Ioniq 5 är toppval på begagnatsidan – men ADAC varnar för haverier

En pålitlighetsundersökning från tyska motororganisationen ADAC visar dock på ett slags trendbrott – när treåriga bilar ställs mot varandra pekas flera Toyotamodeller samt Hyundai Ioniq 5 ut som problematiska.

Ioniq 5 sticker ut i ADAC:s haveristatistik, där problemen kopplas till bilens integrerade laddningsstyrenhet. Fel på enheten kan påverka laddningen av 12-voltsbatteriet och i värsta fall göra att bilen blir stående. För två år gamla bilar registrerades 22,4 driftstopp per 1 000 fordon under 2024, vilket var betydligt högre än för många andra elbilar. Även bilelektronik och 12-voltsbatteriet pekas ut som felkällor för de tidiga årsmodellerna.

Valdes till Årets begagnade elbil

Brittiska Auto Express har, trots ADAC:s dystra rapport, utsett Hyundai Ioniq 5 till årets begagnade bil 2026. Det är första gången en elbil tar hem tidningens övergripande utmärkelse.

I motiveringen lyfter man fram den futuristiska designen, den rymliga kupén och den goda komforten. Versionerna med större batteri får beröm för sin räckvidd, och vissa modeller kan snabbladdas med upp till 350 kW. Även den sportiga Ioniq 5 N får beröm för sina köregenskaper.

När bilen var ny var prislappen en nackdel, men på begagnatmarknaden har den blivit betydligt mer tillgänglig.

Bortsett från haverier – en toppbil, tycker ADAC

Även tyska ADAC har egentligen mycket gott att säga om Hyundai Ioniq 5. I ett test av den uppdaterade versionen med 84 kWh-batteri och bakhjulsdrift fick bilen betyget 1,8, där 0,6 är bäst och 5,5 är sämst. Särskilt starka sidor är drivlinan, energieffektiviteten och den snabba laddningen.

ADAC uppmätte en räckvidd på omkring 500 kilometer under gynnsamma förhållanden och en maximal laddeffekt på drygt 255 kW. Kupén får också beröm för sina generösa utrymmen, inte minst i baksätet. Kritiken som framförs handlar framför allt om att bilen är bred och aningen svårmanövrerad i stadstrafik, liksom om det höga nypriset.

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Ingen jättehit i Sverige

Hittills verkar modellen, trots väldigt positiva recensioner, inte ha slagit speciellt hårt på svenska marknaden.

När Dagens PS recenserade bilen 2023 beskrevs den som ”bland det bästa som finns på marknaden” men Car Info säger att det endast rullar totalt 3467 Ioniq 5 på svenska vägar. I september såldes drygt 170 exemplar på begagnatmarknaden. Den något äldre konkurrenten, Volkswagen I.D4, bytte ägare ungefär 2000 gånger under samma period.