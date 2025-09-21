Dagens PS
Historiskt förbud, hackerattack och bilarna med längst räckvidd

Veckans mest lästa artiklar. (Foto: Kirsty Wigglesworth/AP/TT, Volkswagen och Canva)
Veckans mest lästa artiklar. (Foto: Kirsty Wigglesworth/AP/TT, Volkswagen och Canva)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 21 sep. 2025Publicerad: 21 sep. 2025

Vissa veckor engagerar motornyheterna lite extra, och den här gången har det skett med historiska förbud och chockerande kriser.

Vi har sammanställt veckans mest lästa nyheter inom motorvärlden. Här får du en snabb överblick av de mest omtalade händelserna, från ett historiskt förbud mot fossila bilar till cyberattacker och en lista över elbilarnas räckvidd.

Etiopien stänger dörren för bensinbilar

Det här landet är det första i världen att totalförbjuda import av nya bensin- och dieselbilar. (Foto: Abiy Temesgen on Unsplash)
Det här landet är det första i världen att totalförbjuda import av nya bensin- och dieselbilar. (Foto: Abiy Temesgen on Unsplash)

Det afrikanska landet Etiopien har tagit ett oväntat och historiskt steg genom att införa ett totalt förbud mot import av bensin- och dieselbilar.

Denna djärva satsning, som är den första i sitt slag i världen, syftar till att minska landets beroende av importerade fossila bränslen och istället utnyttja sin egen vattenkraft. En nyligen färdigställd jättedamm på Nilen, Stora etiopiska renässansdammen, fördubblar landets elproduktion och blir nyckeln till den storskaliga omställningen.

Med hjälp av kinesiska tillverkare, som BYD, elektrifieras nu landets fordonsflotta.

Historiskt förbud: Nu förbjuds fossildrivna bilar. Dagens PS

Konkurs hotar biljätte efter hackarattack

Storbritanniens premiärminister Keir Starmer, i mitten, och finansminister Rachel Reeves talar med arbetare under ett besök på en Jaguar Land Rover-fabrik i Birmingham, England i april. (Foto: Kirsty Wigglesworth/AP/TT)
Storbritanniens premiärminister Keir Starmer, i mitten, och finansminister Rachel Reeves talar med arbetare under ett besök på en Jaguar Land Rover-fabrik i Birmingham, England i april. (Foto: Kirsty Wigglesworth/AP/TT)
Den brittiska biltillverkaren Jaguar Land Rover har drabbats av en förödande cyberattack som lamslagit produktionen i nästan två veckor.

Stoppet har inte bara påverkat de egna fabrikerna utan också skapat en kris för tusentals anställda i den globala leverantörskedjan.

Attacken, som en hackergrupp vid namn “Scattered Lapsus$ Hunters” har tagit på sig ansvaret för, har lett till att fabriker står stilla och att anställda hotas av uppsägning.

Förlusterna beräknas till miljontals kronor per dag och experter varnar för att detta kan leda till konkurser.

Konkurs nära för Jaguar Land Rover efter förödande hackerattack. Dagens PS

Elbilarna som kör längst på en laddning

Här är elbilarna med längst räckvidd just nu. (Foto: Volkswagen, Porsche, Kia och BMW)
Här är elbilarna med längst räckvidd just nu. (Foto: Volkswagen, Porsche, Kia och BMW)

Många bilköpare plågas fortfarande av räckviddsångest när de överväger att byta till elbil. Trots att den genomsnittliga dagliga körsträckan är kort, oroar sig många för att bli stående med tomt batteri.

Tack vare snabb teknisk utveckling kan moderna elbilar nu köra långt på en enda laddning.

Mercedes-Benz EQS 450+ leder räckviddsligan med imponerande 815 kilometer, medan modeller som Tesla Model 3 Long Range och Polestar 3 erbjuder lång räckvidd till ett mer tillgängligt pris.

Lista: Elbilarna som kör längst på en laddning. Dagens PS

Anställda tvingas söka bidrag från staten

Jaguar Land Rovers vd, Adrian Marvel, till höger, talar med Storbritanniens premiärminister Keir Starmer under ett besök på en Jaguar Land Rover. (Foto: Kirsty Wigglesworth/AP/TT)
Jaguar Land Rovers vd, Adrian Marvel, till höger, talar med Storbritanniens premiärminister Keir Starmer under ett besök på en Jaguar Land Rover. (Foto: Kirsty Wigglesworth/AP/TT)

Kollapsen hos Jaguar Land Rover fortsätter efter den cyberattack som slog till mot företaget.

Produktionen har stått stilla i över två veckor, vilket tvingat tusentals anställda att permitteras.

Fackförbundet Unite har uppmanat personalen i leverantörskedjan att söka statliga bidrag för att klara sin försörjning. Fackförbundet kräver nu ett krisprogram från regeringen för att undvika att fler anställda blir av med sina jobb.

Experter varnar för att produktionsstoppet kan leda till en våg av konkurser bland underleverantörerna.

Biljätte i kris – anställda uppmanas söka bidrag från staten. Dagens PS

Det här är bästa däcket i vinter

Däcktestet avslöjar en överraskande vinnare, ett val som kan spara dig pengar. Läs om varför de nya reglerna förändrar allt. I det årliga

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

