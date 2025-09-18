Dagens PS
Biljätte i kris – anställda uppmanas söka bidrag från staten

Jaguar Land Rovers vd, Adrian Marvel, till höger, talar med Storbritanniens premiärminister Keir Starmer under ett besök på en Jaguar Land Rover. (Foto: Kirsty Wigglesworth/AP/TT)
Jaguar Land Rovers vd, Adrian Marvel, till höger, talar med Storbritanniens premiärminister Keir Starmer under ett besök på en Jaguar Land Rover. (Foto: Kirsty Wigglesworth/AP/TT)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 18 sep. 2025Publicerad: 18 sep. 2025

Anställda vid Jaguar Land Rover uppmanas att ansöka om statliga bidrag efter en cyberattack som lamslagit produktionen i veckor.

Jaguar Land Rover (JLR) har tvingats stoppa produktionen av nya bilar i över två veckor, en direkt konsekvens av den cyberattack som slog till mot företaget den 1 september.

Situationen är kritisk och påverkar inte bara JLR utan även dess globala leverantörskedja.

Enligt uppgifter uppmanas nu personal att söka bidrag från staten för att klara sin försörjning, samtidigt som en facklig organisation kräver ett krisprogram för att rädda tusentals jobb.

En modell som kanske inte heller gynnat Jaguar. (Foto: Jaguar)
En modell som kanske inte heller gynnat Jaguar. (Foto: Jaguar)

Kräver statlig hjälp, även för sina anställda

Enligt fackförbundet Unite har anställda i JLR:s leverantörskedja blivit ombedd att ansöka om universella krediter, vilket är ett statligt bidrag. Fackförbundet hävdar också att underleverantörer tvingas erbjuda sina anställda korttidsarbete eller noll timmars-kontrakt för att överleva.

Enligt uppgifter riskerar vissa av underleverantörerna att gå i konkurs, skriver Autocar.

Unites generalsekreterare Sharon Graham har skrivit ett brev till regeringen där hon kräver att de inför ett statligt stödsystem, liknande det som etablerades i Skottland för att hjälpa bussbyggaren Alexander Dennis.

“Arbetare i JLR:s leverantörskedja får inte betala priset för cyberattacken”, säger Graham.

“Det är regeringens ansvar att skydda jobb och industrier som är en vital del av ekonomin”.

Undertecknad skulle dock gärna ha en rosa bil. (Foto: Jaguar)
Undertecknad skulle dock gärna ha en rosa bil. (Foto: Jaguar)
Produktionen står stilla

JLR bekräftade nyligen att den globala bilproduktionen inte kommer att återupptas förrän den 24 september som tidigast, då företaget fortsätter att återuppbygga sina interna system efter attacken.

Stoppet har påverkat alla JLR:s globala fabriker, skapat problem med beställning av reservdelar och lamslagit återförsäljare.

Enligt professor i företagsekonomi, David Bailey, kan stoppet kosta JLR upp till cirka 67 miljoner kronor om dagen i förlorade intäkter.

Efter cyberattacken har majoriteten av JLR:s anställda varit borta från arbetet. Företagsledningen förväntas träffa ministrar för att diskutera stödpaket för de anställda fabriksarbetarna.

Konkurs nära för Jaguar Land Rover efter förödande hackerattack

En mardröm för Jaguar Land Rover efter att den brittiska biltillverkaren utsatts för en omfattande cyberattack. Produktionen har stått still i nära två

Konkurser i sikte

Flera rapporter från helgen indikerar att vissa av JLR:s leverantörer kan gå i konkurs som en direkt följd av produktionsstoppen.

Tidigare Aston Martin-vd Andy Palmer berättade för BBC att ‘jag skulle inte alls bli förvånad över att se konkurser.’

Han tillade att många leverantörer snart kommer att tvingas minska sin personalstyrka som ett resultat av stoppet.

Missa inte: Här är listan med Sveriges 50 billigaste bilförsäkringar. E55

“Man håller ut under den första veckan av ett stopp, man bär de förlusterna. Men sedan går man in i den andra veckan, mer information blir tillgänglig – då skär man ner hårt. Då uppsägningar antingen redan sker eller planeras”.

Förutom Unite, är det även parlamentsledamoten Liam Byrne som kräver ett stödsystem för att rädda jobsituationen.

“Vad som började i några onlinesystem sprider sig nu genom hela leverantörskedjan och hotar en likviditetskris som kan förvandla en kortsiktig chock till långsiktig skada. Vi har inte råd att se en hörnsten i vår avancerade tillverkningsbas försvagas av händelser utanför dess kontroll”.

Hackergruppen sprider oro

En hackergrupp som kallar sig ‘Scattered Lapsus$ Hunters’ har tagit på sig ansvaret för attacken mot JLR. Det är samma grupp som hackade butikskedjan Marks & Spencer i maj, vilket orsakade företaget sju veckors avbrott och kostade omkring 4 miljarder kronor i förlorad rörelsevinst.

Jaguars nya strategi kritiseras – men vd:n vägrar backa

Den brittiska biltillverkaren Jaguar har presenterat en djärv plan för sin framtid. De lämnar den gamla modellen bakom sig för att satsa helt på elbilar i

EnglandJaguarJaguar Land RoverStorbritannien
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

