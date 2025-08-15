Suzuki Jimny förbjuden – köp en och du stäms

Trots det finns det de som försöker att parallellimportera bilen, men nu tar tillverkaren till drastiska åtgärder för att sätta stopp för detta.

Men varför stoppas den i EU?

Den lilla, men omåttligt populära, Suzuki Jimny har sedan 2018 varit en drömbil för många. Den har beskrivits som en mini-g-klass och lockat många bilentusiaster. Nu har dock modellen stoppats från försäljning inom EU. Anledningen är de nya, stränga EU-kraven gällande säkerhet och miljö.

Enligt Top Gear uppfyller inte Suzuki Jimny de nya GSR II-säkerhetsreglerna eller de kommande euro 7-utsläppskraven. Därför har Suzuki valt att sluta producera och sälja bilen för EU-marknaden.

De menar att de nödvändiga ändringarna skulle göra bilen alldeles för dyr att tillverka, vilket skulle minska dess attraktionskraft ytterligare.

Suzuki Jimny (Foto: Eugene Chystiakov on Unsplash)

En talesperson från Suzuki i Tyskland har bekräftat att företaget redan har tagit rättsliga åtgärder mot de som försöker parallellimportera Suzuki Jimny till Europa. De bekräftar att den illegala importen har ökat den senaste tiden och att det rör sig om intrång i varumärkesrättigheterna.

“Suzuki Tyskland har (på uppdrag av Suzuki motor corporation) redan agerat framgångsrikt mot sådana parallellimporter flera gånger tidigare och kommer att fortsätta att göra det kraftfullt i framtiden”, säger en representant för Suzuki Tyskland.

Suzuki Jimny (Foto: Hendrik Schuette on Unsplash)