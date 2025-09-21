Historiskt förbud, hackerattack och bilarna med längst räckvidd

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

Konkurs hotar biljätte efter hackarattack

Storbritanniens premiärminister Keir Starmer, i mitten, och finansminister Rachel Reeves talar med arbetare under ett besök på en Jaguar Land Rover-fabrik i Birmingham, England i april. (Foto: Kirsty Wigglesworth/AP/TT)

Den brittiska biltillverkaren Jaguar Land Rover har drabbats av en förödande cyberattack som lamslagit produktionen i nästan två veckor.

Stoppet har inte bara påverkat de egna fabrikerna utan också skapat en kris för tusentals anställda i den globala leverantörskedjan.

Attacken, som en hackergrupp vid namn “Scattered Lapsus$ Hunters” har tagit på sig ansvaret för, har lett till att fabriker står stilla och att anställda hotas av uppsägning.

Förlusterna beräknas till miljontals kronor per dag och experter varnar för att detta kan leda till konkurser.

Elbilarna som kör längst på en laddning

Här är elbilarna med längst räckvidd just nu. (Foto: Volkswagen, Porsche, Kia och BMW)

Många bilköpare plågas fortfarande av räckviddsångest när de överväger att byta till elbil. Trots att den genomsnittliga dagliga körsträckan är kort, oroar sig många för att bli stående med tomt batteri.

Tack vare snabb teknisk utveckling kan moderna elbilar nu köra långt på en enda laddning.

Mercedes-Benz EQS 450+ leder räckviddsligan med imponerande 815 kilometer, medan modeller som Tesla Model 3 Long Range och Polestar 3 erbjuder lång räckvidd till ett mer tillgängligt pris.

Anställda tvingas söka bidrag från staten

Jaguar Land Rovers vd, Adrian Marvel, till höger, talar med Storbritanniens premiärminister Keir Starmer under ett besök på en Jaguar Land Rover. (Foto: Kirsty Wigglesworth/AP/TT)

Kollapsen hos Jaguar Land Rover fortsätter efter den cyberattack som slog till mot företaget.

Produktionen har stått stilla i över två veckor, vilket tvingat tusentals anställda att permitteras.

Fackförbundet Unite har uppmanat personalen i leverantörskedjan att söka statliga bidrag för att klara sin försörjning. Fackförbundet kräver nu ett krisprogram från regeringen för att undvika att fler anställda blir av med sina jobb.

Experter varnar för att produktionsstoppet kan leda till en våg av konkurser bland underleverantörerna.

