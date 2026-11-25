Nissan vill göra framtidens racingbilar lite grönare – med hjälp av ananasblad. Tillsammans med ett japanskt miljöföretag har biltillverkaren utvecklat ett nytt kompositmaterial som kan bli ett alternativ till kolfiber.
Nissan bygger racerbil av ananasblad – ska ersätta kolfiber
Den japanska tillverkaren har visserligen redan en Leaf i modellprogrammet – men där är namnet mer symboliskt än beskrivande. Hos framtida modeller kan det dock handla om en mer bokstavlig innebörd.
Nissan har nämligen, tillsammans med det lokala miljövarumärket Food Reborn, tagit fram en ny typ av material som man hoppas kunna använda för att göra tillverkningen av racerbilar något miljösnällare.
Idag är det ofta kolfiber som får rollen som supermaterial i bilar där man strävar efter låga vikter. Forskning från bland annat Chalmers visar dock att tillverkningen av kompositmaterialet är energikrävande och kan innebära att farliga ämnen släpps ut.
Så, med hopp om att göra de allra snabbaste bilarna något mer miljövänliga har Nissan vänt blicken mot matavfall, skriver tillverkaren.
Ananasblad, ett jordbruksavfall som annars ofta kasseras, har visat sig vara ett lämpligt alternativ till kolfibern. Och för att visa på potentialen har biltillverkaren nu faktiskt tagit fram en motorhuv byggd av fibrerna från just ananasblad.
Liknar kolfiber i tillverkningen
Yahoo Autos beskriver att processen påminner om den som används för kolfiber: Fibrerna dras ut ur bladen och görs om till platta band, som sedan vävs ihop och förenas med en harts.
Resultatet har enligt Nissan tillräckligt bra mekaniska egenskaper för att klara motorsportens krav, samtidigt som miljöpåverkan blir mindre. Och materialet finns det gott om, uppskattningar säger att uppemot 50 miljoner ton ananasblad blir till avfall varje år.
Huv till sportbilen GT-R
Enligt Tyska Auto Bild har testerna hittills resulterat i en motorhuv till preformancebilen GT-R, som kunde visas upp på en teknikmässa i Tokyo tidigare i november.
Men konceptbilder visar även vad som ser ut att vara en hel kaross i naturmaterialet.
Enligt tillverkaren har det nya materialet högre draghållfasthet än plast förstärkt med linfibrer, vilket bland annat BMW använder i vissa av sina racingbilar.
Nissan har licensierat tillverkningstekniken till Food Reborn, som ska kunna producera både själva fibertyget och halvfabrikat för komposittillverkning. Ambitionen är att materialet ska få användning inom bland annat motorsporten. Någon konkret plan på att sätta ananasfiber i serieproducerade bilar har Nissan däremot inte presenterat.
Franska Cardisiac spekulerar dock att materialet skulle kunna komma att bli aktuellt som ersättning för både kolfiber och aluminium även i vanliga bilar, vilket både skulle kunna kapa i vikt och miljöpåverkan.