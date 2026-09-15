Steve McQueens Ferrari 275 GTB/4 NART Spider går på auktion för första gången. Utropspriset är 15 till 20 miljoner dollar, motsvarande 145 till 194 miljoner kronor, trots att bilen är omlackad, kraschad och delvis nedplockad av McQueen själv.
McQueens kraschade Ferrari väntas dra in 194 miljoner
Bilen ropas ut av Gooding Christie’s på Javits Center i New York den 20 och 21 november, när den franska samlarbilsmässan Rétromobile för första gången flyttar till USA.
Den har stått i samma privata samling i 40 år och visats offentligt bara två gånger, 1996 och 2003. Hela katalogen publiceras i oktober.
Det är en av tio byggda. Ferraris amerikanske importör beställde en öppen version av 275 GTB/4 från karossbyggaren Scaglietti med planen att sälja 25. Priset på 14 400 dollar var för högt och produktionen stannade vid tio bilar 1967 och 1968.
Under huven sitter en V12 på 3 286 kubik med 300 hästkrafter. Road & Track satte bilen på omslaget i september 1967 och kallade den världens mest tillfredsställande sportbil.
Kraschad nästan direkt
Steve McQueen såg den första bilen på inspelningen av The Thomas Crown Affair 1967 och beställde en egen.
I filmen kör Faye Dunaway bilen medan McQueens rollfigur avfärdar den som ”en av de där röda italienska sakerna”.
Hans egen stod färdig i september samma år, en av bara två lackade i mörkblå Blu Sera. McQueen lät genast lacka om den i en mörkare metallicblå och klä om sätena med eget mönster på sömmarna.
Sedan blev bilen påkörd bakifrån på Pacific Coast Highway, enligt RM Sotheby’s dokumentation nästan på jungfruturen. Reservdelar saknades och reparationen drog ut på tiden.
McQueen köpte i stället en 275 GTB/4 kupé i december 1967, flyttade över ekerfälgarna och backspegeln från den kraschade spidern och sålde den kort därefter. 1971 hade den en ny ägare och 1986 köptes den av nuvarande ägaren.
Orörd bil såldes dyrare
Värderingen är anmärkningsvärd av två skäl. Samlarmarknaden straffar normalt avvikelser från fabriksskick.
Matchande motornummer, fabrikslack och orörd inredning är det som brukar driva priset på en Ferrari från 60-talet. Och en NART Spider utan kändiskoppling har redan sålts för mer.
Ett exemplar som stannat i samma familj i 45 år såldes för 27,5 miljoner dollar i augusti 2013, då rekord för en landsvägsbil på auktion. Det motsvarar 267 miljoner kronor.
Branschen hade värderat den till knappt 20 miljoner dollar, men köparen bjöd över eftersom pengarna gick till välgörenhet. McQueens bil värderas ändå lägre än ett orört syskon.
McQueens kupé visar dessutom att kändispremien inte är stabil. Den såldes för 10 175 000 dollar 2014 och gick under klubban igen 2023 för 5 395 000 dollar. Nästan halva värdet borta på nio år.
Ändringarna är poängen
Argumentet för värderingen är att bilen inte är original men autentisk. Motor och transaxel är de ursprungliga, karossen är Scagliettis och lacken är McQueens.
Auktionshuset beskriver den som bevarad snarare än restaurerad. Ändringarna gjordes av mannen som gör bilen berömd, inte av en senare ägare.
”Av alla uppmärksammade bilar som ägts av den ikoniske Steve McQueen förblir denna NART Spider den mest gäckande och mytomspunna”, säger David Gooding, vd för Gooding Christie’s, i ett pressmeddelande.
Går bilen för det lägre utropspriset blir den den dyraste bil med McQueenkoppling som sålts på auktion. Den Shelby Cobra han körde ropades ut för 13,5 till 16,2 miljoner kronor 2024. Rekordet för en bil på auktion är 569 miljoner kronor, satt av en Ferrari 250 GTO 2023.