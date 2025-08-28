Nytt chockartat Tesla-ras trots elbilsracet i Europa

Undvik miljardmisstag - så får du en bättre projektstart

Nya siffror från den europeiska biltillverkarorganisationen ACEA visar att Teslas försäljningen i Europa sjönk med 40 procent i juli.

Totalt registrerades 8 837 Teslabilar.

Det kan jämföras med den kinesiska elbilskonkurrenten BYD, som enligt statistiken noterade 13 503 nya elbilsregistreringar på den europeiska kontinenten, vilket är en ökning med 225 procent jämfört med för ett år sedan.

Det här skriver amerikanska CNBC och konstaterar att Tesla ”står inför ett antal utmaningar i Europa, inklusive intensiv fortsatt konkurrens och skadat rykte för varumärket”.

Därför kör Kina-rivalerna om Tesla

Som Dagens PS rapporterat under torsdagsmorgonen ökar elbilsförsäljningen i Europa kraftigt, särskilt märks det bland laddhybrider, och detta gör totalt sett att juli månad är den bästa för Europas bilmarknader sedan april förra året, även om bilförsäljningen totalt sett fortsätter ned.

Medan elbilsförsäljningen generellt sett ryckt upp sig fortsätter Teslas motgångar, bland annat beroende på att företaget inte fräschat upp sitt bilsortiment, framgår det.

Tesla har lovat att målet är att komma ut med en billigare bil under årets andra halvår, något som hårt prövade investerare hoppas ska ge försäljningen eld i baken.