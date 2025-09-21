Vissa veckor engagerar motornyheterna lite extra, och den här gången har det skett med historiska förbud och chockerande kriser.
Historiskt förbud, hackerattack och bilarna med längst räckvidd
Mest läst i kategorin
Svenska forskare jagar utsläppsfri bensin – räddar bilarna
Fossil bensin måste ersättas med utsläppsfri bensin. Nu är några svenska forskare på gång och jagar framtidens drivmedel. EU vill minska utsläppen och pekar på trafiken som en stor syndabock, där utsläppen ska minskas kraftigt. EU förbjuder nya bensinbilar Enligt nuvarande planer kommer det att bli förbjudet att sälja nya bilar som släpper ut koldioxid …
Listan – lämna aldrig det här i bilen när det är vinter
Kall vinter? Då är det mycket du ska se till att inte lämna i bilen. Det finns en hel del saker som inte gillar minusgrader. Här är listan. Du kommer kanske ihåg de där affischerna på temat ”Töm bilen själv”, som handlar om att inte lämna värdeföremål i bilen med tanke på tjuvar. Nu tipsar …
Det här är bästa däcket i vinter
Däcktestet avslöjar en överraskande vinnare, ett val som kan spara dig pengar. Läs om varför de nya reglerna förändrar allt. I det årliga vinterdäckstestet som Teknikens Värld genomför har resultaten varit tydliga. De nordiska friktionsdäcken, även kända som dubbfria däck, har nu klättrat förbi dubbdäcken och visar sig vara det överlägset bästa valet för den …
Tesla i blåsväder – ökade försäljningen genom kryphål
Teslas försäljning i Turkiet exploderade i augusti. Men bakom framgången låg en teknisk manöver som snabbt väckte både beundran och kritik – och som regeringen nu satt stopp för. Rubriken “Tesla i blåsväder” är på intet sätt ny. I juni pressades elbilstillverkaren i Frankrike med krav på att “stoppa vilseledande metoder”. Sju dagar senare väckte …
Skattefördelar går till tjänstebilar – privatbilister får stå utan
Regeringen har presenterat flera nya åtgärder för att främja övergången till eldrivna fordon, men de omfattande förslagen möter kritik. De nya planerna inkluderar permanenta skattefördelar för vissa bilister och en ny form av elbilspremie, men stödet riskerar att exkludera de allra flesta hushåll, samtidigt som miljardbelopp fortsätter att subventionera tjänstebilar. Nytt stöd och utökade skattefördelar …
Vi har sammanställt veckans mest lästa nyheter inom motorvärlden. Här får du en snabb överblick av de mest omtalade händelserna, från ett historiskt förbud mot fossila bilar till cyberattacker och en lista över elbilarnas räckvidd.
Etiopien stänger dörren för bensinbilar
Det afrikanska landet Etiopien har tagit ett oväntat och historiskt steg genom att införa ett totalt förbud mot import av bensin- och dieselbilar.
Denna djärva satsning, som är den första i sitt slag i världen, syftar till att minska landets beroende av importerade fossila bränslen och istället utnyttja sin egen vattenkraft. En nyligen färdigställd jättedamm på Nilen, Stora etiopiska renässansdammen, fördubblar landets elproduktion och blir nyckeln till den storskaliga omställningen.
Med hjälp av kinesiska tillverkare, som BYD, elektrifieras nu landets fordonsflotta.
Historiskt förbud: Nu förbjuds fossildrivna bilar. Dagens PS
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Så tar Sverige plats bland världens främsta spelnationer
Sverige har en lång historia av att ligga i framkant när det kommer till digital utveckling. Vårt avlånga land har alltså en lång tradition av hög teknisk kompetens och många svenska spelbolag var tidiga att utveckla online casinon som var mobilanpassade och möjligheter att spela i realtid.? Idag rankas flera av?Sveriges bästa online casino?högt internationellt …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Konkurs hotar biljätte efter hackarattack
Den brittiska biltillverkaren Jaguar Land Rover har drabbats av en förödande cyberattack som lamslagit produktionen i nästan två veckor.
Stoppet har inte bara påverkat de egna fabrikerna utan också skapat en kris för tusentals anställda i den globala leverantörskedjan.
Attacken, som en hackergrupp vid namn “Scattered Lapsus$ Hunters” har tagit på sig ansvaret för, har lett till att fabriker står stilla och att anställda hotas av uppsägning.
Förlusterna beräknas till miljontals kronor per dag och experter varnar för att detta kan leda till konkurser.
Konkurs nära för Jaguar Land Rover efter förödande hackerattack. Dagens PS
Elbilarna som kör längst på en laddning
Många bilköpare plågas fortfarande av räckviddsångest när de överväger att byta till elbil. Trots att den genomsnittliga dagliga körsträckan är kort, oroar sig många för att bli stående med tomt batteri.
Tack vare snabb teknisk utveckling kan moderna elbilar nu köra långt på en enda laddning.
Mercedes-Benz EQS 450+ leder räckviddsligan med imponerande 815 kilometer, medan modeller som Tesla Model 3 Long Range och Polestar 3 erbjuder lång räckvidd till ett mer tillgängligt pris.
Lista: Elbilarna som kör längst på en laddning. Dagens PS
Anställda tvingas söka bidrag från staten
Kollapsen hos Jaguar Land Rover fortsätter efter den cyberattack som slog till mot företaget.
Produktionen har stått stilla i över två veckor, vilket tvingat tusentals anställda att permitteras.
Fackförbundet Unite har uppmanat personalen i leverantörskedjan att söka statliga bidrag för att klara sin försörjning. Fackförbundet kräver nu ett krisprogram från regeringen för att undvika att fler anställda blir av med sina jobb.
Experter varnar för att produktionsstoppet kan leda till en våg av konkurser bland underleverantörerna.
Biljätte i kris – anställda uppmanas söka bidrag från staten. Dagens PS
Det här är bästa däcket i vinter
Däcktestet avslöjar en överraskande vinnare, ett val som kan spara dig pengar. Läs om varför de nya reglerna förändrar allt. I det årliga
Missa inte:
Pensionärer dömer ut regeringen – många ser försämrad ekonomi. News 55
Rotavdraget sänks vid årsskiftet – branschen vill se fortsättning. E55
Regeringen öppnar för vindkraftsstöd – SD emot. Realtid
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Rika amerikaner går i pension – flera gånger om
Jobba några år, ta en paus – och börja om igen. En ny rapport visar att var tredje rik amerikan planerar flera mini-pensioner under livet.? Amerikaner har inte råd att gå i pension, visar en rapport från Northwestern Mutual. Bland USA:s mer välbärgade är bilden dock en annan. Där vill man gå i pension flera …
EU sätter stopp: Techjättar portas från nya finanssystemet
EU är på väg att utestänga Apple, Meta, Google och Amazon från ett nytt system för delning av finansiella data. Beslutet kan stärka europeiska banker – och spä på konflikten med USA. Efter mer än två års förhandlingar om regelverket Financial Data Access (FiDA) ser det nu ut som att Big Tech får se sig …
Finanschefer varnar för populära lånetrenden: “Ett kasino”
En snabbt växande marknad för private credit oroar Europas tyngsta finanschefer. De varnar för att bristen på reglering kan leda till nästa stora finanskris. Private credit – lån som ges utanför de traditionella bankerna – har exploderat de senaste tio åren. Små och medelstora företag lockas av lägre räntor medan pensionsfonder och försäkringsbolag söker högre …
Nu avslöjas Europas dolda arbetslöshet – Sverige i topp
Den officiella arbetslösheten ger inte hela bilden. När man räknar in personer som egentligen kan och vill arbeta, men som av olika skäl inte klassas som arbetslösa, blir statistiken en helt annan. Arbetslösheten i eurozonen sjönk till 6,2 procent i juli, ned från 6,3 procent i juni, enligt statistikbyrån Eurostat. För hela EU låg arbetslösheten …
Historiskt förbud, hackerattack och bilarna med längst räckvidd
Vissa veckor engagerar motornyheterna lite extra, och den här gången har det skett med historiska förbud och chockerande kriser. Vi har sammanställt veckans mest lästa nyheter inom motorvärlden. Här får du en snabb överblick av de mest omtalade händelserna, från ett historiskt förbud mot fossila bilar till cyberattacker och en lista över elbilarnas räckvidd. Etiopien …