

Det är uppskattningsvis vad hela Tesla är värt i dag och ungefär 1,4 gånger så mycket som Sveriges BNP.

Musk måste nå högt uppsatta mål

Men det är inte bara för världens rikaste man att sitta kvar på posten som vd som krävs för att bolaget ska betala ut de fantastiska summorna till honom.

Ersättningsprogrammet kommer med krav för att motivera Musk att öka bolagets värde. En tolvstegsplan för utbetalningar av aktier har utformats där det första målet är att Tesla ska fördubbla sitt nuvarande börsvärde till 2 biljoner dollar, samtidigt som de uppnår ett produktions- och leveransmål på totalt 20 miljoner fordon.

Läs även:

Giganternas kamp: Musk ville ha Zuckerbergs hjälp mot Altman. Realtid

Ett annat delmål är att Tesla måste öka sitt börsvärde från dagens 1 100 miljarder dollar till minst 8 500 miljarder dollar inom de kommande tio åren.

ANNONS

Delar av ersättningen kommer att betalas ut i aktier. Enligt Bloomberg skulle Musk kunna öka sitt innehav i Tesla från dagens 13 procent till 25 procent om målen uppnås.