Dagens PS
Dagensps.se
Motor

Snabbladdning eller lågt pris – vi jämför åt dig

Ska man satsa på snabb laddning eller lågt pris? (Foto: Audi, Peugeot och Canva. Bilden är ett montage)
Ska man satsa på snabb laddning eller lågt pris? (Foto: Audi, Peugeot och Canva. Bilden är ett montage)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 15 aug. 2025Publicerad: 15 aug. 2025

I takt med att elbilsmarknaden mognar står många bilköpare inför ett svårt val. Ska man prioritera en elbil som kan laddas på bara tio minuter, eller är det smartare att satsa på de betydligt billigare modellerna?

I takt med att elbilen har blivit ett allt vanligare inslag i trafiken har de egenskaper som bilköpare prioriterar förändrats. Tidigare var det primärt räckvidden som lockade, men i dag, när de flesta bilar erbjuder tillräcklig distans, har fokus skiftat.

Nu är det istället snabbladdning som har seglat upp som en ny prestigegren, framför allt i Kina. Men även i Europa händer det saker på snabbladdningsfronten.

Bilmärken som Xpeng har lanserat nya versioner av sina modeller G6 och G9 med en avsevärt förbättrad laddkapacitet.

Den som i dag söker en bil som snabbt fyller på batteriet har ett flertal alternativ att välja bland. Att ladda från tio till 80 procent på mindre än 20 minuter är inte längre någon ovanlighet. De snabbaste bilarna klarar samma laddning på drygt tio minuter.

En av anledningarna till att snabbladdning blivit så viktigt är att en hög maxeffekt inte är allt. För att en bil ska kunna laddas snabbt måste den även ha en hög genomsnittseffekt.

Pris eller hastighet?

Men med den avancerade tekniken kommer också ett högre pris.

De snabbladdande bilarna är i många fall dyrare, och det är inte alla som har möjlighet att betala de höga summor som de kräver. Då kan de billigare alternativen vara ett attraktivt val.

De må ha enklare teknik och mindre batterikapacitet, men för många räcker det gott och väl för att täcka det dagliga behovet. Allt handlar i slutändan om att hitta den bästa kompromissen för sin egen plånbok och sitt liv.

Priserna kan också variera, beroende på kampanjer och marknadssituation, vilket gör det viktigt att jämföra olika erbjudanden.

Här är några av de snabbast laddande elbilarna

Här listas de elbilar med bäst laddkapacitet som går att köpa på den svenska marknaden under augusti 2025.

Xpeng G9

Max laddkapacitet på 525 kW, laddar från tio till 80 procent på 12 minuter.

XPENG G9 (Foto: XPENG)
XPENG G9 (Foto: XPENG)

Xpeng G6

Max laddkapacitet på 421 kW, laddar från tio till 80 procent på 12 minuter.

XPENG G6. (Foto: XPENG)
XPENG G6. (Foto: XPENG)
Smart 5

Max laddkapacitet på 400 kW, laddar från tio till 80 procent på 18 minuter.

Smart 5 (Foto: Smart)
Smart 5 (Foto: Smart)

Zeekr 7

Max laddkapacitet på 360 kW, laddar från tio till 80 procent på 16 minuter.

Zeekr 7X (Foto: Zeekr)
Zeekr 7X (Foto: Zeekr)

Lotus Eletre

Max laddkapacitet på 367 kW, laddar från tio till 80 procent på 19 minuter.

Lotus Eletre (Foto: Lotus)
Lotus Eletre (Foto: Lotus)
Lotus Emeya

Max laddkapacitet på 350 kW, laddar från tio till 80 procent på 18 minuter.

Lotus Emeya 2026 (Foto: Lotus)
Lotus Emeya 2026 (Foto: Lotus)

Volvo ES90

Max laddkapacitet på 350 kW, laddar från tio till 80 procent på 20 minuter.

Volvo ES90 (Foto: Volvo)
Volvo ES90 (Foto: Volvo)

Mercedes CLA

Max laddkapacitet på 320 kW, laddar från tio till 80 procent på 22 minuter.

Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (Foto: Mercedes)
Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (Foto: Mercedes)
Porsche Taycan

Max laddkapacitet på 322 kW, laddar från tio till 80 procent på 16 minuter.

Porsche Taycan (Foto: Porsche)
Porsche Taycan (Foto: Porsche)

Audi A6

Max laddkapacitet på 270 kW, laddar från tio till 80 procent på 21 minuter.

Audi A6 (Foto: Audi)
Audi A6 (Foto: Audi)

Och här är några av de billigaste elbilarna

Även om de dyrare bilarna erbjuder avancerad teknik, kan du som söker en billigare elbil fortfarande hitta flera bra alternativ.

Här är några av de billigaste modellerna på marknaden, alla med priser under 400 000 kronor.

Observera att priset kan skilja sig beroende på kampanjer och andra orsaker. Du kan säkert också hitta andra bilar för under 400 000 kronor.

Citroën Ë-C3

Från 297 500 kronor. En av Europas billigaste elbilar. Har en enklare plattform och saknar vissa funktioner som fönsterhissar, men för det priset är det svårt att klaga.

Citroën Ë-C3 (Foto: Citroën)
Citroën Ë-C3 (Foto: Citroën)

Hyundai Inster

Från 299 900 kronor. En liten och prisvärd bil som kan utrustas med mycket teknik, inklusive värmepump.

Hyundai Inster (Foto: Åsa Wallenrud)
Hyundai Inster (Foto: Åsa Wallenrud)

Fiat 500e

Från 299 900 kronor. En kompakt stadsbil med retrodesign som är ett bra val för pendlare eller som andrabil.

Fiat 500e (Foto: Fiat)
Fiat 500e (Foto: Fiat)

Citroën Ë-C3 Aircross

Från 319 900 kronor. Denna modell är en större version av Ë-C3 och erbjuder mer praktiskt utrymme, även om den är dyrare.

Citroën Ë-C3 Aircross (Foto: Citroën)
Citroën Ë-C3 Aircross (Foto: Citroën)

Jeep Avenger

Från 339 900 kronor. Denna bil delar teknik med andra modeller från Stellantis-koncernen och utsågs till årets bil när den lanserades.

Jeep Avenger (Foto: Jeep)
Jeep Avenger (Foto: Jeep)

Renault 5

Från 349 900 kronor. En retroinspirerad elbil med poppig design som har bra teknik och till och med en baguett-hållare.

Renault 5 (Foto: Renault)
Renault 5 (Foto: Renault)

Peugeot E-208

Från 359 900 kronor. En stilren elbil som utsågs till årets bil 2020 och som nu har uppgraderats med en mer kraftfull motor.

Peugeot E-208 (Foto: Peugeot)
Peugeot E-208 (Foto: Peugeot)

Fiat 600e

Från 359 900 kronor. En italiensk version av andra Stellantis-bilar, med samma tekniska komponenter men med Fiats unika design.

Fiat 600e (Foto: Fiat)
Fiat 600e (Foto: Fiat)

Opel Corsa E

Från 369 900 kronor. Det tyska svaret på Peugeot E-208, med en något stramare design och högre grundutrustning.

Opel Corsa E (Foto: Opel)
Opel Corsa E (Foto: Opel)

Opel Frontera

Från 379 900 kronor. Opels version av Citroën Ë-C3 Aircross, som är lite lyxigare utrustad trots att den har samma batteri och motor.

Opel Frontera (Foto: Opel)
Opel Frontera (Foto: Opel)

Volkswagen ID3

Från 382 300 kronor. En stabil och trygg elbil som trots tidigare mjukvaruproblem nu är ett bra val. Även om det är en barskrapad modell får du en avancerad grundbil till ett attraktivt pris.

Volkswagen ID.3 (Foto: Volkswagen)
Volkswagen ID.3 (Foto: Volkswagen)

Efter bilköpet: Kvinnan fryser firmans tillgångar

En kvinna i Oslo har tagit ett rätt unikt och kraftfullt steg efter att ha blivit missnöjd med sitt bilköp. Istället för att enbart följa den vanliga

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

