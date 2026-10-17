Unik retro-Renault för 3,9 miljoner – 1000 redan tingade

För Renaults del har elektriska R5 och R4 visat sig vara riktiga vinnare – märkets sålda elbilar i Europa ökade med 63,2 procent årets första halvår, och de två små nygamla modellerna ligger starkt i sina respektive segment, både i Sverige och resten av regionen.

Citroën och Fiat följer samma ström med sina nyligen uppvisade 2CV respektive Multiplina: Kompakta, smidiga och lekfulla – perfekt för stadskörning.

Peugeot vågar dock nafsa på något lite mer dekadent med sitt E-T16-koncept som visades upp under motorveckan i Paris. Där har man petat in mer än 800 elektriska hästkrafter i en rallyversion av 208, sprängfylld med pondus. Någon serieproduktion har man dock inte bekräftat.

555 hästkrafter, byggd för bana

Renault, å andra sidan, har bjudit in strax under 2000 köpare till att lägga vantarna på en R5 i sportbilsform.

Man når inte hela vägen till Peugots 800 hästar, men 555 hk bedöms vara nog för att avverka 0–100 på 3,5 sekunder och toppa kring 270 km/h.

Till skillnad från vanliga R5 E-Tech har Turbo 3E en egen kolfiberstruktur och två elmotorer monterade i bakhjulen. Tillsammans levererar de 4 800 Nm i vridmoment, och i ett dedikerat driftläge ska man kunna plåga asfalten (och däcken) lite extra – helst på bana, menar Renault. Batteriet på 70 kWh ska ge en räckvidd på över 410 kilometer enligt WLTP.

Kostar uppemot 3,9 miljoner – och hälften är tingade

Renault bygger bara 1 980 exemplar, en blinkning till året då den ursprungliga R5 Turbo lanserades.

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Grundpriset ligger på 160 000 euro, motsvarande omkring 1,8 miljoner kronor. Ändå har Renault redan fått in beställningar på fler än 1000 bilar, enligt uppgifter från modellens produktansvarige Florent Ingargiola, som Motor1 rapporterar om.

För den som vill sätta en personlig prägel på bilen finns omfattande möjligheter att välja färger, material och detaljer tillsammans med Renaults designers. Det kan bli dyrt. Renaultchefen François Provost räknar med att de mest påkostade exemplaren kan passera motsvarande ungefär 3,9 miljoner kronor.