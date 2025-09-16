Dagens PS
Lista: Elbilarna som kör längst på en laddning

Här är elbilarna med längst räckvidd just nu. (Foto: Volkswagen, Porsche, Kia och BMW)
Här är elbilarna med längst räckvidd just nu. (Foto: Volkswagen, Porsche, Kia och BMW)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 16 sep. 2025Publicerad: 16 sep. 2025

Många svenskar som funderar på att byta till elbil ställer sig fortfarande samma fråga, nämligen hur långt de kan köra.

Trots att den genomsnittliga körsträckan per dag ofta är ganska kort, lever rädslan för att bli stående med tomt batteri kvar.

Men är denna oro egentligen befogad med dagens moderna elbilar?

Elbilarna som går längst på en laddning

För bilköpare är räckvidden ofta det största orosmomentet när man överväger en elbil. Även om de flesta i genomsnitt endast kör cirka 40 kilometer per dag, är räckviddsångest en verklig barriär som biltillverkarna tar på största allvar.

De officiella siffrorna baseras på WLTP-standarden, som anger räckvidden vid blandad körning, men i praktiken kan dessa variera.

Till exempel kan räckvidden vara betydligt lägre vid körning på motorväg i högre hastigheter.

Även temperaturen påverkar prestandan, då en elbil vid noll grader kan köra 20 till 30 procent kortare än vid 20 grader eftersom energi går åt till att värma upp både kupé och batteri.

Här kommer en lista på de bästa Europeiska bilarna med längst räckvidd.

Elbilar för familjer och längre resor

På listan över bilar med längst räckvidd hittar vi flera suvar, vilka är utmärkta för familjer och längre resor.

Mercedes-Benz EQS Sedan (Foto: Mercedes)
Mercedes-Benz EQS Sedan (Foto: Mercedes)

Mercedes-Benz EQS suv kan köra upp till 699 kilometer, medan Volkswagen ID.7 landar på cirka 698 kilometer.

Volkswagen ID.7 (Foto: Volkswagen)
Volkswagen ID.7 (Foto: Volkswagen)

Båda är utvecklade för att vara bekväma långfärdsbilar och räckvidden gör att man kan köra genom stora delar av landet utan att behöva stanna för att ladda.

BMW IX (Foto: BMW)
BMW IX (Foto: BMW)

Ett annat exempel är BMW iX, en stor suv som efter en uppdatering 2025 har ökat sin räckvidd till 688 kilometer, tack vare ny batteriteknik som ger mer kapacitet utan att öka vikten.

Mercedes-Benz EQE (Foto: Mercedes)
Mercedes-Benz EQE (Foto: Mercedes)
Mercedes-Benz EQE sedan ligger på nästan samma nivå med 689 kilometer, och den populära 350+ varianten kombinerar lång räckvidd med en laddningseffekt på 173 kW.

Räckvidd i lyxsegmentet

Bland de mer exklusiva bilarna finns Porsche Taycan, som efter en omfattande uppdatering kan tillryggalägga 669 kilometer. Den kan snabbladda med upp till 320 kW, vilket gör den till en av de snabbast laddande elbilarna på marknaden.

Porsche Taycan GTS (Foto: Åsa Wallenrud)
Porsche Taycan GTS (Foto: Åsa Wallenrud)

Porsche Macan, som delar teknik med Audi Q6 e-tron, har en räckvidd på 641 kilometer, jämfört med Audis 638 kilometer.

Ford Capri, en coupéversion av Explorer, når 627 kilometer.

Ford Capri. (Foto: Ford)
Ford Capri. (Foto: Ford)

Den nya kinesiska sedanen Hongqi EH7 överraskar med en räckvidd på 655 kilometer i förhållande till sitt relativt låga startpris.

Även Polestar 2 har förbättrats och har nu en räckvidd på 659 kilometer tack vare ett större batteri och nya motorlösningar.

Polestar 2 (Foto: Polestar)
Polestar 2 (Foto: Polestar)

Tesla och Polestar i toppstriden

Tesla Model 3 Long Range har blivit ännu mer effektiv. Den senaste versionen med bakhjulsdrift når 702 kilometer och använder endast 12,5 kWh per 100 kilometer. Med ett pris på cirka 540 000 svenska kronor placerar den sig starkt när man jämför räckvidd per krona.

Polestar 3 kan klara av 706 kilometer och är därmed en av de mest långtgående familjebilarna. Den har plats för sju säten och vänder sig till de som vill kombinera räckvidd med rymlighet.

Audi A6 e-tron (Foto: Audi)
Audi A6 e-tron (Foto: Audi)

Audi A6 e-tron Sportback är en annan nyhet som imponerar med 749 kilometers räckvidd och snabbladdning på 270 kW.

De allra längsta räckvidderna

Två Mercedes-Benz-modeller sticker ut från mängden. Nya CLA, byggd på MMA-plattformen, är uppgiven till 792 kilometer. Denna plattform kommer att ligga till grund för flera kommande modeller och sätter en ny standard för räckvidd i mellansegmentet.

Men det är fortfarande Mercedes-Benz EQS 450+ som är räckviddskungen med hela 815 kilometer. Detta är den enda bil på marknaden som spränger 800-kilometersgränsen.

Mercedes-Benz EQS visar hur långt teknologin har kommit och att räckviddsångest snart kan vara ett minne blott, enligt källan.

Pris och räckvidd går hand i hand

Medan toppmodeller som EQS ger de längsta räckvidderna, har inte alla råd med en ny bil för en miljon kronor. Det är därför intressant att titta på hur mycket räckvidd man får för pengarna.

Kia EV3 (Foto: Kia)
Kia EV3 (Foto: Kia)

Kia EV3 är ett bra exempel där Long Range-versionen med 604 kilometers räckvidd till ett pris av cirka 508 000 svenska kronor.

Tesla Model 3 Long Range pressar ner siffran till cirka 730 kronor per kilometer, vilket visar att räckvidd har blivit markant billigare på kort tid.

När man väljer en elbil är det viktigt att komma ihåg att räckvidden på vintern kan vara 20 till 30 procent lägre. Tester vid 110 kilometer i timmen visar hur stor skillnaden kan vara. Därför rekommenderas det att köpa en bil med mer räckvidd än man omedelbart tror sig behöva, särskilt om man ofta kör långt på motorväg.

För de flesta svenskar är dock räckviddsångest ofta mer psykologisk än praktisk. Med dagens modeller är det endast på långresor som man behöver planera för laddning, och det blir enklare och enklare att hitta snabbladdare.

Absolut, här är en lista över de elbilar som nämns i artikeln, sorterade efter deras räckvidd.

Elbilar med längst räckvidd 2025

  • Mercedes-Benz EQS 450+: 815 km
  • Mercedes-Benz CLA: 792 km
  • Audi A6 e-tron Sportback: 749 km
  • Polestar 3: 706 km
  • Tesla Model 3 Long Range: 702 km
  • Mercedes-Benz EQS suv: 699 km
  • Volkswagen ID.7: 698 km
  • Mercedes-Benz EQE sedan: 689 km
  • BMW iX: 688 km
  • Porsche Taycan: 669 km
  • Polestar 2: 659 km
  • Hongqi EH7: 655 km
  • Porsche Macan: 641 km
  • Audi Q6 e-tron: 638 km
  • Ford Capri: 627 km
  • Kia EV3 Long Range: 604 km

Historiskt förbud: Nu förbjuds fossildrivna bilar

Detta afrikanska land har tagit täten globalt när det gäller elbilar. En jättedamm på Nilen ska nu ladda landets hela framtid. Etiopien har nyligen invigt

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

