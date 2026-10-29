Första bilen med Louis Vuittons namn – två 911:or från Singer

Båda utgår från Porsches 964, generationen som tillverkades mellan 1989 och 1994. Vad bilarna kostar vill varken Singer eller Louis Vuitton säga.

Bilar är inget nytt område för Louis Vuitton. Georges Vuitton sålde kofferter anpassade för bilar redan 1897, och 1909 konstruerade hans söner Pierre och Jean en egen bil på ett sportchassi från tillverkaren Stabilia för att visa upp familjeföretagets varor, enligt FashionUnited.

Virgil Abloh, som ledde herrkollektionerna fram till sin död 2021, formgav en G-klass tillsammans med Mercedes, men den bilen bar aldrig modehusets namn. Enligt Louis Vuitton är bilarna från Singer de första som bär både modehusets och en bilbyggares namn.

Jean Arnault, som leder Louis Vuittons klockverksamhet och är yngste son till LVMH:s huvudägare Bernard Arnault, säger att modehuset för första gången har ”samlat expertisen från husets alla hantverk” i ett och samma bilprojekt, även urverkstaden.

Det ger bilarna och modehuset en trovärdighet som en handväska eller en sneaker inte kan ge.

Verkstaden som bygger om kundens egen 964

Singer grundades av engelsmannen Rob Dickinson, tidigare sångare i rockbandet Catherine Wheel, och företaget är uppkallat efter Porsches tävlingsingenjör Norbert Singer.

Kunden lämnar in sin egen 964, och Singer plockar isär bilen ända ned till chassit och bygger upp den igen med kaross i kolfiber och ny motor. Ägaren väljer inredningen detalj för detalj tillsammans med verkstaden.

911 Coupé i Louis Vuitton-kläder inklusive alla coola attribut. Foto: Singer

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Bilarna heter officiellt Porsche 911 Reimagined by Singer, aldrig ”Singer 911”, av hänsyn till Porsches varumärkesrätt.

Singer har i dag verkstäder i både Kalifornien och England, och i juli var företaget huvudnumret på Goodwood Festival of Speed, med tre bilar upphängda i en skulptur framför Goodwood House.

Antalet specialbyggda bilar ökar, och det är även där Porsche själv ser tillväxten. Försäljningen i Sonderwunsch, programmet där kunden får sin Porsche byggd efter egna önskemål, ska enligt Porsche sexdubblas på medellång sikt, och vd Michael Leiters vill stärka märket med ”nya, mycket eftertraktade modeller i segment med särskilt höga marginaler”.

Bland ombyggarna bygger Stärke i Missouri en Speedster på Porsches 718 som kostar från 1 450 000 kronor, och en fyrhjulsdriven 964 med portalaxlar, Patagonia 4×4, är prototyp för en serie på tio exemplar.

Porschemodellerna i Hagertys prisguide för samlarbilar har stigit med i snitt 7,4 procent det senaste året, medan resten av marknaden stått still.