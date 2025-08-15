Ny chef får nyckelroll i Volvo Cars

AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

Vd-bytet som skapade rubriker

ANNONS

I ett uppmärksammat vd-byte tidigare under året återvände även Håkan Samuelsson, som tidigare lett företaget i nästan tio år. Han tog över efter att den dåvarande vd:n Jim Rowan hade lämnat sin post.

Enligt fordonsanalytikern Hampus Engellau, på Handelsbanken, var detta ett sätt för bolaget att “köpa sig tid”. Engellau menar att styrelsen och den tidigare vd:n antagligen hade olika visioner om hur företaget skulle drivas, skriver Ekonomikanalen.

Trots att Volvo Cars under 2024 hade ett positivt kassaflöde och en försäljningsökning på åtta procent globalt, har förseningar med modellen EX90 varit en stor besvikelse. Enligt analys från EFN Finansmagasinet tror Engellau inte att den fallande aktiekursen var den huvudsakliga anledningen till vd-bytet.

Volvo EC 40 (Foto: Volvo)

Analytiker ser fördelar med återvändande chef

Samuelsson, som var med om att börsnotera bolaget med ett introduktionspris på 53 kronor per aktie, ansågs av analytiker som ett säkert kort. Han var vd mellan 2012 och 2022 och har erfarenhet av att utveckla tekniska plattformar och nya modeller.

Enligt Engellau känner han företaget väl och känner till mycket av det som nu ligger i företagets planer.

Lokalt i Göteborg ser Västsvenska Handelskammarens vd, Johan Trouvé, positivt på Samuelssons återkomst. Trouvé anser att Samuelsson har varit oerhört viktig för Volvo Cars och att han har varit en tongivande och stark person med stor erfarenhet.

Enligt Trouvé har han varit med om stora förändringar och bidragit till att arbeta fram hela det modellprogram som byggt företagets framgångar.

ANNONS

Missa inte:

Ovetande svensk vann 409 miljoner – misstog samtal för bedrägeri. News 55

Sverige i toppen för längsta arbetsliv i Europa. E55

Tipset: Undvik fel häst i AI-racet. Köp leverantörerna i stället. Realtid