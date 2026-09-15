McQueens kraschade Ferrari väntas dra in 194 miljoner

Den har stått i samma privata samling i 40 år och visats offentligt bara två gånger, 1996 och 2003. Hela katalogen publiceras i oktober.

Det är en av tio byggda. Ferraris amerikanske importör beställde en öppen version av 275 GTB/4 från karossbyggaren Scaglietti med planen att sälja 25. Priset på 14 400 dollar var för högt och produktionen stannade vid tio bilar 1967 och 1968.

Under huven sitter en V12 på 3 286 kubik med 300 hästkrafter. Road & Track satte bilen på omslaget i september 1967 och kallade den världens mest tillfredsställande sportbil.

Kraschad nästan direkt

Steve McQueen såg den första bilen på inspelningen av The Thomas Crown Affair 1967 och beställde en egen.

I filmrollen så dissade Steve McQueen bilen som ”en av de röda italienska sakerna”. Privat var det en helt annan sak. Foto: Wiki Commons

I filmen kör Faye Dunaway bilen medan McQueens rollfigur avfärdar den som ”en av de där röda italienska sakerna”.

Hans egen stod färdig i september samma år, en av bara två lackade i mörkblå Blu Sera. McQueen lät genast lacka om den i en mörkare metallicblå och klä om sätena med eget mönster på sömmarna.

Sedan blev bilen påkörd bakifrån på Pacific Coast Highway, enligt RM Sotheby’s dokumentation nästan på jungfruturen. Reservdelar saknades och reparationen drog ut på tiden.

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McQueen köpte i stället en 275 GTB/4 kupé i december 1967, flyttade över ekerfälgarna och backspegeln från den kraschade spidern och sålde den kort därefter. 1971 hade den en ny ägare och 1986 köptes den av nuvarande ägaren.