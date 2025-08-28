Dagens PS
Nytt chockartat Tesla-ras trots elbilsracet i Europa

Tesla
Teslas försäljning rasar 40 procent i juli i Europa och nu påstår det amerikanska bolaget att man inte är något elbilsföretag, konstaterar expert i en CNBC-intervju. (Foto: David Zalubowski/AP/TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 28 aug. 2025Publicerad: 28 aug. 2025

Elbilar ökar försäljningen i Europa i juli, men för Elon Musks amerikanska elbilsjätte Tesla fortsätter kräftgången för sjunde månaden i rad.

Nya siffror från den europeiska biltillverkarorganisationen ACEA visar att Teslas försäljningen i Europa sjönk med 40 procent i juli.

Totalt registrerades 8 837 Teslabilar.

Det kan jämföras med den kinesiska elbilskonkurrenten BYD, som enligt statistiken noterade 13 503 nya elbilsregistreringar på den europeiska kontinenten, vilket är en ökning med 225 procent jämfört med för ett år sedan.

Det här skriver amerikanska CNBC och konstaterar att Tesla ”står inför ett antal utmaningar i Europa, inklusive intensiv fortsatt konkurrens och skadat rykte för varumärket”.

Därför kör Kina-rivalerna om Tesla

Som Dagens PS rapporterat under torsdagsmorgonen ökar elbilsförsäljningen i Europa kraftigt, särskilt märks det bland laddhybrider, och detta gör totalt sett att juli månad är den bästa för Europas bilmarknader sedan april förra året, även om bilförsäljningen totalt sett fortsätter ned.

Medan elbilsförsäljningen generellt sett ryckt upp sig fortsätter Teslas motgångar, bland annat beroende på att företaget inte fräschat upp sitt bilsortiment, framgår det.

Tesla har lovat att målet är att komma ut med en billigare bil under årets andra halvår, något som hårt prövade investerare hoppas ska ge försäljningen eld i baken.

Påstår att man inte är något elbilsföretag

Thomas Besson, chef för forskning inom bilsektorn på Kepler Cheuvreux, säger i en intervju med CNBC:s “Squawk Box Europe” att Tesla försöker slå in investerarna att företaget inte är något bilföretag egentligen och att man därför pratar om AI, robotteknik och autonomi (självkörande teknik).

”De pratar om nästan allt annat än bilen de säljer i en långsammare takt nu eftersom deras fordon i praktiken är mycket äldre än konkurrenternas och de senaste produkterna har inte varit så framgångsrika som man hoppats, särskilt inte Cybertrucken”, säger Besson till den amerikanska nyhetskanalen.

Kinesiska varumärken har nu rekordandel

Omvänt expanderar Kinas elbilskonkurrenter aggressivt i Europa med BYD i spetsen.

BYD öppnar bilhallar över hela kontinenten och har de senaste två åren erbjudit kunder att köpa deras elbilar för konkurrenskraftiga priser.

Enligt CNBC, som hänvisar till statistik från JATO Dynamics, hade kinesiska varumärken en rekordstor marknadsandel på över 5 procent i Europa under årets första halvår.

Nu är det inte bara Tesla, framgår det, som känner flåset i nacken från de kinesiska rivalerna. Jeepägaren Stellans, sydkoreanska Hyundai, japanska Toyota och Suzuki tappar alla i försäljning i Europa i juli.

Bäst går Volkswagen följt av BMW och Renault, som Dagens PS redan rapporterat.

Läs mer här: Elbilar får Europas bilförsäljning att gasa DagensPS

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

