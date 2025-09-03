Dagens PS
Dagensps.se
Motor

De ger upp i Teslastrejken: "Har nått vägs ände"

En strejkvakt utanför Teslas anläggning i Örebro. Foto: (Pontus Lundahl/TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 03 sep. 2025Publicerad: 03 sep. 2025

Den långvariga strejken mot Tesla i Sverige kommer inte att upphöra. Men Medlingsinstitutet kastar nu in handduken och kommer inte längre att delta i förhandlingarna.

Konflikten mellan If Metall och Tesla har pågått i snart två års tid. Konflikten som gått ut på att fackförbundet velat få elbilsbolaget att skriva på kollektivavtal har utvecklats. Den har blivit den längsta i svensk historia.

Under hela den tiden har statliga Medlingsinstitutet varit med i förhandlingarna. Men de väljer nu att avsluta ärendet, rapporterar Sveriges Radio Ekot.

“Vi har försökt på alla möjliga sätt att få parterna att närma sig varandra på ett sätt som gör att den här konflikten kan upphöra. Men nu har vi kommit till vägs ände och har insett att det är lika bra att avsluta ärendet”, säger Irene Wennemo, generaldirektör på Medlingsinstitutet.

Teslastrejken: Facket kan tvingas byta strategi

Strejken mot den amerikanska elbilstillverkaren Tesla har pågått i över 600 dagar utan någon lösning i sikte.

Begränsade möjligheter för Tesla enligt Medlingsinstitutet

I en rapport framhåller medlaren som handlagt ärendet att det “inte liknat något annat”. Enligt rapporten har det handlat om olika ideologier och att den svenska ledningen “haft högt begränsat utrymme för egna beslut”.

“Det är andra saker som har spelat roll än vad som är bäst för Tesla Sverige. För det är klart att den här konflikten är väldigt bekymmersam både för Tesla, men också för IF Metall”, säger Irene Wennemo.

Missa inte:
Teslas kollaps fortsätter på svenska marknaden. Realtid

Enligt Wennemo har det förts bra samtal mellan både arbetsgivare och fack. Dessa samtal syftade till att få till villkor som liknar de kollektivavtalet. Men att det inte kunnat göras.

Strejken har pågått i 677 dagar och är därmed den längsta strejken i modern tid.

“Det här är en unik situation där vi lagt väldigt mycket resurser utan att nå framgång. Så på så vis är det ju väldigt ovanligt, säger Wennemo.

IF Metall har öppnat upp för andra lösningar

Nu kommer strejken fortsätta även utan Medlingsinstitutets hjälp.

IF Metall var från början inställda på att det skulle slutas kollektivavtal. Det är fortfarande målsättningen men positionen har mjuknat något längs med vägen.

Läs även:
Strejk skapar flygkaos som kan drabba 300 000 resenärer. News55

I en intervju med Sveriges Radio under Almedalen öppnade IF Metalls förbundsordförande Marie Nilsson upp. Hon diskuterade möjligheten att söka alternativa lösningar utanför att sluta kollektivavtal.

