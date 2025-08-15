Dagens PS
Suzuki Jimny förbjuden – köp en och du stäms

Köp inte en Jimny för då stämmer Suzuki dig. (Foto: Eugene Chystiakov on Unsplash och Canva. Bilden är ett montage)
Köp inte en Jimny för då stämmer Suzuki dig. (Foto: Eugene Chystiakov on Unsplash och Canva. Bilden är ett montage)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 15 aug. 2025Publicerad: 15 aug. 2025

Suzuki Jimny är en av de mest omtyckta suvarna på marknaden, men den populära modellen har nu blivit förbjuden att sälja i EU.

Trots det finns det de som försöker att parallellimportera bilen, men nu tar tillverkaren till drastiska åtgärder för att sätta stopp för detta.

Men varför stoppas den i EU?

Den lilla, men omåttligt populära, Suzuki Jimny har sedan 2018 varit en drömbil för många. Den har beskrivits som en mini-g-klass och lockat många bilentusiaster. Nu har dock modellen stoppats från försäljning inom EU. Anledningen är de nya, stränga EU-kraven gällande säkerhet och miljö.

Enligt Top Gear uppfyller inte Suzuki Jimny de nya GSR II-säkerhetsreglerna eller de kommande euro 7-utsläppskraven. Därför har Suzuki valt att sluta producera och sälja bilen för EU-marknaden.

De menar att de nödvändiga ändringarna skulle göra bilen alldeles för dyr att tillverka, vilket skulle minska dess attraktionskraft ytterligare.

Suzuki Jimny (Foto: Eugene Chystiakov on Unsplash)
Suzuki Jimny (Foto: Eugene Chystiakov on Unsplash)

En talesperson från Suzuki i Tyskland har bekräftat att företaget redan har tagit rättsliga åtgärder mot de som försöker parallellimportera Suzuki Jimny till Europa. De bekräftar att den illegala importen har ökat den senaste tiden och att det rör sig om intrång i varumärkesrättigheterna.

“Suzuki Tyskland har (på uppdrag av Suzuki motor corporation) redan agerat framgångsrikt mot sådana parallellimporter flera gånger tidigare och kommer att fortsätta att göra det kraftfullt i framtiden”, säger en representant för Suzuki Tyskland.

Suzuki Jimny (Foto: Hendrik Schuette on Unsplash)
Suzuki Jimny (Foto: Hendrik Schuette on Unsplash)
Suzuki Jimny som “rullande miljöbrott”

Bilens 1,5-liters fyrcylindriga motor utan turbo anses vara föråldrad och orsaka för höga koldioxidutsläpp. Suzuki har internt beskrivit bilen som ett ‘rullande miljöbrott’. Enbart koldioxidutsläppen har gjort bilen näst intill osäljbar på vissa marknader.

I nederländerna har den höga koldioxidskatten (bpm) gjort att priset för en ny Jimny har stigit med cirka 346 000 svenska kronor, vilket har gjort den oattraktiv för konsumenter.

Enligt Top Gear kommer nu den som försöker importera en ny Jimny att mötas av rättsliga åtgärder. Suzuki är fast beslutna att stoppa den gråa importen för att skydda sitt varumärke och respektera EU:s regelverk.

Suzuki Jimny (Foto: Roberto Peña on Unsplash)
Suzuki Jimny (Foto: Roberto Peña on Unsplash)

För den som redan äger en Suzuki Jimny är det ingen anledning till oro. Förbudet gäller endast nyförsäljning av modellen, och befintliga bilar är fortfarande helt lagliga att köra. Modellen tillverkas dock fortfarande för andra marknader, så som Japan och Australien, där regelverken inte är lika stränga.

Det är inte första gången som Suzuki Jimny har haft problem med EU:s regler. I ett försök att undvika de höga utsläppskraven konverterade Suzuki personbilsversionen till en tvåsitsig skåpbil. Men nu har alltså även den versionen slutat säljas.

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

