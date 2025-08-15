I en oväntad vändning stärker Volvo Cars sin organisation med en hemvändande chef.
Ny chef får nyckelroll i Volvo Cars
Den nya strategin syftar till att konsolidera styrkan inom företaget, men bakom kulisserna sker större förändringar.
Interna omstruktureringar på volvo cars
Biltillverkaren Volvo Cars genomgår en betydande omstrukturering av sin ledningsgrupp. Tidigare vd för motorfabriken i Skövde, Michael Fleiss, återvänder till företaget för att ta över den viktiga rollen som chef för strategi och produkt, återvänder till företaget för att ta över den viktiga rollen som chef för strategi och produkt.
Denna position övertar han från Erik Severinson, som i sin tur utses till ny kommersiell chef.
Förändringarna syftar till att stärka bolagets kommersiella och produktinriktade organisation, med nya regionala strukturer och särskilda produktlinjechefer under Severinsons ledning.
Samtidigt fortsätter företaget sitt besparingsprogram enligt plan, vilket framgick av den senaste kvartalsrapporten.
Vd-bytet som skapade rubriker
I ett uppmärksammat vd-byte tidigare under året återvände även Håkan Samuelsson, som tidigare lett företaget i nästan tio år. Han tog över efter att den dåvarande vd:n Jim Rowan hade lämnat sin post.
Enligt fordonsanalytikern Hampus Engellau, på Handelsbanken, var detta ett sätt för bolaget att “köpa sig tid”. Engellau menar att styrelsen och den tidigare vd:n antagligen hade olika visioner om hur företaget skulle drivas, skriver Ekonomikanalen.
Trots att Volvo Cars under 2024 hade ett positivt kassaflöde och en försäljningsökning på åtta procent globalt, har förseningar med modellen EX90 varit en stor besvikelse. Enligt analys från EFN Finansmagasinet tror Engellau inte att den fallande aktiekursen var den huvudsakliga anledningen till vd-bytet.
Analytiker ser fördelar med återvändande chef
Samuelsson, som var med om att börsnotera bolaget med ett introduktionspris på 53 kronor per aktie, ansågs av analytiker som ett säkert kort. Han var vd mellan 2012 och 2022 och har erfarenhet av att utveckla tekniska plattformar och nya modeller.
Enligt Engellau känner han företaget väl och känner till mycket av det som nu ligger i företagets planer.
Lokalt i Göteborg ser Västsvenska Handelskammarens vd, Johan Trouvé, positivt på Samuelssons återkomst. Trouvé anser att Samuelsson har varit oerhört viktig för Volvo Cars och att han har varit en tongivande och stark person med stor erfarenhet.
Enligt Trouvé har han varit med om stora förändringar och bidragit till att arbeta fram hela det modellprogram som byggt företagets framgångar.
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
