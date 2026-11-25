Vinterdäcken kan se fina ut på ytan, men dölja en ålder som påverkar greppet på vägen. I Norge rullar över 130 000 bilar på minst sex år gamla däck – och svenska bilister verkar ha dålig koll på vad som sitter på fälgarna.
Var femte svensk har inte koll på dolda däckrisken – så kollar du dina
I Norge uppskattas över 130 000 bilar rulla på vinterdäck som är minst sex år gamla. Det motsvarar omkring fyra procent av bilisterna, enligt en undersökning från Tryg Forsikring.
Även bland svenska bilister finns det anledning att se över vad som sitter på fälgarna. I en Novusundersökning på uppdrag av Trygg-Hansa uppger var femte tillfrågad att de inte har koll på hur gamla deras vinterdäck är.
Var fjärde förare säger dessutom att de någon gång har chansat och kört ytterligare en säsong trots att de varit osäkra på om däcken borde bytas.
Två tredjedelar kollar inte däckåldern
Speciellt konstigt är det kanske inte att just däckåldern blivit lite av en dold fråga bland bilägare. Däcktryck, mönsterdjup och slitageskador är sådant som syns tydligare – och enklare kan kontrolleras med ett snabbt ögonkast innan man hoppar in i bilen.
Att däcken är till åldern komna syns inte nödvändigtvis genom att bara titta på dem. De kan ha fint mönsterdjup och vara fria från torrsprickor trots att de rullat en eller ett par säsonger för mycket.
Enligt Trygg-Hansas undersökning brukar 74 procent kontrollera mönsterdjupet vid hjulskiftet. Betydligt färre, 34 procent, tittar på däckens ålder. Detta trots att däckens ålder kan ha stor påverkan på hur bilen klarar vinterväglaget.
När gummit åldras blir det hårdare och kan få sämre grepp, även om däcken fortfarande ser bra ut. Däcktillverkaren Michelin menar att det kan påverka både väghållning och bromsförmåga.
Så gammalt får däcket vara
Det finns ingen lagstadgad maxålder för bildäck i Sverige. Däremot finns rekommendationer från däcktillverkare och branschaktörer.
Däckföretaget Vianor hänvisar till en internationell tumregel på högst tio år från tillverkningsdatumet. För däck som används regelbundet rekommenderas däremot byte efter ungefär sex års användning.
Michelin har en annan rekommendation. Efter fem års användning menar de att man bör få däcken kontrollerade av en fackman minst en gång om året – det innebär inte att alla däck måste bytas efter ett visst antal år, utan att skicket behöver bedömas individuellt.
Så kontrollerar du däckens ålder
Trots att så få faktiskt gör det, är det ganska enkelt att ta reda på hur gamla dina däck är. På sidan av varje däck finns en så kallad DOT-märkning med fyra siffror i slutet.
De två första siffrorna anger veckan och de två sista året som dina däck tillverkades. Står det exempelvis 3021 betyder det att däcket tillverkades vecka 30 år 2021.