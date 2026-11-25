Nissan har nämligen, tillsammans med det lokala miljövarumärket Food Reborn, tagit fram en ny typ av material som man hoppas kunna använda för att göra tillverkningen av racerbilar något miljösnällare.

Idag är det ofta kolfiber som får rollen som supermaterial i bilar där man strävar efter låga vikter. Forskning från bland annat Chalmers visar dock att tillverkningen av kompositmaterialet är energikrävande och kan innebära att farliga ämnen släpps ut.

Så, med hopp om att göra de allra snabbaste bilarna något mer miljövänliga har Nissan vänt blicken mot matavfall, skriver tillverkaren.

Ananasblad, ett jordbruksavfall som annars ofta kasseras, har visat sig vara ett lämpligt alternativ till kolfibern. Och för att visa på potentialen har biltillverkaren nu faktiskt tagit fram en motorhuv byggd av fibrerna från just ananasblad.

Liknar kolfiber i tillverkningen

Yahoo Autos beskriver att processen påminner om den som används för kolfiber: Fibrerna dras ut ur bladen och görs om till platta band, som sedan vävs ihop och förenas med en harts.

Resultatet har enligt Nissan tillräckligt bra mekaniska egenskaper för att klara motorsportens krav, samtidigt som miljöpåverkan blir mindre. Och materialet finns det gott om, uppskattningar säger att uppemot 50 miljoner ton ananasblad blir till avfall varje år.