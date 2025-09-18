Biljätte i kris – anställda uppmanas söka bidrag från staten

Jaguar Land Rover (JLR) har tvingats stoppa produktionen av nya bilar i över två veckor, en direkt konsekvens av den cyberattack som slog till mot företaget den 1 september.

Situationen är kritisk och påverkar inte bara JLR utan även dess globala leverantörskedja.

Enligt uppgifter uppmanas nu personal att söka bidrag från staten för att klara sin försörjning, samtidigt som en facklig organisation kräver ett krisprogram för att rädda tusentals jobb.

En modell som kanske inte heller gynnat Jaguar. (Foto: Jaguar)

Kräver statlig hjälp, även för sina anställda

Enligt fackförbundet Unite har anställda i JLR:s leverantörskedja blivit ombedd att ansöka om universella krediter, vilket är ett statligt bidrag. Fackförbundet hävdar också att underleverantörer tvingas erbjuda sina anställda korttidsarbete eller noll timmars-kontrakt för att överleva.

Enligt uppgifter riskerar vissa av underleverantörerna att gå i konkurs, skriver Autocar.

Unites generalsekreterare Sharon Graham har skrivit ett brev till regeringen där hon kräver att de inför ett statligt stödsystem, liknande det som etablerades i Skottland för att hjälpa bussbyggaren Alexander Dennis.

“Arbetare i JLR:s leverantörskedja får inte betala priset för cyberattacken”, säger Graham.

“Det är regeringens ansvar att skydda jobb och industrier som är en vital del av ekonomin”.