Även bland svenska bilister finns det anledning att se över vad som sitter på fälgarna. I en Novusundersökning på uppdrag av Trygg-Hansa uppger var femte tillfrågad att de inte har koll på hur gamla deras vinterdäck är.

Var fjärde förare säger dessutom att de någon gång har chansat och kört ytterligare en säsong trots att de varit osäkra på om däcken borde bytas.

Två tredjedelar kollar inte däckåldern

Speciellt konstigt är det kanske inte att just däckåldern blivit lite av en dold fråga bland bilägare. Däcktryck, mönsterdjup och slitageskador är sådant som syns tydligare – och enklare kan kontrolleras med ett snabbt ögonkast innan man hoppar in i bilen.

Att däcken är till åldern komna syns inte nödvändigtvis genom att bara titta på dem. De kan ha fint mönsterdjup och vara fria från torrsprickor trots att de rullat en eller ett par säsonger för mycket.

Enligt Trygg-Hansas undersökning brukar 74 procent kontrollera mönsterdjupet vid hjulskiftet. Betydligt färre, 34 procent, tittar på däckens ålder. Detta trots att däckens ålder kan ha stor påverkan på hur bilen klarar vinterväglaget.

När gummit åldras blir det hårdare och kan få sämre grepp, även om däcken fortfarande ser bra ut. Däcktillverkaren Michelin menar att det kan påverka både väghållning och bromsförmåga.