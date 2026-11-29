Hal som en ål, med plats för fem – Schlörwagen snickrades ihop i 1930-talets Tyskland, hade rekordlågt luftmotstånd men försvann spårlöst efter andra världskriget.
1930-talsbilen slår nya elbilarna med sitt extremt låga luftmotstånd
Dagens biltillverkare lägger stora resurser på att pressa ner luftmotståndet. Nyligen presenterade Audi sin nya elektriska A2 e-tron, bland annat tack vare luftmotståndsvärdet på 0,24 cd blir modellen den mest energieffektiva bilen i tillverkarens historia.
Än bättre var Volkswagens XL1, en produktionsbil som såldes i limiterade 250 exemplar. Där lyckades cd-värdet pressas ned till 0,189. Mission Efficiency, VW:s uppföljande koncept som presenterades i september i år är ännu mer aerodynamisk: 0,158 cd.
Men de modellerna är varken det första eller bästa som tyska ingenjörer tagit fram inom området. En märklig skapelse från 1930-talet har fortfarande ett rejält försprång framför dagens halaste produktionsbilar.
En flygplansvinge på fyra hjul – byggd för fem
Den strömlinjeformade skapelsen döptes till Schlörwagen, efter konstruktören och ingenjören Karl Schlör. Han fick uppdraget att utveckla en bil med så lågt luftmotstånd som möjligt. Med inspiration från flygplansvingar ritade han en kaross med mjuka, rundade former och så få utstickande detaljer som möjligt.
Karossen byggdes med en trästomme klädd i aluminium. Hjulen byggdes in i karossen, och detsamma gällde detaljer som strålkastare, dörrhandtag och blinkers – allt integrerades för att störa luftflödet så lite som möjligt, enligt tyska rymdfartsorganisationen DLR.
Resultatet blev ett minst sagt ovanligt fordon. Bilen var över två meter bred och byggdes på ett modifierat Mercedes-Benz 170 H-chassi. Motorn var en 1,7-liters bensinmotor på 38 hästkrafter. Senare ska man dock också ha experimenterat med en större flygplansmotor, vilket är vad som syns på bilden här nedan.
Målet var att skapa en rymlig familjebil med plats för sju personer. Till prototypen fick man dock nöja sig med fem sittplatser, fler var nämligen svårt att passa in i chassikonstruktionen.
Vid vindtunneltester 1938 uppmättes luftmotståndskoefficienten till 0,186. Senare mätningar som Volkswagen gjorde på en skalenlig modell gav istället ett luftmotståndsvärde på 0,15 cd.
Vanliga, lite mer strömlinjeformade moderna produktionsbilar, har ofta motsvarande värde omkring 0,25.
Funkade inte i verkligheten
Den extrema formen kom dock med ett pris. Schlörwagens breda och höga kaross gjorde bilen känslig för sidvind, vilket påverkade köregenskaperna negativt. Aerodynamiken var imponerande i vindtunneln, men betydligt svårare att hantera under verklig körning.
Även topphastigheten blev omdiskuterad. Schlör uppgav själv 146 km/h, men andra fordonsexperter ifrågasatte resultatet. Vid provkörningar på motorvägen mellan Göttingen och Kassel nådde bilen omkring 134–136 km/h.
Bränsleförbrukningen var däremot anmärkningsvärt låg för sin tid. Schlörwagen drog omkring åtta liter per 100 kilometer.
Försvann efter kriget
Trots de tekniska framstegen blev Schlörwagen aldrig någon serietillverkad bil. Kombinationen av känsliga köregenskaper och en opraktisk konstruktion satte stopp för vidare utveckling.
Originalbilen tros ha skrotats efter andra världskriget, men dess slutliga öde är fortfarande okänt.
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