Vilka däck är godkända?

Det går bra med både dubbade och dubbfria vinterdäck. Men för den som väljer friktionsdäck finns ett viktigt krav: däcken måste vara märkta med alptopp och snöflinga, den så kallade 3PMSF-symbolen.

Mönsterdjupet ska vara minst tre millimeter på personbilar och lätta fordon. För tunga husbilar i personbilsklass II, med en totalvikt över 3 500 kilo, gäller minst fem millimeter.

Den som kör dubbat behöver säkerställa att antalet dubb inte skiljer sig mer än 25 procent mellan det däck som har flest respektive minst antal dubbar.

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Några faktiska lagkrav kring ålder på däcken har vi inte i Sverige, men en branschrekommendation att förhålla sig till är att byta åtminstone vart tionde år – vissa tillverkare menar att ungefär vart sjätte år är att föredra om däcken rullar riktigt långa sträckor.

Vilka fordon gäller reglerna?

De däckregler som gäller mellan den 1 december och 31 mars omfattar personbilar, lätta lastbilar, lätta bussar och A-traktorer, och släpvagnar som dras av dessa fordon.

Även tunga lastbilar och bussar ska ha vinterdäcken på under perioden, men de har andra datum att förhålla sig till. För de tyngre fordonsklasserna ska vinterdäcken vara på mellan den 10 november och 10 april, oavsett väglag.

Det finns några undantag

Det är inte alla bilar som måste köra med vinterdäck bara för att det är snö och is på vägarna. Bland annat slipper veteranbilar kravet, detsamma gäller vid färd till och från reparation eller besiktning. Ytterligare undantag omfattar bilar med saluvagnslicens och tyngre lastbilar som körs vid anläggningsarbeten.

Man ska dock ha i åtanke att undantagen endast gäller om resan kan göras på ett säkert sätt. Det handlar alltså inte om något generellt frikort att köra på sommardäck under vintern.

Så dyrt kan det bli

Förra året blev det dyrare att strunta i vinterdäcksreglerna. Bötesbeloppet för den som kör med sommardäck under vinterdäcksperioden uppdaterades från 1200 kronor till 2000 kronor, en höjning om 67 procent, skriver Vianor via TT.

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Hos Riksåklagaren specificeras övriga bötesbelopp som kan drabba den som inte varit noggrann med däcken:

Förseelse Bötesbelopp Däck med otillräckligt profildjup 1 200 kr Däck med hål, skåra eller annan skada som blottlägger däckets armering, eller däck som visar tecken på brott eller separation 3 000 kr Dubbdäck på gata eller väg med lokalt dubbdäcksförbud 1000 kr Otillåten kombination av dubbade och odubbade däck 1 000 kr Släpvagn saknar dubbade däck trots att den dras av en bil med dubbade däck 1 000 kr

Glöm inte att kontrollera däcken

Ett snabbt ögonkast räcker inte alltid när vinterhjulen åker på. Kontrollera mönsterdjupet, men titta också efter sprickor, bulor och ojämnt slitage.

Däcktrycket är också viktigt. För lågt tryck försämrar både köregenskaper och bränsleekonomi. Rätt tryck hittar du i bilens instruktionsbok eller på märkningen i bilen.

Och glöm inte att efterdra hjulbultarna efter några mil. Varje år lossnar nämligen uppemot 30 000 hjul på svenska vägar.