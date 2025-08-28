Elbilar ökar försäljningen i Europa i juli, men för Elon Musks amerikanska elbilsjätte Tesla fortsätter kräftgången för sjunde månaden i rad.
Nytt chockartat Tesla-ras trots elbilsracet i Europa
Mest läst i kategorin
ISK-skatten höjs – och sänks för miljoner sparare 2026
2025 så sänktes skatten för miljontals svenska sparare med ISK-konto. 2026 pekar dock mycket på att ISK-skatten kan höjas igen – samtidigt som ytterligare skattelättnader träder i kraft. Dagens PS reder ut vad som kan komma att gälla för året som kommer. Läs även: Avgjort: Så hög blir din ISK-skatt för 2025 – Dagens PS …
Han kunde ha varit världens näst rikaste
Han hade kunnat vara näst rikaste efter Elon Musk men valde en annan väg. Här är varför Apples medgrundare tackade nej till miljarderna. Han kunde ha toppat listorna. I stället valde Steve Wozniak bort miljarderna och säger att han blev lyckligare på köpet. Så här landade Apples medgrundare i ett beslut som hade kunnat ge …
Vd:n köper aktier för kvarts miljon i börsraketen
187 procent har börsraketen stigit sedan årsskiftet. Det gör den till Stockholmsbörsens näst största vinnare alla kategorier hittills i år. Nu slår vd:n till med ytterligare ett köp som mer en dubblar hennes tidigare innehav. Läs även: Aktiechefen: Här hittar du börsvinnare i höst – Dagens PS Kraschade efter motgångar i USA I april 2024 …
Analys: "Krisaktien" kan stiga 70 procent
”Aktien är rejält nedpressad. Den ligger i dag på den lägsta nivån på över 10 år. En riktig krisvärdering alltså”, lyder en färsk analys. Författare är Privata Affärers analytiker Jan Lindroth som ser möjlighet till 70 procents uppsida för den investerare som vågar sig på en chansning i aktien. Läs även: Aktiechefen: Här hittar du börsvinnare …
Slut på krut: Rysslands ekonomi svalnar snabbt
Rysslands ekonomi har vuxit två år i rad, stärkt av kraftiga statliga satsningar på att bygga upp den ryska krigsapparaten. Nu verkar det vara slut på det. Redan vid krigets början pratades det om att Rysslands ekonomi skulle gå in i väggen. Där fick de högljudda experterna fel. Landets ekonomiska reserver, energiexport och flexibilitet har …
Nya siffror från den europeiska biltillverkarorganisationen ACEA visar att Teslas försäljningen i Europa sjönk med 40 procent i juli.
Totalt registrerades 8 837 Teslabilar.
Det kan jämföras med den kinesiska elbilskonkurrenten BYD, som enligt statistiken noterade 13 503 nya elbilsregistreringar på den europeiska kontinenten, vilket är en ökning med 225 procent jämfört med för ett år sedan.
Det här skriver amerikanska CNBC och konstaterar att Tesla ”står inför ett antal utmaningar i Europa, inklusive intensiv fortsatt konkurrens och skadat rykte för varumärket”.
Därför kör Kina-rivalerna om Tesla
Som Dagens PS rapporterat under torsdagsmorgonen ökar elbilsförsäljningen i Europa kraftigt, särskilt märks det bland laddhybrider, och detta gör totalt sett att juli månad är den bästa för Europas bilmarknader sedan april förra året, även om bilförsäljningen totalt sett fortsätter ned.
Medan elbilsförsäljningen generellt sett ryckt upp sig fortsätter Teslas motgångar, bland annat beroende på att företaget inte fräschat upp sitt bilsortiment, framgår det.
Tesla har lovat att målet är att komma ut med en billigare bil under årets andra halvår, något som hårt prövade investerare hoppas ska ge försäljningen eld i baken.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
Påstår att man inte är något elbilsföretag
Thomas Besson, chef för forskning inom bilsektorn på Kepler Cheuvreux, säger i en intervju med CNBC:s “Squawk Box Europe” att Tesla försöker slå in investerarna att företaget inte är något bilföretag egentligen och att man därför pratar om AI, robotteknik och autonomi (självkörande teknik).
”De pratar om nästan allt annat än bilen de säljer i en långsammare takt nu eftersom deras fordon i praktiken är mycket äldre än konkurrenternas och de senaste produkterna har inte varit så framgångsrika som man hoppats, särskilt inte Cybertrucken”, säger Besson till den amerikanska nyhetskanalen.
Kinesiska varumärken har nu rekordandel
Omvänt expanderar Kinas elbilskonkurrenter aggressivt i Europa med BYD i spetsen.
BYD öppnar bilhallar över hela kontinenten och har de senaste två åren erbjudit kunder att köpa deras elbilar för konkurrenskraftiga priser.
Enligt CNBC, som hänvisar till statistik från JATO Dynamics, hade kinesiska varumärken en rekordstor marknadsandel på över 5 procent i Europa under årets första halvår.
Nu är det inte bara Tesla, framgår det, som känner flåset i nacken från de kinesiska rivalerna. Jeepägaren Stellans, sydkoreanska Hyundai, japanska Toyota och Suzuki tappar alla i försäljning i Europa i juli.
Bäst går Volkswagen följt av BMW och Renault, som Dagens PS redan rapporterat.
Läs mer här: Elbilar får Europas bilförsäljning att gasa DagensPS
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
I Sverige kostar floppade projekt många miljarder. Ofta går det fel redan från början. Undvik detta och delta i kostnadsfritt event där vi med enkla verktyg ger dig tips och råd hur du ska undvika att floppa.
Senaste nytt
Topplista: Aktierna som gick bäst och sämst i hängmattan i år
Augusti är snart till ända och då kan också årets sommarbörs summeras. Vilka aktier gav mest till sina ägare när de låg i hängmattan och vilka värdepapper backade mest under årets tre varmaste månader? Avanzas sparekonom Philip Scholtzé har tagit fram topptio-listorna till Dagens PS läsare. Läs även: Spararna tog hem vinst i augusti – …
Här är kommunerna där flest bostäder säljs under utgångspris
Mönstret är tydligt i hela landet, enligt Hemnet. En ovanligt stor andel bostäder säljs just nu under utgångspris. Bakom siffrorna döljer sig en ovanligt pressad marknad, där skillnaderna är stora mellan olika län och i Stockholm märks en tydlig klyfta mellan innerstan och förorterna. Missa inte: Arv allt senare – experten varnar för generationsklyfta. Dagens …
Småföretagarnas fyra krav inför höstbudgeten
Småföretagarnas riksförbund för fram fyra krav inför regeringens höstbudget, däribland sänkta arbetsgivaravgifter. Enligt branschorganisationen är det ”en avgörande tid” för Sveriges småföretagare. ”Företagen utgör ryggraden i vår ekonomi – fyra av fem nya jobb skapas i små och medelstora företag. Ändå saknas alltför ofta deras perspektiv i den ekonomiska politiken”, heter det i ett pressmeddelande. …
Sämsta året för dollarn på ett halvt sekel
Dollarn har inte backat så kraftigt sedan 1973. Mot svenska kronan har USA:s valuta fallit från rekordnivåer över 11 kronor och 20 öre till nivåer under 9 kronor och 50 öre. Efter årsskiftet nådde dollarn historiskt höga nivåer, men sedan februari har raset varit ett faktum. Högljudda krav på sänkta amerikanska räntor och ett sänkt …
Så mycket tjänar flygpersonalen på att stoppa din väska
Europas största flygbolag växlar upp kampen med flygpersonalen mot för stora hangbagage. Från november får personalen bättre betalt för varje stoppad väska – och den som jobbar flitigt kan nu tjäna obegränsat. Ryanair fortsätter sin mission att hålla handbagagen i schack. Från november får personalen på flygplatserna 2,50 euro i bonus varje gång de stoppar …