Louis Vuitton har för första gången satt sitt namn på en bil. Modehuset valde Singer, verkstaden i Kalifornien som har byggt om luftkylda Porsche 911 sedan 2009, och klädde både bilarna och förarna.
Första bilen med Louis Vuittons namn – två 911:or från Singer
Bilarna visades under bilveckan i Monterey i augusti. Den ena är en coupé ur Singers serie Classic, lackad i saffransgult och koboltblått, Louis Vuittons husfärger. Den andra är en kalkstensvit cabriolet ur serien Classic Turbo, formgiven av Nicolas Ghesquière, modehusets konstnärliga ledare för damkollektionerna.
Båda utgår från Porsches 964, generationen som tillverkades mellan 1989 och 1994. Vad bilarna kostar vill varken Singer eller Louis Vuitton säga.
Bilar är inget nytt område för Louis Vuitton. Georges Vuitton sålde kofferter anpassade för bilar redan 1897, och 1909 konstruerade hans söner Pierre och Jean en egen bil på ett sportchassi från tillverkaren Stabilia för att visa upp familjeföretagets varor, enligt FashionUnited.
Virgil Abloh, som ledde herrkollektionerna fram till sin död 2021, formgav en G-klass tillsammans med Mercedes, men den bilen bar aldrig modehusets namn. Enligt Louis Vuitton är bilarna från Singer de första som bär både modehusets och en bilbyggares namn.
Jean Arnault, som leder Louis Vuittons klockverksamhet och är yngste son till LVMH:s huvudägare Bernard Arnault, säger att modehuset för första gången har ”samlat expertisen från husets alla hantverk” i ett och samma bilprojekt, även urverkstaden.
Det ger bilarna och modehuset en trovärdighet som en handväska eller en sneaker inte kan ge.
Verkstaden som bygger om kundens egen 964
Singer grundades av engelsmannen Rob Dickinson, tidigare sångare i rockbandet Catherine Wheel, och företaget är uppkallat efter Porsches tävlingsingenjör Norbert Singer.
Kunden lämnar in sin egen 964, och Singer plockar isär bilen ända ned till chassit och bygger upp den igen med kaross i kolfiber och ny motor. Ägaren väljer inredningen detalj för detalj tillsammans med verkstaden.
Bilarna heter officiellt Porsche 911 Reimagined by Singer, aldrig ”Singer 911”, av hänsyn till Porsches varumärkesrätt.
Singer har i dag verkstäder i både Kalifornien och England, och i juli var företaget huvudnumret på Goodwood Festival of Speed, med tre bilar upphängda i en skulptur framför Goodwood House.
Antalet specialbyggda bilar ökar, och det är även där Porsche själv ser tillväxten. Försäljningen i Sonderwunsch, programmet där kunden får sin Porsche byggd efter egna önskemål, ska enligt Porsche sexdubblas på medellång sikt, och vd Michael Leiters vill stärka märket med ”nya, mycket eftertraktade modeller i segment med särskilt höga marginaler”.
Bland ombyggarna bygger Stärke i Missouri en Speedster på Porsches 718 som kostar från 1 450 000 kronor, och en fyrhjulsdriven 964 med portalaxlar, Patagonia 4×4, är prototyp för en serie på tio exemplar.
Porschemodellerna i Hagertys prisguide för samlarbilar har stigit med i snitt 7,4 procent det senaste året, medan resten av marknaden stått still.
Coupén började med en klocka
Samarbetet började enligt Jean Arnault med ”en förfrågan om en klocka till instrumentbrädan i en bil som Singer byggt om”. Den klockan tillverkades i modehusets urverkstad La Fabrique du Temps i Schweiz och går att lyfta ur bilen och ställa på skrivbordet.
För att klockan och mätarna skulle se ut som en enhet fick hastighetsmätaren, varvräknaren och extramätarna samma grafik som Louis Vuittons armbandsur Tambour, med koboltblå tavlor och orange siffror. Bara mätarna tog ett år att ta fram.
Coupén har diamantstickade säten och inredning i naturfärgat läder, sydd med gul tråd. Alla reglage och lås är av metall, de flesta rodiumpläterade. Octave Chany, designansvarig för projektet på Singer, säger att varje materialövergång är genomtänkt, ”ofta på en nästan mikroskopisk nivå”.
Bak sitter Singers luftkylda sugmotor på fyra liter, kopplad till en manuell sexväxlad låda, och keramiska bromsar. Singer uppger ingen effekt, men Top Gear uppskattar den till omkring 400 hästkrafter.
På takräcket kan man spänna fast en koffert, ett par skidor eller en surfbräda, och föraren har fått en racingjacka i läder och en hjälm i kol- och glasfiber, båda i coupéns färger.
Ghesquières cabriolet är formgiven som en motorbåt
”Bildesign är en passion som alltid har funnits i mig”, säger Nicolas Ghesquière, som har hämtat formspråket från klassiska motorbåtar. Bakpartiet ovanför motorn är klätt i lackat trä som ett akterdäck, stötfångarna har trädetaljer och bagageutrymmet bakom sätena är byggt med samma teknik som ett båtdäck.
I framluckan ligger ett koffertset i tre delar, och till föraren har han ritat en kostym i fallskärmssilke och ett halsband som bilnyckeln hänger i.
Cabrioleten byggdes i Singers verkstad i England och skiljer sig från coupén även under motorlocket. Boxersexan på 3,8 liter har två turboaggregat och ger omkring 510 hästkrafter enligt Top Gear, vilket är 150 hästkrafter mer än Porsches egen 964 Turbo 3.6 hade när den lämnade fabriken 1993.
Även cabrioleten har en löstagbar klocka, placerad på mittkonsolen, och klockan har fått en tvilling i form av ett armbandsur, en Tambour Automatic på 40 millimeter i keramik och gult guld.
När klockan och armbandsuret inte används ligger de i Coffret Trésor, ett skrin som Georges Vuitton tog fram 1896, året innan han började sälja kofferter för bilar.