Lista: Elbilarna som kör längst på en laddning

Elbilar för familjer och längre resor

På listan över bilar med längst räckvidd hittar vi flera suvar, vilka är utmärkta för familjer och längre resor.

Mercedes-Benz EQS Sedan (Foto: Mercedes)

Mercedes-Benz EQS suv kan köra upp till 699 kilometer, medan Volkswagen ID.7 landar på cirka 698 kilometer.

Volkswagen ID.7 (Foto: Volkswagen)

Båda är utvecklade för att vara bekväma långfärdsbilar och räckvidden gör att man kan köra genom stora delar av landet utan att behöva stanna för att ladda.

BMW IX (Foto: BMW)

Ett annat exempel är BMW iX, en stor suv som efter en uppdatering 2025 har ökat sin räckvidd till 688 kilometer, tack vare ny batteriteknik som ger mer kapacitet utan att öka vikten.

Mercedes-Benz EQE (Foto: Mercedes)

Mercedes-Benz EQE sedan ligger på nästan samma nivå med 689 kilometer, och den populära 350+ varianten kombinerar lång räckvidd med en laddningseffekt på 173 kW.

Räckvidd i lyxsegmentet

Bland de mer exklusiva bilarna finns Porsche Taycan, som efter en omfattande uppdatering kan tillryggalägga 669 kilometer. Den kan snabbladda med upp till 320 kW, vilket gör den till en av de snabbast laddande elbilarna på marknaden.

Porsche Taycan GTS (Foto: Åsa Wallenrud)

Porsche Macan, som delar teknik med Audi Q6 e-tron, har en räckvidd på 641 kilometer, jämfört med Audis 638 kilometer.

Ford Capri, en coupéversion av Explorer, når 627 kilometer.

Ford Capri. (Foto: Ford)

Den nya kinesiska sedanen Hongqi EH7 överraskar med en räckvidd på 655 kilometer i förhållande till sitt relativt låga startpris.

Även Polestar 2 har förbättrats och har nu en räckvidd på 659 kilometer tack vare ett större batteri och nya motorlösningar.

Polestar 2 (Foto: Polestar)

Tesla och Polestar i toppstriden

Tesla Model 3 Long Range har blivit ännu mer effektiv. Den senaste versionen med bakhjulsdrift når 702 kilometer och använder endast 12,5 kWh per 100 kilometer. Med ett pris på cirka 540 000 svenska kronor placerar den sig starkt när man jämför räckvidd per krona.

Polestar 3 kan klara av 706 kilometer och är därmed en av de mest långtgående familjebilarna. Den har plats för sju säten och vänder sig till de som vill kombinera räckvidd med rymlighet.

Audi A6 e-tron (Foto: Audi)

Audi A6 e-tron Sportback är en annan nyhet som imponerar med 749 kilometers räckvidd och snabbladdning på 270 kW.

De allra längsta räckvidderna

Två Mercedes-Benz-modeller sticker ut från mängden. Nya CLA, byggd på MMA-plattformen, är uppgiven till 792 kilometer. Denna plattform kommer att ligga till grund för flera kommande modeller och sätter en ny standard för räckvidd i mellansegmentet.

Men det är fortfarande Mercedes-Benz EQS 450+ som är räckviddskungen med hela 815 kilometer. Detta är den enda bil på marknaden som spränger 800-kilometersgränsen.

Mercedes-Benz EQS visar hur långt teknologin har kommit och att räckviddsångest snart kan vara ett minne blott, enligt källan.

Pris och räckvidd går hand i hand

Medan toppmodeller som EQS ger de längsta räckvidderna, har inte alla råd med en ny bil för en miljon kronor. Det är därför intressant att titta på hur mycket räckvidd man får för pengarna.

Kia EV3 (Foto: Kia)

Kia EV3 är ett bra exempel där Long Range-versionen med 604 kilometers räckvidd till ett pris av cirka 508 000 svenska kronor.

Tesla Model 3 Long Range pressar ner siffran till cirka 730 kronor per kilometer, vilket visar att räckvidd har blivit markant billigare på kort tid.

När man väljer en elbil är det viktigt att komma ihåg att räckvidden på vintern kan vara 20 till 30 procent lägre. Tester vid 110 kilometer i timmen visar hur stor skillnaden kan vara. Därför rekommenderas det att köpa en bil med mer räckvidd än man omedelbart tror sig behöva, särskilt om man ofta kör långt på motorväg.

För de flesta svenskar är dock räckviddsångest ofta mer psykologisk än praktisk. Med dagens modeller är det endast på långresor som man behöver planera för laddning, och det blir enklare och enklare att hitta snabbladdare.

Elbilar med längst räckvidd 2025

Mercedes-Benz EQS 450+: 815 km

815 km Mercedes-Benz CLA: 792 km

792 km Audi A6 e-tron Sportback: 749 km

749 km Polestar 3: 706 km

706 km Tesla Model 3 Long Range: 702 km

702 km Mercedes-Benz EQS suv: 699 km

699 km Volkswagen ID.7: 698 km

698 km Mercedes-Benz EQE sedan: 689 km

689 km BMW iX: 688 km

688 km Porsche Taycan: 669 km

669 km Polestar 2: 659 km

659 km Hongqi EH7: 655 km

655 km Porsche Macan: 641 km

641 km Audi Q6 e-tron: 638 km

638 km Ford Capri: 627 km

627 km Kia EV3 Long Range: 604 km

